Путін хоче заробляти на торгівлі з США, війна в Україні – не моя, - Трамп

Сполучені Штати не змогли застосувати до Путіна ті ж методи, які мали успіх у вирішенні інших конфліктів, оскільки РФ не є великим бізнес-партнером США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News.

Путін та Сі Цзіньпін – "сильні лідери"

На запитання, з ким мати справу – з Путіним чи лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що "обидва дуже сильні лідери".

"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…

Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами", - наголосив Трамп.

На зауваження ведучої, що він у серпні "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося" і чи не означає це, що Путін його ігнорує, Трамп відповів, що розстеляє "червоний килим для всіх", а Путін думає, що перемагає у війні.

Тарифи та війни

Відтак Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" і зачитав його.

"Ви знаєте, як я їх вирішив? Я сказав, що в багатьох випадках, у 60% я сказав: "Якщо ви не припините воювати, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - сказав Трамп.

Американський лідер пояснив, чому тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна в Україні.

"Це працює з Путіним. Я думаю, що я вчинив з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією. І я думаю, що він хотів би… що він хоче увійти і торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", - додав Трамп.

