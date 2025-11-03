1 507 15
"Останньої краплі", яка б довела мені неготовність Путіна до миру, немає, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що для нього немає "останньої краплі", яка б остаточно довела, що російський диктатор Володимир Путін не готовий закінчити війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам.
"Останньої краплі немає. Іноді потрібно просто дати битві вичерпатися. Вони б'ються, вони з'ясовують це", - сказав лідер США.
Війна є важкою і для Росії, і для України
Трамп визнав, що війна є важкою для Росії та Путіна.
"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це багато солдатів. І для України вона теж важка. Іноді потрібно дозволити ситуації дійти до межі, щоб усі самі це зрозуміли", - додав він.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що не бере участі в обговореннях, які стосуються заморожених російських активів.
- Окрім того, Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні.
- Трамп переконаний, що доб’ється завершення війни в Україні за пару місяців.
Топ коментарі
+4 piligrim
показати весь коментар03.11.2025 09:52 Відповісти Посилання
+2 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар03.11.2025 09:57 Відповісти Посилання
+1 Деніс Войцеховський
показати весь коментар03.11.2025 09:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ніцше недоумок звичайно, але він правий у тому, що Бог помер. Мало було Україні Х-уйла, який прагне її знищити, так ще на голову звалився Трампон, який все ще чекає угоди від Х-уйла. Чому ці іроди живуть, а чудові люди помирають. Я агностик, і не прагну тролити вірян, але з вашим Богом щось не так.