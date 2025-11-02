РУС
Рашисты атаковали Запорожье: двое раненых, повреждены дома, есть отключение электроэнергии. ВИДЕО+ФОТО

В ночь на воскресенье, 2 ноября, войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждения жилья

По его словам, есть повреждения в жилом секторе.

Запорожье после обстрела 2 ноября
Есть раненые

Впоследствии стало известно, что два человека получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

"Пострадали 44-летняя женщина и 91-летний мужчина. Медики оказывают им всю необходимую помощь", - уточнил Федоров.

Есть отключение электроэнергии

По данным ОВА, почти 58 тысяч абонентов обесточены из-за российской атаки на Запорожье.

"Энергетики восстановят питание, как только позволит ситуация с безопасностью", - резюмирует глава области.

Что предшествовало?

  • Ночью 30 октября враг атаковал Запорожье: двое погибших, среди пострадавших - шестеро детей.
  • 26 октября РФ атаковала Запорожский район: без света более 1,7 тысячи человек.

Запорожье (2815) обстрел (30296) энергетика (2743) Запорожская область (3715) Запорожский район (314)
