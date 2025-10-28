РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10251 посетитель онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
2 976 4

Жительница Дружковки ждала прихода РФ и шпионила в домах украинских воинов. Ее задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала в Донецкой области еще одну российскую агентку. Ею оказалась завербованная оккупантами 54-летняя жительница прифронтовой Дружковки, которая ждала захвата города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

предательница из Дружковки

Также читайте: Дезертир с сожительницей по заказу РФ готовили бомбы для терактов на Днепропетровщине, - СБУ. ФОТО

Как действовала злоумышленница?

По инструкции врага женщина размещала объявления в местных Телеграм-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она "легально" проникала в арендованные дома украинских воинов, которые принимали участие в боях на передовой.

После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.

"Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах", - говорится в сообщении.

Собранные сведения агент "сливала" в специально созданный рашистами чат-бот.

Также читайте: 15 лет проведет за решеткой агент ФСБ, который занимался поджогами на Западе Украины, - СБУ

Женщина передавала врагу личные данные военных

По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций.

Сотрудники СБУ задержали фигурантку по месту ее проживания.

Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.

Читайте: Руководитель охраны вуза Днепра и начальник участка водоснабжения в Запорожье корректировали удары РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Подозрение

  • Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
  • Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

СБУ (20556) шпионаж (1474) Донецкая область (11103) Краматорский район (796) Дружковка (71)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре хоч не травила - бо колись - ше на початках - урод вгостив наших солдат 3 - х літровою банкою меду - багато хлопців потравив
показать весь комментарий
28.10.2025 13:18 Ответить
Та й наш селяни "добре" годували загарбникiв.
показать весь комментарий
28.10.2025 14:23 Ответить
Зауч школы, еще с 70-х, - до сих пор упоротая коммунистка, в единственном числе на всю округу, но шкоду не делает. Она -коммунистка на уровне идейности. Тiпо, безобидная коммунистка. Погибает , но не сдается(не отказывается от идеи СУМРАКА СОВКОВОГО СОЗНАНИЯ, ПОЛНОГО КАТАКЛИЗМА МОЗГОВ ВЕЛИКОГО ШОВИНИЗМА....
показать весь комментарий
28.10.2025 14:29 Ответить
 
 