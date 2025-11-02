РУС
2 018 11

Число жертв удара РФ по Днепропетровской области возросло до 4: погибли мальчики 11 и 14 лет. ФОТОРЕПОРТАЖ

Число жертв вражеской атаки на Самаровский район Днепропетровской области возросло. Погибли два ребенка - мальчики 11 и 14 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОГА.

По данным ОГА, в целом трагедия унесла четыре жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждены жилые дома, транспортная инфраструктура и учебные заведения. ФОТО

Удары по Синельниковскому району

  • Агрессор не прекращал терроризировать другие районы области. По Дубовиковской громаде Синельниковского района попал БПЛА. Произошел пожар. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, летняя кухня.
  • В Васильковской громаде разрушена инфраструктура.

Обстрелы Павлоградского района

В Павлоградском районе из-за беспилотников противника повреждены инфраструктура и легковой автомобиль.

Обстановка в Никопольском районе

Здесь пострадали райцентр, Покровская, Марганецкая, Червоногригоровская громады. Туда российские войска направили FPV-дроны. А еще открывали огонь из артиллерии. Разрушены магазин и частный дом. По уточненной информации, из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера вечером, поврежден дом местных жителей.

Читайте также: Враг атаковал Днепр и районы Днепропетровской области дронами и РСЗО: пожары локализованы. ФОТО

обстрелы Никопольщины
Защитники сбили в области 7 БПЛА.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие.

Автор: 

обстрел (30296) Никополь (1226) Днепропетровская область (4641) Никопольский район (502) Самарский район (16) Павлоградский район (84) Синельниковский район (329)
+1
Кацап детектед.
Следи за своим сбербанком лучше, твой сбер на россии скоро накроется медным тазом.
02.11.2025 08:33 Ответить
смартфоны с установленным приложением приват24 это горе! Координаты известно куда идут в ФСБ г. Москва Карпенко Евгении Владимировне и Мотов Алексею Николаевичу (колаборантам которые создали ЛНР, ДНР с 2014 года работают в ФСБ в Москве)
02.11.2025 07:55 Ответить
Кацап детектед.
Следи за своим сбербанком лучше, твой сбер на россии скоро накроется медным тазом.
02.11.2025 08:33 Ответить
Что б все кто обслуживается в Сбербанке росии сдохли! Подойдёт?
02.11.2025 08:34 Ответить
Тебя устраивает что в службе безопасности Приватбанка работают москвичи с квартирами в Москве и с российскими паспортами и сливают координаты укр. военных своим детям в ФСБ? Меня НЕ устраивает!
02.11.2025 08:37 Ответить
Меня не устраивает что кацапы постят бред на украинских сайтах.
02.11.2025 08:39 Ответить
Слушай, эмбрион форумный - харош тут ядом информационным брызгать! Шел бы ты обратно туда, откуда все инфоспермаки появляются на свет.
Я стучать админу не люблю, как и админа не люблю, да и он меня. Поэтому предлагаю тебе добровольно сделать самоаборт!
02.11.2025 09:01 Ответить
Царство Небесне... Всім кацапським кацапам - горіти у Пеклі!
02.11.2025 07:59 Ответить
Суки кацапськіц варвари що б ви всі виздихали з ким ви воюєте виродки ?смерть терористу путіну і його кривавій кліці.
02.11.2025 08:07 Ответить
Вообще-то он Шеломов у евреев по матери род идёт!
02.11.2025 08:08 Ответить
Ты специально сегодня зарегестрировался чтобы тут постить бред? Иди налей себе стакан стекломоя, похмелись.
02.11.2025 08:36 Ответить
Сам подумай если бы Шеломов-Путин был бы не еврей, Израиль бы не построил перед войной в росии заводы по производству ланцетов и форпостов которыми Шеломов геноцидит Украинцев…
02.11.2025 08:41 Ответить
 
 