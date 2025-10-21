Силы беспилотных систем уничтожили 1 000-й "шахед": $70 млн, которые не поразили цель. ВИДЕО

Индустрия дронов

Силы беспилотных систем уничтожили уже тысячный "шахед" российских оккупантов.

Об этом воины сообщили в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"$70,000,000 - это не бюджет голливудского блокбастера, а цена 1000 "шахедов", которые не поразили цель. Каждый из них мог долететь до Парижа, Лондона или Женевы. Вместе они бы заняли площадь, как два футбольных поля.



За эти деньги рф могла бы построить современную больницу или выплатить годовую зарплату 17 500 учителям. Вместо этого эта 3,5-километровая цепь была превращена в металлолом операторами 412-го полка Nemesis", - отметили защитники.

