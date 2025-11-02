Кількість жертв удару РФ по Дніпропетровщині зросла до 4: загинули хлопчики 11 та 14 років. ФОТОрепортаж

Кількість жертв ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровської області зросла. Загинули дві дитини - хлопчики 11 і 14 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

За даними ОВА, загалом трагедія забрала чотири життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади. ФОТО

Удари по Синельниківщині

Агресор не припиняв тероризувати інші райони області. По Дубовиківській громаді Синельниківського району поцілив БпЛА. Сталася пожежа. Пошкоджені 5 приватних будинків , господарська споруда, літня кухня.

, господарська споруда, літня кухня. У Васильківській громаді потрощена інфраструктура.

Обстріли Павлоградського району

У Павлоградському районі через безпілотники противника понівечені інфраструктура та легкова автівка.

Обстановка на Нікопольщині

Тут потерпали райцентр, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди російські війська скерували FPV-дрони. А ще відкривали вогонь з артилерії. Потрощені магазин та приватна оселя. За уточненою інформацією, через атаку на Нікополь, що стала вчора надвечір, пошкоджений будинок місцевих.

Також читайте: Ворог атакував Дніпро та райони Дніпропетровщини дронами та РСЗВ: пожежі локалізовані. ФОТО









Оборонці збили в області 7 БпЛА.

Що передувало?

Як повідомлялося, напередодні ворог атакував Дніпропетровщину, є загиблі та постраждалі.