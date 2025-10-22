РУС
3 675 25

СБУ продемонстрировала новое поколение легендарных морских дронов "Sea Baby". ВИДЕО

Служба безопасности Украины продемонстрировала новое поколение морских безэкипажных платформ "Sea Baby".

Как сообщает Цензор.НЕТ, эти дроны уже прошли испытания в успешных миссиях в Черном море. В частности, были привлечены к третьему поражению Крымского моста, которое состоялось 3 июня 2025 года.

"Наши дроны изменили расклад сил на Черном море и доказали свою результативность. Новое поколение "Sea Baby" - еще эффективнее. Поэтому работа по очистке Черного моря от российского флота будет продолжаться и в дальнейшем. Враг почувствует на себе всю мощь наших технологических разработок", - отметил Председатель СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

По словам бригадного генерала СБУ Ивана Лукашевича ("Хантер"), во время нынешнего поражения Крымского моста "морские малыши" доставили в нужную точку взрывчатку. Ею и были взорваны опоры этого незаконного сооружения.

Новые модификации "Sea Baby" построены за средства, которые собрали украинцы на фандрейзинговой платформе UNITED24.

Как сообщил один из руководителей военной контрразведки СБУ, курирующий деятельность 13 Главного управления ДВКР "Хантер", обновленные дроны способны преодолевать дистанцию более 1500 км, нести до 2000 кг груза, имеют усиленные двигатели и современную систему навигации.

Команда разработчиков СБУ продемонстрировала два дрона с разным оружием. Первый - оснащен гиростабилизированной пулеметной установкой, которая имеет систему автозахвата и распознавания целей. Второй - переносит тяжелое вооружение: 10-зарядную ракетную систему залпового огня "Град".

"СБУ является идеологом нового типа морской войны. Мы постоянно ищем действенные средства, чтобы как можно дольше сохранять преимущество Украины в Черном море. Задача Президента Владимира Зеленского - нейтрализация мощного российского военно-морского черноморского флота. Мы над этим активно работаем", - подчеркнул Иван Лукашевич.

Служба безопасности постоянно разрабатывает и другие образцы новейшего вооружения и уже успешно применяет их в Черном море. Впрочем, подробная информация об этих средствах пока не подлежит разглашению.

Напомним, что активное использование Украиной безэкипажных платформ заставило Россию передислоцировать большинство своих военных судов в бухту Новороссийска и позволило разблокировать "зерновой коридор".

+4
У русні вже теж є морські дрони, які нам потопили військовий корабель в дельті Дунаю.
Один раз вдарте по "цивілам" - і можете забути про морський експорт.
І виглядатиме абсолютно виправдано, як удар у відповідь.
Бомбити треба нафтові термінали, без яких танкери - просто порожні ********.
22.10.2025 12:34 Ответить
+3
А ХВламінго де?
22.10.2025 12:34 Ответить
+3
Зараз всі державні контори беруться за будь-яку справу, де можна наколядувати собі на старість.
22.10.2025 13:06 Ответить
Я так розумію із заяв, атакуватися буде лише військово-морський флот. Тобто танкери з новоросійського порту залишатимуться недоторканними. Нехай і далі нарощують експорт нафти морем чи як?
22.10.2025 12:22 Ответить
У русні вже теж є морські дрони, які нам потопили військовий корабель в дельті Дунаю.
Один раз вдарте по "цивілам" - і можете забути про морський експорт.
І виглядатиме абсолютно виправдано, як удар у відповідь.
Бомбити треба нафтові термінали, без яких танкери - просто порожні ********.
22.10.2025 12:34 Ответить
Тобто ти натякаєш на договорняк між Києвом та Москвою: ми не атакуємо ваші танкери, в ви не чіпаєте наші зерновози?
22.10.2025 13:28 Ответить
Скоріше мовчазна згода.
Як з АЕС.
Русня намагалась такі провокації робити щодо ЗАЕС і курвської, але там білими нитками було шите.
Поки що реально ні в один реактор не прилітало, хоча навести балістику на Південноукраїнську - не проблема взагалі.
Бо хто перший зробить - той буде підар, по відношенню до якого можна.
22.10.2025 13:30 Ответить
Ну от сьогодні росіяни атакували порт Ізмаїла. Підхід "не провокувати Путіна, а то нападе" давно вже не працює.
22.10.2025 13:31 Ответить
І ми насипали по їх нафтотерміналам.
22.10.2025 13:34 Ответить
Виходить, так що обом володям війна не заважає, а навпаки допомагає триматися при владі.
22.10.2025 12:35 Ответить
Щось дуже підозріло бахваляться...
22.10.2025 12:23 Ответить
треба дочекатись вечірьного відосика. зєлічка, щоб не відстати, точно, зробить повідомлення про початок випуску ним нового покоління крилатих ракет "Air Flamingo". Попередня версія з початку випуску вже застаріла, як по дальності польоту, так і по бойовому навантаженню.
22.10.2025 12:33 Ответить
Потім Flamingo Lite/XS/XS Plus ну і на останок Flamingo Max для обіцяних блекаутів в москві.
22.10.2025 12:52 Ответить
)) а ще й "довгий фламінго" там десь у нього є.
22.10.2025 13:04 Ответить
Ця модифікація лише для гри на роялі
22.10.2025 13:17 Ответить
Досить вже пустопорожніх обіцянок! У ворога є гроші на війну, багато грошей! Чому ви не топите тіньовий флот путіна 1500 суден займаються транспортуванням російської нафти!
22.10.2025 12:33 Ответить
А ХВламінго де?
22.10.2025 12:34 Ответить
22.10.2025 14:27 Ответить
Не розумію, чому цим займається СБУ, а не ВМФ?
22.10.2025 12:48 Ответить
Зараз всі державні контори беруться за будь-яку справу, де можна наколядувати собі на старість.
22.10.2025 13:06 Ответить
А ще, схоже, це про піар керівників тих контор. Виглядає так, що "кожний дроче, хто як хоче"... (
22.10.2025 13:48 Ответить
це як з фламинго та паляницями буде??
22.10.2025 12:54 Ответить
Ціну стидаються називати....
22.10.2025 12:55 Ответить
Нові модифікації "Sea Baby" побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24

А скільки Зе та його 5-6 дебільних менеджерів туди грошей перевели ?
22.10.2025 12:57 Ответить
Навіщо вони того бригадного генерала перед камери виперли? Ще й поставили на задньому плані "упакованих" спеців з "Альфи". Одразу видно, що генерал носив військову форму багато років тому,або й зовсім не носив...Позорисько. Є затверджені Правила носіння форменного одягу і знаків розрізнення. Напевне, генералу ніхто не наважився підказати, що комірець на кітелі має бути або розгладженим, або мати "стійку", а не оце чорті шо. Нагрудний знак з прізвищем (табличка) використовується з повсякденною і парадною формою одягу, а не з польовою. Так само нагрудний знак із назвою структури (ЗСУ, ДПСУ, СБУ) на польовому костюмі ММ14 має бути такого самого кольору, а не кольору оливи. Коротше, генерала виперли перед камери, щоб по десять разів улесливо згадати Зеленського і Малюка...Тьху
22.10.2025 12:57 Ответить
Кулемет - зрозуміло. БЕК буде патрулювати плавні, там знищувати кацапів на малих лодках/атерах цим кулеметом - ок.

Де варіант з 2ма АГС-17 і БК на півтисячі гранат, щоб десяток БЕК-ів міг в режимі "карусель" перетворити будь-який порт засрашки на глибину до 1.5 км від води на кіл-зону?
22.10.2025 13:04 Ответить
Другий рік кацапи сидять в бухтах Новоросійська, а ми на замовлення ***** не робимо достатніх зусиль для остаточного знищення кацапського флоту вже давно наявними засобами.
22.10.2025 13:05 Ответить
На заміну збезпечення таємниці тактико-технічних храктеристик СБУ продемонструвала нове покоління легендарних морських дронів, краще менше 3.14здіть а більше робіть а ще краще безпосередньо займіться своїми прямими обов"язками - викриття і знешкодження зрадників
22.10.2025 14:12 Ответить
 
 