Число жертв удара РФ по Днепропетровской области возросло до 4: погибли мальчики 11 и 14 лет. ФОТОРЕПОРТАЖ

Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.

По данным ОГА, в целом трагедия унесла четыре жизни.

Удары по Синельниковскому району

Агрессор не прекращал терроризировать другие районы области. По Дубовиковской громаде Синельниковского района попал БПЛА. Произошел пожар. Повреждены 5 частных домов , хозяйственная постройка, летняя кухня.

Обстрелы Павлоградского района

В Павлоградском районе из-за беспилотников противника повреждены инфраструктура и легковой автомобиль.

Обстановка в Никопольском районе

Здесь пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская громады. Туда российские войска направили FPV-дроны. А еще открывали огонь из артиллерии. Разрушены магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден дом местных жителей.

Защитники сбили в области 7 БПЛА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие.