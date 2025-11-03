УКР
Син породіллі Тетяни Сакіян, загиблої від російського удару у Києві, вважається сиротою. Батько доводить, що це його дитина

Новонароджений син загиблої унаслідок російського обстрілу Києва Тетяни Сакіян - Назар - за документами вважається сиротою, хоча у хлопчика є біологічний батько, бабуся і тітка.

Про це йдеться у матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, 24-річна Тетяна постраждала на початку вересня, коли російська ракета влучила у житловий будинок у Святошинському районі столиці. Жінка дістала тяжкі опіки, і лікарі екстрено викликали їй пологи. Після кількох тижнів боротьби за життя вона померла.

Її син Назар народився передчасно і певний час перебував у реанімації Київського міського перинатального центру, тепер його перевели у звичайну палату.

Визнання батьківства

Батько хлопчика Вадим, який також зазнав опіків під час тієї атаки, домагається юридичного визнання свого батьківства, адже на момент народження дитини шлюб із Тетяною не був зареєстрований. За словами представників служби у справах дітей, Назар отримає статус сироти до рішення суду, який має врахувати результати ДНК-експертизи, що підтверджують батьківство Вадима.

Після судового рішення дитині оформлять нове свідоцтво про народження, де буде зазначено справжнього батька.

діти (5378) обстріл (31654) сироти (85) війна в Україні (6785)
Топ коментарі
+10
а при чому тут зеленська влада? ти статтю уважно читало, а зрозуміло, що там написано? для особливо обдарованих, поясню, в шлюбі вони не були, відповідно запис про батька робиться за спільною заявою, а вона померла, до того, як виписали свідоцтво про народження, тому запис про батька зробити тільки по його заяві неможливо.
показати весь коментар
03.11.2025 12:49 Відповісти
+8
"Назар отримає статус сироти до рішення суду, який має врахувати результати ДНК-експертизи, що підтверджують батьківство Вадима. "

Немає кому прочитати вам весь текст статті?
показати весь коментар
03.11.2025 12:58 Відповісти
+4
Ага! Так він ухилянт! Задумав це ще раніше.
показати весь коментар
03.11.2025 12:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
якщо ділити майно, то можна й без шлюбу, просто доводиш що рік разом живете, "цивільним шлюбом", жесть.
показати весь коментар
03.11.2025 12:42 Відповісти
шо це фейк ... чи при зеленській владі таке можливо ?!!!!
показати весь коментар
03.11.2025 12:44 Відповісти
а при чому тут зеленська влада? ти статтю уважно читало, а зрозуміло, що там написано? для особливо обдарованих, поясню, в шлюбі вони не були, відповідно запис про батька робиться за спільною заявою, а вона померла, до того, як виписали свідоцтво про народження, тому запис про батька зробити тільки по його заяві неможливо.
показати весь коментар
03.11.2025 12:49 Відповісти
нема кому підказати зробити аналіз ДНК ?...
показати весь коментар
03.11.2025 12:52 Відповісти
"Назар отримає статус сироти до рішення суду, який має врахувати результати ДНК-експертизи, що підтверджують батьківство Вадима. "

Немає кому прочитати вам весь текст статті?
показати весь коментар
03.11.2025 12:58 Відповісти
і ще ,хіба можно писати ,шо суд буде вважати дитину сиротою ,навіть до рішення суду ,коли перший абзац повиннен розпочинатися ,шо суд чекає на підтверженя ДНК...
показати весь коментар
03.11.2025 14:04 Відповісти
Наведу приклад, винна влада чи ні: дитина з аутизмом 10 років тому отримала інвалідність, інша дитина з аутизмом зараз не отримала інвалідність.
показати весь коментар
03.11.2025 12:53 Відповісти
ти діагноз ставила?
показати весь коментар
03.11.2025 13:04 Відповісти
Ще й дитину не віддають?
показати весь коментар
03.11.2025 12:45 Відповісти
а чому йому мають віддавати дитину?
показати весь коментар
03.11.2025 13:05 Відповісти
відстрочку хоче
показати весь коментар
03.11.2025 12:45 Відповісти
Нє, дитину в дитбудинок віддати.
показати весь коментар
03.11.2025 12:49 Відповісти
Ага! Так він ухилянт! Задумав це ще раніше.
показати весь коментар
03.11.2025 12:51 Відповісти
 
 