Дезертир зі співмешканкою на замовлення РФ готували бомби для терактів на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТО

На Дніпропетровщині затримано російських агентів, які виготовляли саморобні вибухові пристрої для подальших терактів на замовлення РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Пара агентів РФ

Затримано 27-річного дезертира із Покровського району Донеччини та його 34-річну співмешканку.

Чоловік після СЗЧ переховувався у квартирі жінки на Дніпропетровщині. Згодом вони почали шукати "легкі заробітки" у Telegram-каналах, де й потрапили у поле зору окупантів.

Після вербування вони отримали від куратора інструкцію для виготовлення бомби, здатної підірвати автомобіль.

Підготовка до теракту

"Зробивши вибухівку, зловмисники мали замаскувати її під вогнегасник, спорядити гайками для підсилення уражаючої дії, а потім заховати за координатами, які чекали від куратора.

Далі російські спецслужбісти планували підірвати її за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було обладнано вибухівку", - йдеться в повідомленні.

СБУ завчасно викрила наміри ворога та затримала агентів, коли ті завершували виготовлення вибухівки у власному помешканні.

Під час обушків у фігурантів вилучили компоненти для бомби та смартфони із доказами їхніх контактів з окупантами.

Наразі їм повідомили про підозру у готуванні до терористичного акту, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 ККУ).

Затриманим загрожує до 12 років тюрми із конфіскацією, наразі вони перебувають під вартою.

