Корректировал удары РФ по Харькову 5 июня: СБУ задержала российского агента. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Харькове задержан российский агент, который корректировал воздушные удары РФ по Силам обороны в городе.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По его координатам 5 июня 2025 года рашисты осуществили массированный обстрел Харькова. Тогда город атаковали дроны-камикадзе "Герань-2".

После ночного обстрела агент обходил места "прилетов", чтобы зафиксировать масштабы разрушений и передать отчет своему куратору из РФ.

По данным прокуратуры, тогда в результате российской атаки были повреждены жилые дома, лицей, магазин и автомобили. Пострадали 18 человек, в том числе дети.





"Корректировщиком оказался 48-летний работник местной СТО, который попал во внимание оккупантов через Телеграмм-канал, где искал "быстрые заработки". Выполняя вражеские задачи, фигурант почти ежедневно объезжал город на велосипеде и пытался обнаружить объекты, где, по его мнению, могли находиться украинские защитники", - говорится в сообщении.

Фигуранта задержали "на горячем", когда он дома обобщал новые координаты потенциальных "целей".

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

