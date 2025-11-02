Число жертв удара РФ по Днепропетровской области возросло до 4: погибли мальчики 11 и 14 лет. ФОТОРЕПОРТАЖ
Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.
По данным ОГА, в целом трагедия унесла четыре жизни.
Удары по Синельниковскому району
- Агрессор не прекращал терроризировать другие районы области. По Дубовиковской громаде Синельниковского района попал БПЛА. Произошел пожар. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, летняя кухня.
- В Васильковской громаде разрушена инфраструктура.
Обстрелы Павлоградского района
В Павлоградском районе из-за беспилотников противника повреждены инфраструктура и легковой автомобиль.
Обстановка в Никопольском районе
Здесь пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская громады. Туда российские войска направили FPV-дроны. А еще открывали огонь из артиллерии. Разрушены магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден дом местных жителей.
Защитники сбили в области 7 БПЛА.
Что предшествовало?
Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие.
