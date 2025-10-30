Армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: пострадали три человека. ФОТОрепортаж
В течение 30 октября враг атаковал несколько районов Днепропетровской области. Больше всего пострадали Никопольский и Синельниковский районы - повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры, три человека получили ранения.
Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме Днепра, шумно сегодня было в двух районах.
Никопольщина
- Под вражеским ударом оказались сам Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады. Агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией.
- Пострадали трое мужчин – 39, 45 и 59 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.
- Загорелся частный дом, еще 5 – повреждены. 4 хозяйственные постройки разрушены, 2 – уничтожены. Повреждены многоэтажка, сельхозпредприятие, инфраструктура. Поражена линия электропередач.
Синельниковский район
- По Васильковской громаде российская армия попала в БПЛА. Повреждена инфраструктура.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль