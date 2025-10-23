УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9913 відвідувачів онлайн
Новини Фото Шпигунство на користь РФ
1 721 17

Слюсар та лаборантка шпигували для РФ на оборонному заводі Миколаївщини, - СБУ. ФОТО

У Миколаївській області викрили агентурну групу російського ГРУ, яка шпигувала на одному із підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що викриття агентів здійснили контррозвідники СБУ разом із міністром оборони.

Кого було затримано?

За даними СБУ, на ворога працювали лаборантка та слюсар оборонного заводу, які діяли окремо один від одного і "зливали" окупантам геолокації виробничих цехів та інформацію про охорону цього об’єкта.

Шпигунів РФ викрито на оборонному заводі Миколаївщини
Шпигунів РФ викрито на оборонному заводі Миколаївщини

Читайте: Росія вербує "одноразових" агентів у Європі, - СЗР

Через них спецслужби РФ також намагалися дізнатися про наявність та види оборонних замовлень, які виконує підприємство.

"Крім цього, фігуранти "звітували" кураторові про наслідки комбінованих ракетно-дронових атак по портовому місту та відстежували дислокацію українських військ", - йдеться в повідомлені.

Агентів затримали під час робочих змін.

До уваги воєнної розвідки РФ вони потрапили, коли публікували в Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

Дивіться: СБУ продемонструвала нове покоління легендарних морських дронів "Sea Baby". ВIДЕО

Під час обшуків у них вилучили смартфони із медіафайлами та координатами оборонних об’єктів, по яких рашисти готували повітряні удари.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під варто без права внесення застави. Обом загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Автор: 

Миколаївська область (2388) СБУ (13494) шпигунство (1073)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Та прямо оце Шмигаль особисто слідкував...
показати весь коментар
23.10.2025 10:29 Відповісти
+3
викриття агентів здійснили контррозвідники СБУ разом із міністром оборони - Шмигаль став опером СБУ чи співпрацює, як Бігус?
показати весь коментар
23.10.2025 10:33 Відповісти
+1
Дааа! Сищики зайняті переглядом порноконтенту на Онліфанс за держааня гроші. Займатися прямою ворожою аґентурою нема коли. Та і того задоволення, що від Онліфанс теж нема.
показати весь коментар
23.10.2025 10:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та прямо оце Шмигаль особисто слідкував...
показати весь коментар
23.10.2025 10:29 Відповісти
викриття агентів здійснили контррозвідники СБУ разом із міністром оборони - Шмигаль став опером СБУ чи співпрацює, як Бігус?
показати весь коментар
23.10.2025 10:33 Відповісти
Я от думаю, чому у нас так плгаео з озброєгням, постачанням. Тепер зрозуміло що інакше і бути не може - міністр у сищики подався, а не прикипів до своєї прямої роботи.
Пи.Си.Насправді хтось і чомусь піарить Шмигаля. Цікаво чому? І чому саме зараз? Знову виборча **********?
показати весь коментар
23.10.2025 10:37 Відповісти
Шмигаль подвійний агент
показати весь коментар
23.10.2025 10:40 Відповісти
100%
"Єслі бьі я бьіл король, то я бьіл бьі богачє чєм король. Я бьі еще немного шил" (С)
показати весь коментар
23.10.2025 10:47 Відповісти
Дааа! Сищики зайняті переглядом порноконтенту на Онліфанс за держааня гроші. Займатися прямою ворожою аґентурою нема коли. Та і того задоволення, що від Онліфанс теж нема.
показати весь коментар
23.10.2025 10:33 Відповісти
Обоих на фонарь!
показати весь коментар
23.10.2025 10:45 Відповісти
"Обом загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. "

Цікаво, багато їм кацапи обіцяли заплатити? Воно того вартувало?
показати весь коментар
23.10.2025 10:46 Відповісти
а точно були кацапи?
показати весь коментар
23.10.2025 11:08 Відповісти
моральна дегродація миколаївських ждунів ,видно неозброєнним оком ...я раніше не розуміла ,як можно жити в Миколаєві ,народжувати своїх дітей , мати дачі ,квартири ,посади , кругову поруку ,і так ненавидити Україну , а потім зрозуміла , шо це ті ,які взагалі від природи приметіви , заздрісні навіть самі для себе люди , мають багато , але хочуть ще і приниження людського українського фактору ...невже так важко зрозуміти , шо треба цінувати те шо маєте , і місця під миколаєвським Сонцем всім вистачає ...
показати весь коментар
23.10.2025 10:47 Відповісти
Слюсар і лаборантка.
"Свінарка і пастух".
показати весь коментар
23.10.2025 10:52 Відповісти
Де ці агенти кацапів взялися в такому патріотичному місті Миколаїв? Тут пройдеш по місту і чуєш тільки українську мову, підтримку ЗСУ і України... Це так на марафоні, а реально самий тут головний Кім проповідує кацапську мову, як і його оточення. Він і його оточення скупило вже пів міста. Його рідний брат не в ЗСУ, а розвиває ресторанний бізнес, тільки на своє весілля витратив 13 мільйонів. Я тільки уявив скільки ж він задонатив на ЗСУ, коли залишилося стільки на весілля. А його братєльник стелить і стелить асфальт і кладе бруківку навіть там, де вже не потрібно. Розрили все місто, навіть в ці дні, коли падає листя з дерев - косять траву. Нічого не поробиш, в них війна десь далеко і не їхня, у них головне - бізнес.
показати весь коментар
23.10.2025 10:57 Відповісти
не на часі. не треба про таке писати в публічному просторі.

а ще ви забули, що кім купив коттеджі в іспанії, можна сказати село викупив.
показати весь коментар
23.10.2025 11:10 Відповісти
Нє распавсюджуйтє вражескає ІПСО!
показати весь коментар
23.10.2025 11:19 Відповісти
а ви знаєте що іменно зараз активизувався клєщ? Тому косити не перекосити заради вашого здоров'я!
показати весь коментар
23.10.2025 11:39 Відповісти
зважаючи як СБУ ліпить справи про "***стан", бажано щоб ***** не блюрили і прізвища оприлюднювали а мешканці Миколаєва знали своїх "хероїв"
показати весь коментар
23.10.2025 10:59 Відповісти
Смартфони доводять до довічного!

показати весь коментар
23.10.2025 11:38 Відповісти
 
 