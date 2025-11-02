Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак, - Кулеба

Враг снова атаковал украинские города, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. РФ запустила ночью по Украине две ракеты и 79 дронов.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

По его словам, под атаками находились Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Черниговская области.

"К сожалению, есть погибшие, среди них - двое детей. Под ударом жилые дома, гражданские автомобили, повреждена критическая и портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.

Удары по энергетике

По данным Кулебы, продолжается ликвидация последствий ударов и в Сумской и Харьковской областях, где враг прицельно бьет по критической инфраструктуре.

"Все службы работают на местах, спасатели и энергетики непрерывно устраняют последствия вражеских атак. Областная и местная власть координирует помощь пострадавшим громадам.

Россия в очередной раз демонстрирует, что ведет войну против мирного населения. Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре - это продолжение целенаправленного гражданского террора", - резюмирует вице-премьер.

Что предшествовало?

Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что количество жертв удара РФ по Днепропетровской области возросло до 4: погибли мальчики 11 и 14 лет.

Также рашисты нанесли удары дронами по Новгород-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие.

Кроме того, враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.

Рашисты также атаковали Запорожье, двое ранены, повреждены дома, есть отключение электроэнергии.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале