Враг прицельно бьет по критической инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях, продолжается ликвидация последствий атак, - Кулеба
Враг снова атаковал украинские города, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие. РФ запустила ночью по Украине две ракеты и 79 дронов.
Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Куда бил враг?
По его словам, под атаками находились Одесская, Днепропетровская, Запорожская и Черниговская области.
"К сожалению, есть погибшие, среди них - двое детей. Под ударом жилые дома, гражданские автомобили, повреждена критическая и портовая инфраструктура", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике
По данным Кулебы, продолжается ликвидация последствий ударов и в Сумской и Харьковской областях, где враг прицельно бьет по критической инфраструктуре.
"Все службы работают на местах, спасатели и энергетики непрерывно устраняют последствия вражеских атак. Областная и местная власть координирует помощь пострадавшим громадам.
Россия в очередной раз демонстрирует, что ведет войну против мирного населения. Удары по жилым кварталам и критической инфраструктуре - это продолжение целенаправленного гражданского террора", - резюмирует вице-премьер.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, накануне враг атаковал Днепропетровскую область, есть погибшие и пострадавшие.
- Впоследствии стало известно, что количество жертв удара РФ по Днепропетровской области возросло до 4: погибли мальчики 11 и 14 лет.
- Также рашисты нанесли удары дронами по Новгород-Северскому, в Корюковском районе баллистикой атаковано сельхозпредприятие.
- Кроме того, враг атаковал дронами гражданскую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека.
- Рашисты также атаковали Запорожье, двое ранены, повреждены дома, есть отключение электроэнергии.
