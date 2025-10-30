Наслідки масованого удару по Запоріжжю: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж
У Запоріжжі рятувальники пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок на місці руйнування житлового будинку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування житлового будинку з першого по четвертий поверх, після чого обвалився п’ятий.
У МВС України зазначили, що постраждало 5 дітей. При цьому психологи ДСНС надали допомогу 27 людям, серед них 7 дітей.
Секретар міськради Регіна Харченко повідомила, що під завалами у Запоріжжі можуть бути двоє людей.
Удар по Запоріжжю
Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю.
За даними моніторингових каналів, по Запоріжжю було завдано удару близько 12 балістичними/крилатими ракетами Іскандер-М/К з Таганрогу, т.о Криму та Єйська.
Зе, це теж на твоїй совісті.