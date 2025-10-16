Шмыгаль подытожил результаты "Рамштайна": $422 млн на инициативу PURL, $715 млн на закупки БПЛА, РЭБ и дронов-перехватчиков, 5 пакетов военной помощи.
Индустрия дронов
Во время заседания в формате "Рамштайн" достигнуты с союзниками договоренности, которые укрепят Украину.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Инициатива PURL
Так, Шмыгаль сообщил, что страны сделали новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн.
Взносы в PURL сделали или задекларировали уже более половины стран-членов НАТО.
Закупки из украинской индустрии
Новые взносы на закупку из украинской индустрии составляют $715 млн:
- Норвегия - $600 млн на БПЛА, системы РЭБ и взрывчатку.
- Нидерланды - $106 млн на ударные и разведывательные БПЛА.
- Канада - $8 млн на дроны-перехватчики.
- Исландия - $4 млн в рамках "Датской модели".
Военная помощь
- Швеция - $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026-2027 годах.
- Чехия - новый пакет на $72 млн
- Канада - $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам.
- Португалия - $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU.
- Финляндия - готовит 13-й пакет военной помощи.
Шмыгаль поблагодарил министра обороны Великобритании Джона Гили и министра обороны Германии Бориса Писториуса за лидерство, поддержку и развитие встреч в формате "Рамштайн".
"Искренне благодарен Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, Министру войны США Питу Гегсету и каждой стране-участнице формата "Рамштайн" за вклад в спасение жизней и приближение устойчивого мира", - добавил министр.
