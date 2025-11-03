УКР
"Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп

Трамп зробив заяву про останню краплю у війні РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього немає "останньої краплі", яка б остаточно довела, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам.

"Останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати битві вичерпатися. Вони б'ються, вони з'ясовують це", - сказав лідер США.

Війна є важкою і для Росії, і для України

Трамп визнав, що війна є важкою для Росії та Путіна.

"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України вона теж важка. Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли", - додав він.

Що передувало?

тої краплі не буде, поки живі обидва. навіть якщо кров'ю стече півпланети... це вже зрозуміло всім притомним
Агент Краснов тільки відволікає весь світ від войни з Московією. То це війна з Гранітний, то з Мексікой, то з Венесуелой, то з Нігерієй.
І не буде, звідки б їй узятись в світі гнучких червоних ліній коричневого кольору?
І не буде, звідки б їй узятись в світі гнучких червоних ліній коричневого кольору?
тої краплі не буде, поки живі обидва. навіть якщо кров'ю стече півпланети... це вже зрозуміло всім притомним
труси не труси ,а остання крапля в труси
Так Тампон може подзвонити Х-лу і сказати що треба їсти більше горіхів та сметани. І менше витрачати на Кабаєву 😘
Тоб то, ***** може продовжувати сціти у вуха та очи рудого меркантільного кугута а смугасто зірковим прапором може підтератись. А ви кажите "тамогавки тамогавки".
Агент Краснов тільки відволікає весь світ від войни з Московією. То це війна з Гранітний, то з Мексікой, то з Венесуелой, то з Нігерієй.
Ну а що він може зробити якщо з ранку мозок стерильний
тобто сцяти трампу в очі путін може безкінечно.
Ну ц.е так, залишається питання коли. Трампонутий зовсім зв'язок з реальністю втратив. Америка йде за ху...лостанивским кораблем
"Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли", - ну до якої ще межі? Ядерна бомба на голови наших дітей?
Розмазуючи путінське лайно по обличчю, Трамп все ще буде вірити в свого друга путлера. Така вона - любов...
Говорят, рыжий орангутанг...Та он философ
Кретину здається, що він може поторгуватися на дві сторони і досягне "угоди".
Ніцше недоумок звичайно, але він правий у тому, що Бог помер. Мало було Україні Х-уйла, який прагне її знищити, так ще на голову звалився Трампон, який все ще чекає угоди від Х-уйла. Чому ці іроди живуть, а чудові люди помирають. Я агностик, і не прагну тролити вірян, але з вашим Богом щось не так.
******.
