Син породіллі Тетяни Сакіян, загиблої від російського удару у Києві, вважається сиротою. Батько доводить, що це його дитина
Новонароджений син загиблої унаслідок російського обстрілу Києва Тетяни Сакіян - Назар - за документами вважається сиротою, хоча у хлопчика є біологічний батько, бабуся і тітка.
Про це йдеться у матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, 24-річна Тетяна постраждала на початку вересня, коли російська ракета влучила у житловий будинок у Святошинському районі столиці. Жінка дістала тяжкі опіки, і лікарі екстрено викликали їй пологи. Після кількох тижнів боротьби за життя вона померла.
Її син Назар народився передчасно і певний час перебував у реанімації Київського міського перинатального центру, тепер його перевели у звичайну палату.
Визнання батьківства
Батько хлопчика Вадим, який також зазнав опіків під час тієї атаки, домагається юридичного визнання свого батьківства, адже на момент народження дитини шлюб із Тетяною не був зареєстрований. За словами представників служби у справах дітей, Назар отримає статус сироти до рішення суду, який має врахувати результати ДНК-експертизи, що підтверджують батьківство Вадима.
Після судового рішення дитині оформлять нове свідоцтво про народження, де буде зазначено справжнього батька.
