Последствия массированного удара по Запорожью: под завалами могут находиться люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье спасатели проводят поисково-спасательные работы, на месте разрушения жилого дома задействован кинологический расчет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеского обстрела произошло разрушение жилого дома с первого по четвертый этаж, после чего обрушился пятый.

В МВД Украины отметили, что пострадали 5 детей. При этом психологи ГСЧС оказали помощь 27 людям, среди них 7 детей.

Секретарь горсовета Регина Харченко сообщила, что под завалами в Запорожье могут находиться два человека.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб: полиция Сумщины фиксирует последствия обстрелов оккупантов. ФОТОрепортаж

Удар по Запорожью

Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.

По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Задержки поездов из-за вражеских ударов и отключения электроэнергии, - "Укрзализныця"

Баллистические и крылатые ракеты разрушили многоэтажку в Запорожье.
Запорожье (2810) обстрел (30244) Запорожская область (3704) Запорожский район (309)
Тварюки безрідні, виродки 🤬🤬🤬🤬🤬🤬
30.10.2025 09:05 Ответить
Зате хвалимося, що у нас нібито щось є.
Зе, це теж на твоїй совісті.
30.10.2025 09:32 Ответить
 
 