Слесарь и лаборантка шпионили для РФ на оборонном заводе Николаевской области, - СБУ. ФОТО

В Николаевской области разоблачили агентурную группу российского ГРУ, которая шпионила на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разоблачение агентов осуществили контрразведчики СБУ вместе с министром обороны.

Кто был задержан?

По данным СБУ, на врага работали лаборантка и слесарь оборонного завода, которые действовали отдельно друг от друга и "сливали" оккупантам геолокации производственных цехов и информацию об охране этого объекта.

Шпионы РФ разоблачены на оборонном заводе Николаевской области
Шпионы РФ разоблачены на оборонном заводе Николаевской области

Через них спецслужбы РФ также пытались узнать о наличии и видах оборонных заказов, которые выполняет предприятие.

"Кроме этого, фигуранты "отчитывались" куратору о последствиях комбинированных ракетно-дронных атак по портовому городу и отслеживали дислокацию украинских войск", - говорится в сообщении.

Агентов задержали во время рабочих смен.

Во внимание военной разведки РФ они попали, когда публиковали в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии.

Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым рашисты готовили воздушные удары.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стоит без права внесения залога. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Николаевская область (2229) СБУ (20543) шпионаж (1467)
Та прямо оце Шмигаль особисто слідкував...
23.10.2025 10:29 Ответить
викриття агентів здійснили контррозвідники СБУ разом із міністром оборони - Шмигаль став опером СБУ чи співпрацює, як Бігус?
23.10.2025 10:33 Ответить
Я от думаю, чому у нас так плгаео з озброєгням, постачанням. Тепер зрозуміло що інакше і бути не може - міністр у сищики подався, а не прикипів до своєї прямої роботи.
Пи.Си.Насправді хтось і чомусь піарить Шмигаля. Цікаво чому? І чому саме зараз? Знову виборча **********?
23.10.2025 10:37 Ответить
Шмигаль подвійний агент
23.10.2025 10:40 Ответить
Дааа! Сищики зайняті переглядом порноконтенту на Онліфанс за держааня гроші. Займатися прямою ворожою аґентурою нема коли. Та і того задоволення, що від Онліфанс теж нема.
23.10.2025 10:33 Ответить
 
 