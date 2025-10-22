СБУ продемонструвала нове покоління легендарних морських дронів "Sea Baby". ВIДЕО

Служба безпеки України продемонструвала нове покоління морських безекіпажних платформ "Sea Baby".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ці дрони вже пройшли випробування в успішних місіях у Чорному морі. Зокрема, були залучені до третього ураження Кримського мосту, яке відбулося 3 червня 2025 року.

"Наші дрони змінили розклад сил на Чорному морі й довели свою результативність. Нове покоління "Sea Baby" – ще ефективніше. Тому робота з очищення Чорного моря від російського флоту триватиме й надалі. Ворог відчує на собі всю міць наших технологічних розробок", – зазначив Голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк.

За словами бригадного генерала СБУ Івана Лукашевича ("Хантер"), під час цьогорічного ураження Кримського мосту "морські малюки" доставили до потрібної точки вибухівку. Нею й були підірвані опори цієї незаконної споруди.

Нові модифікації "Sea Baby" побудовані за кошти, які зібрали українці на фандрейзинговій платформі UNITED24.

Як повідомив один з керівників військової контррозвідки СБУ, який курує діяльність 13 Головного управління ДВКР "Хантер", оновлені дрони здатні долати дистанцію понад 1500 км, нести до 2000 кг вантажу, мають посилені двигуни та сучасну систему навігації.

Команда розробників СБУ продемонструвала два дрони з різною зброєю:

Перший – оснащений гіростабілізованою кулеметною установкою, яка має систему автозахоплення та розпізнавання цілей.

Другий – переносить важке озброєння: 10-зарядну ракетну систему залпового вогню "Град".

"СБУ є ідеологом нового типу морської війни. Ми постійно шукаємо дієві засоби, щоб якнайдовше зберігати перевагу України у Чорному морі. Завдання Президента Володимира Зеленського – нейтралізація потужного російського військово-морського чорноморського флоту. Ми над цим активно працюємо", – підкреслив Іван Лукашевич.

Служба безпеки постійно розробляє й інші зразки новітнього озброєння і вже успішно застосовує їх у Чорному морі. Втім, детальна інформація щодо цих засобів поки не підлягає розголошенню.

Нагадаємо, що активне використання Україною безекіпажних платформ змусило росію передислокувати більшість своїх військових суден у бухту Новоросійська і дозволило розблокувати "зерновий коридор".

