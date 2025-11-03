Путін хоче заробляти на торгівлі з США, війна в Україні – не моя, - Трамп
Сполучені Штати не змогли застосувати до Путіна ті ж методи, які мали успіх у вирішенні інших конфліктів, оскільки РФ не є великим бізнес-партнером США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю CBS News.
Путін та Сі Цзіньпін – "сильні лідери"
На запитання, з ким мати справу – з Путіним чи лідером Китаю Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що "обидва дуже сильні лідери".
"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…
Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами", - наголосив Трамп.
На зауваження ведучої, що він у серпні "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося" і чи не означає це, що Путін його ігнорує, Трамп відповів, що розстеляє "червоний килим для всіх", а Путін думає, що перемагає у війні.
Тарифи та війни
Відтак Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" і зачитав його.
"Ви знаєте, як я їх вирішив? Я сказав, що в багатьох випадках, у 60% я сказав: "Якщо ви не припините воювати, я введу мита на обидві ваші країни, і ви не зможете вести бізнес зі Сполученими Штатами", - сказав Трамп.
Американський лідер пояснив, чому тарифи не можуть зарадити у випадку війни Путіна в Україні.
"Це працює з Путіним. Я думаю, що я вчинив з ним інакше, тому що, по-перше, ми не ведемо великого бізнесу з Росією. І я думаю, що він хотів би… що він хоче увійти і торгувати з нами, і хоче заробити багато грошей для Росії, і я думаю, це чудово", - додав Трамп.
українці купують у китайців товарів на мільярди доларів, а китай по факту для нас - ворожа країна.
а кацапи для сша не вороги а максимум заноза в жопі. але трамп не хоче воювати, а хоче зробити так, щоб кацапи стали більше друзями для сша чим для китаю.
трамп мабуть читав Сунь Цзи "Мистецтво війни"
трамп не розуміє самого ефективного методу торгівлі : "купі кірпіч !"
Порушення союзів ворога - пріоритет: Сунь-цзи наголошує на ієрархії військових дій. Найкраще - зруйнувати задуми (стратегію) ворога; наступне за ефективністю - розірвати його союзи (дипломатичними засобами). І лише потім йде напад на армію в полі, і найгірше - облога укріплених міст.Дипломатичне маневрування: Замість того, щоб покладатися виключно на власну силу, мудрий полководець використовує дипломатію для ізоляції супротивника. Мета полягає в тому, щоб зробити ворога вразливим, позбавивши його зовнішньої підтримки та допомоги інших держав.Створення власної коаліції: Побудова тісніших відносин із потенційними союзниками та залучення інших на свій бік допомагає збільшити власну силу та мінімізувати конфлікт.Перевага без бою: Кінцева мета використання союзів - досягти перемоги, зламавши опір ворога ще до початку масштабних бойових дій, що дозволяє уникнути великих людських та матеріальних втрат.
Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, міжнародне право,..
Трамп просто боїться Путін Сі Цзіньпіном, Трамп для Трампа "обидва дуже сильні лідери".
"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…"
Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...
Раніше, у серпні Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...
І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.