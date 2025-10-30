Армия РФ атаковала Днепропетровщину дронами и артиллерией: пострадали три человека. ФОТОрепортаж

В течение 30 октября враг атаковал несколько районов Днепропетровской области. Больше всего пострадали Никопольский и Синельниковский районы - повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры, три человека получили ранения.

Об этом сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме Днепра, шумно сегодня было в двух районах.

Никопольщина

Под вражеским ударом оказались сам Никополь, Марганецкая, Покровская, Мировская, Червоногригоровская громады. Агрессор атаковал FPV-дронами и артиллерией.

Пострадали трое мужчин – 39, 45 и 59 лет. Все находятся на амбулаторном лечении.

Загорелся частный дом, еще 5 – повреждены. 4 хозяйственные постройки разрушены, 2 – уничтожены. Повреждены многоэтажка, сельхозпредприятие, инфраструктура. Поражена линия электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Павлоград, Никопольский и Синельниковский районы: пострадали два человека, повреждены дома, детский сад и автомобили. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

По Васильковской громаде российская армия попала в БПЛА. Повреждена инфраструктура.

Также смотрите: РФ нанесла ракетный удар по объекту инфраструктуры в Днепре. ФОТОРЕПОРТАЖ





