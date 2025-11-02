Рашисти атакували Запоріжжя: двоє поранених, пошкоджено будинки, є знеструмлення. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти неділі, 2 листопада, війська РФ завдали удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Пошкодження житла

За його словами, є пошкодження у житловому секторі.















Є поранені

Згодом стало відомо, що двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

"Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - уточнив Федоров.

Є знеструмлення

За даними ОВА, майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через російську атаку на Запоріжжя.

"Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", - резюмує очільник області.

Що передувало?