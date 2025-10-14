Коригував удари РФ по Харкову 5 червня: СБУ затримала російського агента. ФОТОрепортаж

У Харкові затримано російського агента, який коригував повітряні удари РФ по Силах оборони у місті.

Про це повідомив пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За його координатами 5 червня 2025 року рашисти здійснили масований обстріл Харкова. Тоді місто атакували дрони-камікадзе "Герань-2".

Після нічного обстрілу агент обходив місця "прильотів", щоб зафіксувати масштаби руйнувань і передати звіт своєму кураторові з РФ.

За даними прокуратури, тоді внаслідок російської атаки було пошкоджено житлові будинки, ліцей, магазин та автомобілі. Постраждали 18 людей, зокрема діти.





Читайте також: Вчиняли диверсії й підпали в Одесі та у Львові: СБУ і Нацпол затримали 8 російських поплічників

"Коригувальником виявився 48-річний працівник місцевої СТО, який потрапив до уваги окупантів через Телеграм-канал, де шукав "швидкі заробітки". Виконуючи ворожі завдання, фігурант майже щодня об’їжджав місто велосипедом і намагався виявити об’єкти, де, на його думку, могли перебувати українські захисники", - йдеться в повідомленні.

Фігуранта затримали "на гарячому", коли він вдома узагальнював нові координати потенційних "цілей".

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ