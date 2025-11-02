Рашисти атакували Запоріжжя: двоє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти неділі, 2 листопада, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкодження житла
За його словами, є пошкодження у житловому секторі.
Є поранені
Згодом стало відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.
Є знеструмлення
За даними ОВА, майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя.
"Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", - резюмує очільник області.
Що передувало?
- Уночі 30 жовтня ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих, серед постраждалих - шестеро дітей.
- 26 жовтня РФ атакувала Запорізький район: без світла понад 1,7 тисячі людей.
