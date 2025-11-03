УКР
Новини Відносини Трампа та Путіна
2 602 24

Путін хоче заробляти на торгівлі з США, війна в Україні – не моя, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Сполучені Штати не змогли застосувати до Путіна ті ж методи, які мали успіх у вирішенні інших конфліктів, оскільки РФ не є великим бізнес-партнером США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News.

Путін та Сі Цзіньпін – "сильні лідери"

На запитання, з ким мати справу – з Путіним чи лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що "обидва дуже сильні лідери".

 "З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…

Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами", - наголосив Трамп.

На зауваження ведучої, що він у серпні "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося" і чи не означає це, що Путін його ігнорує, Трамп відповів, що розстеляє "червоний килим для всіх", а Путін думає, що перемагає у війні.

Тарифи та війни

Відтак Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" і зачитав його.

"Ви знаєте, як я їх вирішив? Я сказав, що в багатьох випадках, у 60% я сказав: "Якщо ви не припините воювати, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - сказав Трамп.

Американський лідер пояснив, чому тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна в Україні.

"Це працює з Путіним. Я думаю, що я вчинив з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією. І я думаю, що він хотів би… що він хоче увійти і торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", - додав Трамп.

путін володимир (25053) Трамп Дональд (7577) війна в Україні (6785)
+5
Боже! Який кончений!!!
03.11.2025 07:41 Відповісти
+2
Санітарів!
03.11.2025 07:41 Відповісти
+1
Нема в Трампа методів проти Кості Саприкіна /путлєра/ - і я не я і хата не моя /війна/
03.11.2025 07:43 Відповісти
Боже! Який кончений!!!
03.11.2025 07:41 Відповісти
а що він не так сказав?

українці купують у китайців товарів на мільярди доларів, а китай по факту для нас - ворожа країна.

а кацапи для сша не вороги а максимум заноза в жопі. але трамп не хоче воювати, а хоче зробити так, щоб кацапи стали більше друзями для сша чим для китаю.
трамп мабуть читав Сунь Цзи "Мистецтво війни"
03.11.2025 07:50 Відповісти
США з ссср взагалі нічим не торгував, але тодішні республіканці вели себе більш морально

трамп не розуміє самого ефективного методу торгівлі : "купі кірпіч !"
03.11.2025 07:57 Відповісти
Заснована в 1924 році Amtorg Trading Corporation, що базувалася в Нью-Йорку, була головною організацією, що регулювала торгівлю між СРСР і США. До 1946 року» Амторг " організував торгівлю на мільйони доларів.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union%E2%80%93United_States_relations#Early_trade https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union-United_States_relations#Early_trade
03.11.2025 08:10 Відповісти
У 1929 році Генрі Форд уклав з росіянами угоду про надання технічної допомоги протягом дев'яти років для будівництва першого радянського автомобільного заводу ГАЗ в Горькому (Сталін перейменував Нижній Новгород на честь свого улюбленого письменника).

І так далі і т...
03.11.2025 08:12 Відповісти
Основні положення Сунь-цзи щодо союзів:

Порушення союзів ворога - пріоритет: Сунь-цзи наголошує на ієрархії військових дій. Найкраще - зруйнувати задуми (стратегію) ворога; наступне за ефективністю - розірвати його союзи (дипломатичними засобами). І лише потім йде напад на армію в полі, і найгірше - облога укріплених міст.Дипломатичне маневрування: Замість того, щоб покладатися виключно на власну силу, мудрий полководець використовує дипломатію для ізоляції супротивника. Мета полягає в тому, щоб зробити ворога вразливим, позбавивши його зовнішньої підтримки та допомоги інших держав.Створення власної коаліції: Побудова тісніших відносин із потенційними союзниками та залучення інших на свій бік допомагає збільшити власну силу та мінімізувати конфлікт.Перевага без бою: Кінцева мета використання союзів - досягти перемоги, зламавши опір ворога ще до початку масштабних бойових дій, що дозволяє уникнути великих людських та матеріальних втрат.
03.11.2025 07:52 Відповісти
Санітарів!
03.11.2025 07:41 Відповісти
рф не є великим біззнес-партнером, а має стати... тому санкції і не застосовують...
03.11.2025 07:41 Відповісти
Нема в Трампа методів проти Кості Саприкіна /путлєра/ - і я не я і хата не моя /війна/
03.11.2025 07:43 Відповісти
На жаль, Трамп зовсім не Жеглов-Висоцький, який знаходив методи на будь-кого, особливо не переймаючись...
03.11.2025 08:01 Відповісти
Хто цьому старому мудаку пояснить, що ніякі гроші пуйло не цікавлять? Що з диктаторами домовлятися безглуздо, бо вони не тримають слово - їх цікавлять фікс-ідеї і бажання довести всьому світу, які вони круті.
03.11.2025 07:44 Відповісти
хватит, довольно...
03.11.2025 07:45 Відповісти
https://x.com/Bot_Les



https://x.com/Bot_Les

Лесь Подерев'янський Бот



Піздєц: А шо буде? Нічого не буде - Піздєц буде!!!
03.11.2025 07:46 Відповісти
У Трампа погані карти?
03.11.2025 07:47 Відповісти
Не те, щоб погані - просто з іншої колоди, з іншою рубашкою і не з тої гри.
03.11.2025 08:05 Відповісти
Що? Вже стихли аплодисменти Трампону??? 3-й пакет санкцій не підписаний був, і це було ясно як божий день, що діду допомагає хкуйлу як тільки може...а той під..р Дмітрієв, то для замилювання очей православним, які вже почали думати як увіковічити Трампоне.. Бачили і бачимо цирк Трмпа першого
03.11.2025 07:49 Відповісти
Аплодісменти
03.11.2025 07:54 Відповісти
Обісрався рудий куколд і розмазує.
03.11.2025 07:50 Відповісти
Що в ляльки не награлись ще?
03.11.2025 07:51 Відповісти
Я вам Зюзіка зараз сюди добавлю
03.11.2025 07:53 Відповісти
З Путлером не треба жартувати, його без жодних жартів треба просто вбити (до речі лише кілька місяців тому для цього був непоганий шанс в Анкориджі). І ще, може рашка і не найбільший торгівельний партнер Штатів, але в США достатньо союзників, сателітів та країн, що до них прислухаються, а це вже глобальна система, щоб поставити на місце одного парія; а ще в США є загальносвітова доларова система і ФРС поки що (з такими президентами, можливо, вже не на довго) контролює більшість торгівельних операцій та руху капіталів в світі.
03.11.2025 07:58 Відповісти
Трамп, -миротворець планетарного масштабу", Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися... "Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".

Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, міжнародне право,..

Трамп просто боїться Путін Сі Цзіньпіном, Трамп для Трампа "обидва дуже сильні лідери".

"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…"

Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...

Раніше, у серпні Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...

І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
03.11.2025 08:03 Відповісти
«Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы вместе победим на выборах, мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована. Война будет завершена. Я привезу их обоих - я знаю Зеленского, знаю Путина, все будет решено через 24 часа, увидите. Все говорят: "Это хвачтовство". Это будет сделано очень быстро» - увидели, *****!
03.11.2025 08:05 Відповісти
Знову його качнуло. Завтра він скаже повністю протилежне.
03.11.2025 08:15 Відповісти
 
 