Наводил "Ланцеты" на Константиновку: СБУ задержала российского агента, сбежавшего во Львовскую область. ФОТО
В Донецкой области задержан российский информатор, который корректировал налеты российских дронов "Ланцет" на жилую застройку Константиновки.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на РФ?
Российские спецслужбы завербовали 59-летнего безработного, который в Телеграм-каналах призывал к захвату Константиновки.
Мужчина передавал куратору геолокации зданий, в которых, по его мнению, могли находиться украинские защитники.
Также он передавал РФ координаты объектов социальной инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города.
Впоследствии мужчина под видом переселенца эвакуировался во Львовскую область, чтобы "залечь на дно".
Задержание
СБУ установила местонахождение агента и задержала его в арендованной квартире. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений. Фигурант находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони ж його чекають, а зелупень тут ошивається!?!