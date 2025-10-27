Наводив "Ланцети" на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента, який втік на Львівщину. ФОТО
На Донеччині затримано російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів "Ланцет" на житлову забудову Костянтинівки.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Хто працював на РФ?
Російські спецслужби завербували 59-річного безробітного, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення Костянтинівки.
Чоловік передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці.
Також він передавав РФ координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста.
Згодом чоловік під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб "залягти на дно".
Затримання
СБУ встановила місцеперебування агента і затримала його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.
Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
