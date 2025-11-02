УКР
1 706 10

Кількість жертв удару РФ по Дніпропетровщині зросла до 4: загинули хлопчики 11 та 14 років. ФОТОрепортаж

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровської області зросла. Загинули дві дитини - хлопчики 11 і 14 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

За даними ОВА, загалом трагедія забрала чотири життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади. ФОТО

Удари по Синельниківщині

  • Агресор не припиняв тероризувати інші райони області. По Дубовиківській громаді Синельниківського району поцілив БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня.
  • У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.

Обстріли Павлоградського району

У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.

Обстановка на Нікопольщині

Тут потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди російські війська скерували FPV-дрони. А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих.

Також читайте: Ворог атакував Дніпро та райони Дніпропетровщини дронами та РСЗВ: пожежі локалізовані. ФОТО

обстріли Нікопольщини
Оборонці збили в області 7 БпЛА.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.

обстріл (31645) Нікополь (1395) Дніпропетровська область (4437) Нікопольський район (505) Самарівський район (15) Павлоградський район (83) Синельниківський район (328)
+1
Кацап детектед.
Следи за своим сбербанком лучше, твой сбер на россии скоро накроется медным тазом.
показати весь коментар
02.11.2025 08:33 Відповісти
смартфоны с установленным приложением приват24 это горе! Координаты известно куда идут в ФСБ г. Москва Карпенко Евгении Владимировне и Мотов Алексею Николаевичу (колаборантам которые создали ЛНР, ДНР с 2014 года работают в ФСБ в Москве)
показати весь коментар
02.11.2025 07:55 Відповісти
Кацап детектед.
Следи за своим сбербанком лучше, твой сбер на россии скоро накроется медным тазом.
показати весь коментар
02.11.2025 08:33 Відповісти
Что б все кто обслуживается в Сбербанке росии сдохли! Подойдёт?
показати весь коментар
02.11.2025 08:34 Відповісти
Тебя устраивает что в службе безопасности Приватбанка работают москвичи с квартирами в Москве и с российскими паспортами и сливают координаты укр. военных своим детям в ФСБ? Меня НЕ устраивает!
показати весь коментар
02.11.2025 08:37 Відповісти
Меня не устраивает что кацапы постят бред на украинских сайтах.
показати весь коментар
02.11.2025 08:39 Відповісти
Царство Небесне... Всім кацапським кацапам - горіти у Пеклі!
показати весь коментар
02.11.2025 07:59 Відповісти
Суки кацапськіц варвари що б ви всі виздихали з ким ви воюєте виродки ?смерть терористу путіну і його кривавій кліці.
показати весь коментар
02.11.2025 08:07 Відповісти
Вообще-то он Шеломов у евреев по матери род идёт!
показати весь коментар
02.11.2025 08:08 Відповісти
Ты специально сегодня зарегестрировался чтобы тут постить бред? Иди налей себе стакан стекломоя, похмелись.
показати весь коментар
02.11.2025 08:36 Відповісти
Сам подумай если бы Шеломов-Путин был бы не еврей, Израиль бы не построил перед войной в росии заводы по производству ланцетов и форпостов которыми Шеломов геноцидит Украинцев…
показати весь коментар
02.11.2025 08:41 Відповісти
 
 