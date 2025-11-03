Трамп про заморожені російські активи: Я не займаюся цим

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не бере участі в обговореннях, які стосуються заморожених російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Трамп сказав під час аудіотрансляції Білого дому з борту літака Air Force One.

Він зазначив, що адміністрація США не вважає питання російських активів засобом впливу на РФ у переговорах.

"Я не займаюся цим. Гадаю Європа і Росія ведуть переговори. Я не залучений до цих дискусій", - заявив Трамп.

Він також відповів на питання про передання Україні "томагавків", сказавши, що наразі не обмірковував цього і можливо щось зміниться згодом.

Трампа також запитали, що може бути "останньою краплею", яка переконає його, що Путін не збирається закінчувати війну.

"Немає останньої краплі. Інколи варто дати навоюватися. Вони воюють і вони навоюються. І це важка війна для Путіна. Він втратив багато солдатів. Мабуть, мільйон. Це багато солдатів. І вона важка для України. Вона важка для обох. Ви знаєте: я припинив вісім воєн. Я гадав що з цією буде легше ніж з деякими, які ми припинили", - сказав Трамп.

Вплив заморожених активів РФ

Заморожені активи РФ мають значний вплив на російську економіку, обмежуючи доступ до міжнародних фінансових ресурсів і технологій, що призводить до ослаблення рубля, зростання інфляції та уповільнення економічного розвитку. Вони також мають політичний вплив, оскільки їх використання може бути умовою для припинення війни в Україні, а також є механізмом компенсації збитків, завданих Україні:

Обмеження доступу до фінансів: Заморожені активи зменшують можливості Росії залучати кошти на світових ринках та інвестувати в розвиток.

Послаблення рубля: Зменшення валютних резервів негативно позначається на курсі рубля.

Інфляція: Обмеження імпорту та інші наслідки санкцій призводять до зростання цін.

Уповільнення економічного зростання: Санкції та заморожені активи перешкоджають розвитку ключових секторів економіки.

Тиск на Росію: Заморожені активи створюють додатковий тиск на російську владу, змушуючи її переглянути свої дії.

Механізм компенсації: Заморожені активи можуть бути використані для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.

Умова для припинення війни: Їхнє використання може стати частиною мирних домовленостей.

Загальна сума заморожених російських активів оцінюється в сотні мільярдів доларів. Наслідки заморожування активів матимуть довгостроковий вплив на економіку РФ, посилюючи її залежність від внутрішніх ресурсів. Залежно від політичної ситуації, активи можуть бути повернені або конфісковані, що призведе до подальших змін у фінансовому та політичному ландшафті.

