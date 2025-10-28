Дезертир с сожительницей по заказу РФ готовили бомбы для терактов в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО
На Днепропетровщине задержаны российские агенты, которые изготавливали самодельные взрывные устройства для дальнейших терактов по заказу РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Пара агентов РФ
Задержаны 27-летний дезертир из Покровского района Донецкой области и его 34-летняя сожительница.
Мужчина после СОЧ скрывался в квартире женщины на Днепропетровщине. Впоследствии они начали искать "легкие заработки" в Telegram-каналах, где и попали в поле зрения оккупантов.
После вербовки они получили от куратора инструкцию для изготовления бомбы, способной подорвать автомобиль.
Подготовка к теракту
"Сделав взрывчатку, злоумышленники должны были замаскировать ее под огнетушитель, снарядить гайками для усиления поражающего действия, а затем спрятать по координатам, которые ждали от куратора.
Далее российские спецслужбисты планировали взорвать ее с помощью звонка на мобильный телефон, которым была оборудована взрывчатка", - говорится в сообщении.
СБУ заблаговременно разоблачила намерения врага и задержала агентов, когда те завершали изготовление взрывчатки в собственном доме.
Во время обысков у фигурантов изъяли компоненты для бомбы и смартфоны с доказательствами их контактов с оккупантами.
Сейчас им сообщили о подозрении в приготовлении к террористическому акту, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ).
Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией, сейчас они находятся под стражей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль