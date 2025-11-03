"Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього немає "останньої краплі", яка б остаточно довела, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчити війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам.

"Останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати битві вичерпатися. Вони б'ються, вони з'ясовують це", - сказав лідер США.

Війна є важкою і для Росії, і для України

Трамп визнав, що війна є важкою для Росії та Путіна.

"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України вона теж важка. Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли", - додав він.

Що передувало?

