Сили безпілотних систем знищили 1 000-й "Шахед": $70 млн, які не уразили ціль. ВIДЕО
Індустрія дронів
Сили безпілотних систем знищили вже тисячний "Шахед" російських окупантів.
Про це воїни повідомили у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"$70,000,000 – це не бюджет голлівудського блокбастеру, а ціна 1000 "Шахедів", які не уразили ціль. Кожен із них міг долетіти до Парижа, Лондона або Женеви. Разом вони б зайняли площу, як два футбольних поля.
За ці гроші рф могла б збудувати сучасну лікарню або виплатити річну зарплату 17 500 вчителям. Натомість цей 3,5-кілометровий ланцюг був перетворений на металобрухт операторами 412-го полку Nemesis", - зазначили захисники.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль