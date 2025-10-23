Слесарь и лаборантка шпионили для РФ на оборонном заводе Николаевской области, - СБУ. ФОТО

В Николаевской области разоблачили агентурную группу российского ГРУ, которая шпионила на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что разоблачение агентов осуществили контрразведчики СБУ вместе с министром обороны.

Кто был задержан?

По данным СБУ, на врага работали лаборантка и слесарь оборонного завода, которые действовали отдельно друг от друга и "сливали" оккупантам геолокации производственных цехов и информацию об охране этого объекта.





Читайте: Россия вербует "одноразовых" агентов в Европе, - СВР

Через них спецслужбы РФ также пытались узнать о наличии и видах оборонных заказов, которые выполняет предприятие.

"Кроме этого, фигуранты "отчитывались" куратору о последствиях комбинированных ракетно-дронных атак по портовому городу и отслеживали дислокацию украинских войск", - говорится в сообщении.

Агентов задержали во время рабочих смен.

Во внимание военной разведки РФ они попали, когда публиковали в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии.

Смотрите: СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым рашисты готовили воздушные удары.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Они находятся под стоит без права внесения залога. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ