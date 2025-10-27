Руководитель охраны вуза Днепра и начальник участка водоснабжения на Запорожье корректировали удары РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержаны два российских агента, которые корректировали российские удары в Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Задание агентов РФ

Мужчины имели одного общего куратора от ФСБ и действовали в двух разных областях. Главной задачей был поиск боевых позиций ПВО и объектов временной дислокации украинских войск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержан агент ФСБ, который должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. ФОТОрепортаж

Кто они?

ФСБ завербовала руководителя охраны одного из ведущих университетов Днепра.

"Мужчину завербовали оккупанты через его родственника, который проживает в РФ и работает на российскую спецслужбу", - говорится в сообщении.

Впоследствии он "подключил" к сотрудничеству своего знакомого - руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе на Запорожье, расположенного вблизи линии боестолкновения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Корректировал удары РФ по Харькову 5 июня: СБУ задержала российского агента. ФОТОРЕПОРТАЖ

Что делали агенты РФ?

Во время воздушных тревог мужчины для сбора координат объезжали местность на своих авто и фиксировали работу украинской ПВО.

Также они завуалированно выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные данные.

Оба фигуранта были задержаны и получены доказательства работы на спецслужбы РФ.

В данное время СБУ сообщила мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ