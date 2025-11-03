РУС
Трамп о замороженных российских активах: Я не занимаюсь этим

Президент США Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не участвует в обсуждениях, касающихся замороженных российских активов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Трамп сказал во время аудиотрансляции Белого дома с борта самолета Air Force One.

Он отметил, что администрация США не считает вопрос российских активов средством влияния на РФ в переговорах.

"Я не занимаюсь этим. Думаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я не вовлечен в эти дискуссии", - заявил Трамп.

Он также ответил на вопрос о передаче Украине "томагавков", сказав, что пока не обдумывал этого и возможно что-то изменится впоследствии.

Трампа также спросили, что может быть "последней каплей", которая убедит его, что Путин не собирается заканчивать войну.

"Нет последней капли. Иногда стоит дать навоеваться. Они воюют и они навоюются. И это тяжелая война для Путина. Он потерял много солдат. Наверное, миллион. Это много солдат. И она тяжелая для Украины. Она тяжелая для обоих. Вы знаете: я прекратил восемь войн. Я думал, что с этой будет легче, чем с некоторыми, которые мы прекратили", - сказал Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин хочет зарабатывать на торговле с США, война в Украине – не моя, - Трамп

Влияние замороженных активов РФ

Замороженные активы РФ оказывают значительное влияние на российскую экономику, ограничивая доступ к международным финансовым ресурсам и технологиям, что приводит к ослаблению рубля, росту инфляции и замедлению экономического развития. Они также имеют политическое влияние, поскольку их использование может быть условием для прекращения войны в Украине, а также является механизмом компенсации ущерба, нанесенного Украине:

  • Ограничение доступа к финансам: Замороженные активы уменьшают возможности России привлекать средства на мировых рынках и инвестировать в развитие.
  • Ослабление рубля: Сокращение валютных резервов негативно сказывается на курсе рубля.
  • Инфляция: Ограничение импорта и другие последствия санкций приводят к росту цен.
  • Замедление экономического роста: Санкции и замороженные активы препятствуют развитию ключевых секторов экономики.
  • Давление на Россию: Замороженные активы создают дополнительное давление на российские власти, заставляя их пересмотреть свои действия.
  • Механизм компенсации: Замороженные активы могут быть использованы для компенсации ущерба, нанесенного Украине в результате войны.
  • Условие для прекращения войны: их использование может стать частью мирных соглашений.

Общая сумма замороженных российских активов оценивается в сотни миллиардов долларов. Последствия замораживания активов будут иметь долгосрочное влияние на экономику РФ, усиливая ее зависимость от внутренних ресурсов.В зависимости от политической ситуации, активы могут быть возвращены или конфискованы, что приведет к дальнейшим изменениям в финансовом и политическом ландшафте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Использование замороженных активов РФ может стать предвестником войны между Россией и Европой, - Орбан

