Жительница Дружковки ждала прихода РФ и шпионила в домах украинских воинов. Ее задержали, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку. Ею оказалась завербованная оккупантами 54-летняя жительница прифронтовой Дружковки, которая ждала захвата города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как действовала злоумышленница?
По инструкции врага женщина размещала объявления в местных Телеграм-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она "легально" проникала в арендованные дома украинских воинов, которые принимали участие в боях на передовой.
После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.
"Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах", - говорится в сообщении.
Собранные сведения агент "сливала" в специально созданный рашистами чат-бот.
Женщина передавала врагу личные данные военных
По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций.
Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания.
Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.
Подозрение
- Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
- Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
