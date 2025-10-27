УКР
Наводив "Ланцети" на Костянтинівку: СБУ затримала російського агента, який втік на Львівщину. ФОТО

На Донеччині затримано російського інформатора, який коригував нальоти російських дронів "Ланцет" на житлову забудову Костянтинівки.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Хто працював на РФ?

Російські спецслужби завербували 59-річного безробітного, який у Телеграм-каналах закликав до захоплення Костянтинівки.

Чоловік наводив російські Ланцети на Костянтинівку. Його затримали

Чоловік передавав куратору геолокації будівель, в яких, на його думку, могли знаходитися українські оборонці.

Також він передавав РФ координати об’єктів соціальної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста.

Згодом чоловік під виглядом переселенця евакуювався до Львівщини, щоб "залягти на дно".

Затримання

СБУ встановила місцеперебування агента і затримала його в орендованій квартирі. Під час обшуку у нього вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації його злочинів. Фігурант перебуває під вартою, йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

черговий - пірісілєніц
показати весь коментар
27.10.2025 13:10 Відповісти
Так переселіть уже його, до ківи чи пригожина, або захарченка з моторилом!?!?
Вони ж його чекають, а зелупень тут ошивається!?!
показати весь коментар
27.10.2025 13:53 Відповісти
главно дєло шоб не позбавляли виборчого права.
показати весь коментар
27.10.2025 13:19 Відповісти
Ну так йому ж треба було чимось платити за квартиру. Замолодий щоб втікти за кордон, а в рассію не хоче. Там таких багато.
показати весь коментар
27.10.2025 13:40 Відповісти
На колiна його. А краще - по його колiнах, 7.62.
показати весь коментар
27.10.2025 14:11 Відповісти
Потрібно публічно та жорстоко таких карати, інакше латентних ждунів а в подальшому колаборатнів буде тільки прибувати.
показати весь коментар
27.10.2025 14:13 Відповісти
Які 8 років??? Де довічне???
показати весь коментар
27.10.2025 15:21 Відповісти
 
 