Руководитель охраны вуза Днепра и начальник участка водоснабжения на Запорожье корректировали удары РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Задержаны два российских агента, которые корректировали российские удары в Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Задание агентов РФ
Мужчины имели одного общего куратора от ФСБ и действовали в двух разных областях. Главной задачей был поиск боевых позиций ПВО и объектов временной дислокации украинских войск.
Кто они?
ФСБ завербовала руководителя охраны одного из ведущих университетов Днепра.
"Мужчину завербовали оккупанты через его родственника, который проживает в РФ и работает на российскую спецслужбу", - говорится в сообщении.
Впоследствии он "подключил" к сотрудничеству своего знакомого - руководителя участка водоснабжения в городе Гуляйполе на Запорожье, расположенного вблизи линии боестолкновения.
Что делали агенты РФ?
Во время воздушных тревог мужчины для сбора координат объезжали местность на своих авто и фиксировали работу украинской ПВО.
Также они завуалированно выспрашивали у знакомых информацию о пунктах базирования Сил обороны, а затем проверяли полученные данные.
Оба фигуранта были задержаны и получены доказательства работы на спецслужбы РФ.
В данное время СБУ сообщила мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
Они находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Якщо гроші Українців направити на оті, якісь ракетні програми на кшалт фламінги, тоді будівництво фортифікацій маєтків у Козині, буде зупинено!! Міндіч з чернишовим та керівником будівельної компанії, на таке підти не можуть!! Є пріоритети у зелупнів!!
стефанчуки з коломойським і шуфричем, можуть засвідчити це у чергового, «доброчесного» гетьПрокурора!!
Хіба що, вони встигнуть вчинити, оте прикре самогубство, знаючи оцінку своїх убивств Українців!!??!!