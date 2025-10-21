УКР
Сили безпілотних систем знищили 1 000-й "Шахед": $70 млн, які не уразили ціль. ВIДЕО

Індустрія дронів

Сили безпілотних систем знищили вже тисячний "Шахед" російських окупантів.

Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"$70,000,000 – це не бюджет голлівудського блокбастеру, а ціна 1000 "Шахедів", які не уразили ціль. Кожен із них міг долетіти до Парижа, Лондона або Женеви. Разом вони б зайняли площу, як два футбольних поля.

За ці гроші рф могла б збудувати сучасну лікарню або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям. Натомість цей 3,5-кілометровий ланцюг був перетворений на металобрухт операторами 412-го полку Nemesis", - зазначили захисники.

Дивіться: Удар по "Сонцепьоку": дрон поцілив у двигун ракети, яка потім здетонувала. ВIДЕО

