УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4228 відвідувачів онлайн
Новини Ракети Tomahawk для України
1 385 24

Трамп заявив, що не планує передавати "Томагавки" Україні

Трамп заявив, що не передаватиме Томагавки Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не розглядає можливість передачі крилатих ракет "Томагавк" Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це глава Білого Дому повідомив під час спілкування з журналістами.

"Наразі ми не розглядаємо передачу "Томагавків" Україні", – зазначив Трамп.

Також читайте: Сербія постачатиме боєприпаси Європі, навіть якщо їх використають в УкраїніТрамп заявив, що не передаватиме Томагавки Україні

Також президент Америки заявив, що не бере участь у дискусіях щодо заморожених активів Росії - на питання журналіста, чи планує він використовувати їх як інструмент для переговорів та що Європа каже про заморожені російські активи, президент США відповів:

"Я цим не займаюся. Наскільки я розумію, Європа і Росія ведуть переговори. Я в цих переговорах не беру участі".

А ще Трампа запитали, що стало б останньою краплею, яка доведе, що російський диктатор Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України.

"Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою", - заявив глава Білого дому.

Він також зазначив, що для Путіна це важка війна, додавши, що РФ втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.

"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця", - наголосив Трамп.

Читайте: Зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна", - Пєсков

США має іншу зброю, а "Томагавки" є не лише у США 

Президент Володимир Зеленський вважає, що ефективним способом змусити Путіна серйозно вести переговори буде надання Україні можливостей завдавати удари по військових та енергетичних цілях глибоко на території Росії.

Про це він розповів під час інтерв’ю Axios.

"Ми говоримо не лише про "Томагавки". У США є багато схожих речей, які не потребують багато часу для навчання. Я думаю, що спосіб працювати з Путіним - це лише через тиск", - наголосив Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Україна обговорює з європейськими партнерами можливість отримання далекобійної зброї.

"Я закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, бо це справді має значення для Росії. І ця далекобійна зброя є не лише в США, деякі європейські країни також її мають, зокрема "Томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", – підкреслив український глава.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна (6332) Трамп Дональд (7577) Томагавк (67)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Хай ними вдавиться, падло капітолійське.
показати весь коментар
03.11.2025 02:20 Відповісти
+4
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
03.11.2025 02:27 Відповісти
+4
Блін відстаньте від Краснова. Добре що нас не бомбить і щось там продає. Він винен РФ сотні міліардів - там компромат на всіх республіканців на 100 років
показати весь коментар
03.11.2025 03:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай ними вдавиться, падло капітолійське.
показати весь коментар
03.11.2025 02:20 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показати весь коментар
03.11.2025 02:27 Відповісти
Чого Ви обзиваєте президента 400 мільйонної країни? В нас є свої і ''Фламінго'' і три тисячі інших балістичних ракет. Чи Ви не вірите нашому президенту?
показати весь коментар
03.11.2025 04:12 Відповісти
вмив руки падло. Хай воюють, а ми подивимося... Хто б сумнівався
показати весь коментар
03.11.2025 02:26 Відповісти
Схоже що Трамп вирішив увійти в історію як найгірший президент, боягуз та брехун.
показати весь коментар
03.11.2025 02:28 Відповісти
Тобто вже і Пентагон заявив що нема ніяких перешкод для передачі Томагавків Україні, а це опудало все одно "ні, нехай вони там один одного повбивають"
Миротворець ****.
показати весь коментар
03.11.2025 02:32 Відповісти
Трамп натякає путлєру що у нього великі втрати життів росіян ? Та йому насрати, так само як і Трампу на Україну байдуже. У нього Господь Бог гроші. Мало за Томагавки запропонували -
показати весь коментар
03.11.2025 02:42 Відповісти
На дворі, у Трампа, була сьома п`ятниця на тижні.
показати весь коментар
03.11.2025 02:55 Відповісти
Що ви так переймаєтесь тим що говорить Трамп. Це генератор випадкових висловлювань з непередбачуваними наслідками. Тому "нам своє робить". А Трамп ... ну вода мокра, вітер дує, сонце світить, а Трамп в маразмі.
показати весь коментар
03.11.2025 03:04 Відповісти
Блін відстаньте від Краснова. Добре що нас не бомбить і щось там продає. Він винен РФ сотні міліардів - там компромат на всіх республіканців на 100 років
показати весь коментар
03.11.2025 03:43 Відповісти
Трамп, як і Зеленський, цілком природній у своїй байдужості до життів українців. Просто дещо щиріший.
показати весь коментар
03.11.2025 04:00 Відповісти
А чому ти про ху#ла промовчав,чи ти простий путлобот? Всіх звинуватив,окрім плішиво-ботоксного.
показати весь коментар
03.11.2025 04:12 Відповісти
На фатерлянді відніше, але якщо мобілізувати усіх втикателів ценсор.нет, то ніяких томаґавків буде непотрібно. Кацапня буде тікати в обісраних портках така тут сила е.
показати весь коментар
03.11.2025 04:10 Відповісти
 
 