Последствия массированного удара по Запорожью: под завалами могут находиться люди. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Запорожье спасатели проводят поисково-спасательные работы, на месте разрушения жилого дома задействован кинологический расчет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

В результате вражеского обстрела произошло разрушение жилого дома с первого по четвертый этаж, после чего обрушился пятый.

В МВД Украины отметили, что пострадали 5 детей. При этом психологи ГСЧС оказали помощь 27 людям, среди них 7 детей.

Секретарь горсовета Регина Харченко сообщила, что под завалами в Запорожье могут находиться два человека.

Удар по Запорожью

Ночью 30 октября российские военные нанесли комбинированный удар по Запорожью.

По данным мониторинговых каналов, по Запорожью был нанесен удар около 12 баллистическими/крылатыми ракетами Искандер-М/К из Таганрога, т.е. Крыма и Ейска.

