Наслідки масованого удару по Запоріжжю: під завалами можуть перебувати люди. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі рятувальники пошуково-рятувальні роботи, залучено кінологічний розрахунок на місці руйнування житлового будинку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок ворожого обстрілу сталося руйнування житлового будинку з першого по четвертий поверх, після чого обвалився п’ятий.

У МВС України зазначили, що постраждало 5 дітей. При цьому психологи ДСНС надали допомогу 27 людям, серед них 7 дітей.

Секретар міськради Регіна Харченко повідомила, що під завалами у Запоріжжі можуть бути двоє людей.

Удар по Запоріжжю

Уночі 30 жовтня російські військові завдали комбінованого удару по Запоріжжю.

За даними моніторингових каналів, по Запоріжжю було завдано удару близько 12 балістичними/крилатими ракетами Іскандер-М/К з Таганрогу, т.о Криму та Єйська.

