Слесарь и лаборантка шпионили для РФ на оборонном заводе Николаевской области, - СБУ. ФОТО
В Николаевской области разоблачили агентурную группу российского ГРУ, которая шпионила на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что разоблачение агентов осуществили контрразведчики СБУ вместе с министром обороны.
Кто был задержан?
По данным СБУ, на врага работали лаборантка и слесарь оборонного завода, которые действовали отдельно друг от друга и "сливали" оккупантам геолокации производственных цехов и информацию об охране этого объекта.
Через них спецслужбы РФ также пытались узнать о наличии и видах оборонных заказов, которые выполняет предприятие.
"Кроме этого, фигуранты "отчитывались" куратору о последствиях комбинированных ракетно-дронных атак по портовому городу и отслеживали дислокацию украинских войск", - говорится в сообщении.
Агентов задержали во время рабочих смен.
Во внимание военной разведки РФ они попали, когда публиковали в Телеграмм-каналах антиукраинские комментарии.
Во время обысков у них изъяли смартфоны с медиафайлами и координатами оборонительных объектов, по которым рашисты готовили воздушные удары.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Они находятся под стоит без права внесения залога. Обоим грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
