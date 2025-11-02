Кількість жертв удару РФ по Дніпропетровщині зросла до 4: загинули хлопчики 11 та 14 років. ФОТОрепортаж
Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровської області зросла. Загинули дві дитини - хлопчики 11 і 14 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
За даними ОВА, загалом трагедія забрала чотири життя.
Удари по Синельниківщині
- Агресор не припиняв тероризувати інші райони області. По Дубовиківській громаді Синельниківського району поцілив БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, літня кухня.
- У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.
Обстріли Павлоградського району
У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.
Обстановка на Нікопольщині
Тут потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди російські війська скерували FPV-дрони. А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих.
Оборонці збили в області 7 БпЛА.
Що передувало?
Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Следи за своим сбербанком лучше, твой сбер на россии скоро накроется медным тазом.