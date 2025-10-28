РУС
Дезертир с сожительницей по заказу РФ готовили бомбы для терактов в Днепропетровской области, - СБУ. ФОТО

На Днепропетровщине задержаны российские агенты, которые изготавливали самодельные взрывные устройства для дальнейших терактов по заказу РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Пара агентов РФ

Задержаны 27-летний дезертир из Покровского района Донецкой области и его 34-летняя сожительница.

Мужчина после СОЧ скрывался в квартире женщины на Днепропетровщине. Впоследствии они начали искать "легкие заработки" в Telegram-каналах, где и попали в поле зрения оккупантов.

После вербовки они получили от куратора инструкцию для изготовления бомбы, способной подорвать автомобиль.

Подготовка к теракту

"Сделав взрывчатку, злоумышленники должны были замаскировать ее под огнетушитель, снарядить гайками для усиления поражающего действия, а затем спрятать по координатам, которые ждали от куратора.

Далее российские спецслужбисты планировали взорвать ее с помощью звонка на мобильный телефон, которым была оборудована взрывчатка", - говорится в сообщении.

СБУ заблаговременно разоблачила намерения врага и задержала агентов, когда те завершали изготовление взрывчатки в собственном доме.

Во время обысков у фигурантов изъяли компоненты для бомбы и смартфоны с доказательствами их контактов с оккупантами.

Сейчас им сообщили о подозрении в приготовлении к террористическому акту, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 УКУ).

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией, сейчас они находятся под стражей.

Так треба на цих паскудах і випробувати, як воно вибухає. А то на зоні їх треба кормити і одягати. А так - бздинь, і нема зрадників.
28.10.2025 10:16 Ответить
Чергові мерзоти...
28.10.2025 10:17 Ответить
пж,хоть одному пусть задумаются
28.10.2025 10:31 Ответить
главно дєло шоб їх не позбавили виборчих прав.
28.10.2025 10:32 Ответить
Дезертир чи сзчешник?
28.10.2025 10:36 Ответить
Є різниця?
28.10.2025 11:42 Ответить
Конформіст чи пристосуванець? Популіст чи брехун?
28.10.2025 10:38 Ответить
 
 