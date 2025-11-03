Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

"Наразі ми не розглядаємо передачу "Томагавків" Україні", – зазначив Трамп.

"Наразі ми не розглядаємо передачу "Томагавків" Україні", – зазначив Трамп.

Також президент Америки заявив, що не бере участь у дискусіях щодо заморожених активів Росії - на питання журналіста, чи планує він використовувати їх як інструмент для переговорів та що Європа каже про заморожені російські активи, президент США відповів:

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі".

А ще Трампа запитали, що стало б останньою краплею, яка доведе, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України.

"Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою", - заявив глава Білого дому.

Він також зазначив, що для Путіна це важка війна, додавши, що РФ втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.

"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця", - наголосив Трамп.



США має іншу зброю, а "Томагавки" є не лише у США

Президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.

Про це він розповів під час інтерв’ю Axios.

"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Україна обговорює з європейськими партнерами можливість отримання далекобійної зброї.

"Я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, бо це справді має значення для Росії. І ця далекобійна зброя є не лише в США, деякі європейські країни також її мають, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", – підкреслив український глава.

