Рашисты атаковали Запорожье: двое раненых, повреждены дома, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 2 ноября, войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

Повреждения жилья

По его словам, есть повреждения в жилом секторе.















Есть раненые

Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Есть отключение электроэнергии

По данным ОВА, почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье.

"Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью", - резюмирует глава области.

