Рашисти атакували Запоріжжя: двоє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 2 листопада, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Пошкодження житла

За його словами, є пошкодження у житловому секторі. 

Є поранені

Згодом стало відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Є знеструмлення

За даними ОВА, майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя.

"Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", - резюмує очільник області.

Що передувало?

  • Уночі 30 жовтня ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих, серед постраждалих - шестеро дітей.
  • 26 жовтня РФ атакувала Запорізький район: без світла понад 1,7 тисячі людей.

Запоріжжя (2439) обстріл (31645) енергетика (2855) Запорізька область (4257) Запорізький район (321)
