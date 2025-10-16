Шмигаль підсумував результати "Рамштайн": $422 млн на ініціативу PURL, $715 млн на закупівлі БпЛА, РЕБ і дронів-перехоплювачів, 5 пакетів військової допомоги
Індустрія дронів
Під час засідання у форматі "Рамштайн" досягнуто із союзниками домовленостей, які зміцнять Україну.
Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Ініціатива PURL
Так, Шмигаль повідомив, що країни зробили нові внески в ініціативу PURL на загальну суму щонайменше $422 млн.
Внески до PURL зробили або задекларували вже понад половина країн-членів НАТО.
Закупівлі з української індустрії
Нові внески на закупівлю з української індустрії становлять $715 млн:
- Норвегія – $600 млн на БПЛА, системи РЕБ та вибухівку.
- Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БПЛА.
- Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі.
- Ісландія – $4 млн у межах "Данської моделі".
Військова допомога
- Швеція – $8 млрд на безпекову допомогу Україні у 2026–2027 роках.
- Чехія – новий пакет на $72 млн
- Канада – $20 млн на зимове спорядження та компоненти до ракет.
- Португалія – $12 млн у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU.
- Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.
Шмигаль подякував міністру оборони Великої Британії Джону Гілі та міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі "Рамштайн".
"Щиро вдячний Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру", - додав міністр.
