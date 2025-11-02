Рашисты атаковали Запорожье: двое раненых, повреждены дома, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО
В ночь на воскресенье, 2 ноября, войска РФ нанесли удар по Запорожью.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждения жилья
По его словам, есть повреждения в жилом секторе.
Есть раненые
Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.
Есть отключение электроэнергии
По данным ОВА, почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье.
"Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью", - резюмирует глава области.
Что предшествовало?
- Ночью 30 октября враг атаковал Запорожье: двое погибших, среди пострадавших - шестеро детей.
- 26 октября РФ атаковала Запорожский район: без света более 1,7 тысячи человек.
