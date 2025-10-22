СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ "Sea Baby".

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море. В частности, были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение "Sea Baby" - еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", - отметил Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По словам бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича ("Хантер"), во время нынешнего поражения Крымского моста "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку. Ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения.

Новые модификации "Sea Baby" построены за средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Как сообщил один из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующий деятельность 13 Главного управления ДВКР "Хантер", обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

Команда разработчиков СБУ продемонстрировала два дрона с разным оружием. Первый - оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй - переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".

"СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского - нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем", - подчеркнул Иван Лукашевич.

Служба безопасности постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения и уже успешно применяет их в Черном море. Впрочем, подробная информация об этих средствах пока не подлежит разглашению.

Напомним, что активное использование Украиной безэкипажных платформ заставило Россию передислоцировать большинство своих военных судов в бухту Новороссийска и позволило разблокировать "зерновой коридор".

