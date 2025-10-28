Жительница Дружковки ждала прихода РФ и шпионила в домах украинских воинов. Ее задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку. Ею оказалась завербованная оккупантами 54-летняя жительница прифронтовой Дружковки, которая ждала захвата города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Также читайте: Дезертир с сожительницей по заказу РФ готовили бомбы для терактов на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Как действовала злоумышленница?

По инструкции врага женщина размещала объявления в местных Телеграм-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она "легально" проникала в арендованные дома украинских воинов, которые принимали участие в боях на передовой.

После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.

"Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах", - говорится в сообщении.

Собранные сведения агент "сливала" в специально созданный рашистами чат-бот.

Также читайте: 15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, который занимался поджогами на Западе Украины, - СБУ

Женщина передавала врагу личные данные военных

По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.

Читайте: Руководитель охраны вуза Днепра и начальник участка водоснабжения в Запорожье корректировали удары РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ