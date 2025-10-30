Последствия массированного удара по Запорожью: под завалами могут находиться люди. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Запорожье спасатели проводят поисково-спасательные работы, на месте разрушения жилого дома задействован кинологический расчет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В результате вражеского обстрела произошло разрушение жилого дома с первого по четвертый этаж, после чего обрушился пятый.
В МВД Украины отметили, что пострадали 5 детей. При этом психологи ГСЧС оказали помощь 27 людям, среди них 7 детей.
Секретарь горсовета Регина Харченко сообщила, что под завалами в Запорожье могут находиться два человека.
Удар по Запорожью
Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.
По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Зе, це теж на твоїй совісті.