Слюсар та лаборантка шпигували для РФ на оборонному заводі Миколаївщини, - СБУ. ФОТО
У Миколаївській області викрили агентурну групу російського ГРУ, яка шпигувала на одному із підприємств оборонно-промислового комплексу.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що викриття агентів здійснили контррозвідники СБУ разом із міністром оборони.
Кого було затримано?
За даними СБУ, на ворога працювали лаборантка та слюсар оборонного заводу, які діяли окремо один від одного і "зливали" окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта.
Через них спецслужби РФ також намагалися дізнатися про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.
"Крім цього, фігуранти "звітували" кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ", - йдеться в повідомлені.
Агентів затримали під час робочих змін.
До уваги воєнної розвідки РФ вони потрапили, коли публікували в Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.
Під час обшуків у них вилучили смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під варто без права внесення застави. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
