Шмигаль підсумував результати "Рамштайн": $422 млн на ініціативу PURL, $715 млн на закупівлі БпЛА, РЕБ і дронів-перехоплювачів, 5 пакетів військової допомоги

Індустрія дронів

Шмигаль виступив на засіданні Рамштайн

Під час засідання у форматі "Рамштайн" досягнуто із союзниками домовленостей, які зміцнять Україну.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Ініціатива PURL

Так, Шмигаль повідомив, що країни зробили нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.

Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.

Закупівлі з української індустрії

Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять $715 млн:

  • Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
  • Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
  • Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.
  • Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".

Військова допомога

  • Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
  • Чехія – новий пакет на $72 млн
  • Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
  • Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

Шмигаль подякував міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн".

"Щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - додав міністр.

