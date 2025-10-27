РУС
Новости Задержание корректировщиков
1 364 4

Наводил "Ланцеты" на Константиновку: СБУ задержала российского агента, сбежавшего во Львовскую область. ФОТО

В Донецкой области задержан российский информатор, который корректировал налеты российских дронов "Ланцет" на жилую застройку Константиновки.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Кто работал на РФ?

Российские спецслужбы завербовали 59-летнего безработного, который в Телеграм-каналах призывал к захвату Константиновки.

Мужчина наводил российские Ланцеты на Константиновку. Его задержали

Мужчина передавал куратору геолокации зданий, в которых, по его мнению, могли находиться украинские защитники.

Читайте: Задержан агент ФСБ, который должен был поджечь здание Института национальной памяти в центре Киева. ФОТОрепортаж

Также он передавал РФ координаты объектов социальной инфраструктуры, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Впоследствии мужчина под видом переселенца эвакуировался во Львовскую область, чтобы "залечь на дно".

Также читайте: Руководитель охраны вуза Днепра и начальник участка водоснабжения на Запорожье корректировали удары РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Задержание

СБУ установила местонахождение агента и задержала его в арендованной квартире. Во время обыска у него изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Решается вопрос о дополнительной квалификации его преступлений. Фигурант находится под стражей, ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (20551) Донецкая область (11089) корректировщик (132) Краматорский район (793) Константиновка (1953)
черговий - пірісілєніц
27.10.2025 13:10 Ответить
Так переселіть уже його, до ківи чи пригожина, або захарченка з моторилом!?!?
Вони ж його чекають, а зелупень тут ошивається!?!
27.10.2025 13:53 Ответить
главно дєло шоб не позбавляли виборчого права.
27.10.2025 13:19 Ответить
Ну так йому ж треба було чимось платити за квартиру. Замолодий щоб втікти за кордон, а в рассію не хоче. Там таких багато.
27.10.2025 13:40 Ответить
 
 