Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине

Трамп заявил, что не будет передавать Томагавки Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого Дома сообщил во время общения с журналистами.

"Сейчас мы не рассматриваем передачу "Томагавков" Украине", – отметил Трамп.

Также президент Америки заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России - на вопрос журналиста, планирует ли он использовать их как инструмент для переговоров и что Европа говорит о замороженных российских активах, президент США ответил:

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую".

У США есть другое оружие, а "Томагавки" есть не только у США

Президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.

Об этом он рассказал во время интервью Axios.

"Мы говорим не только о "Томагавках". В США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным – это только через давление", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность получения дальнобойного оружия.

"Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, потому что это действительно имеет значение для России. И это дальнобойное оружие есть не только в США, некоторые европейские страны также его имеют, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", – подчеркнул украинский глава.

+35
вмив руки падло. Хай воюють, а ми подивимося... Хто б сумнівався
показать весь комментарий
03.11.2025 02:26 Ответить
+28
Хай ними вдавиться, падло капітолійське.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:20 Ответить
+27
Схоже що Трамп вирішив увійти в історію як найгірший президент, боягуз та брехун.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:28 Ответить
Хай ними вдавиться, падло капітолійське.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:20 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинців з лопати поїж, поки не охололо. ))
показать весь комментарий
03.11.2025 02:27 Ответить
Чого Ви обзиваєте президента 400 мільйонної країни? В нас є свої і ''Фламінго'' і три тисячі інших балістичних ракет. Чи Ви не вірите нашому президенту?
показать весь комментарий
03.11.2025 04:12 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 04:59 Ответить
що ********** виросла? до речі твій през це ***** і сам йому вір
показать весь комментарий
03.11.2025 08:49 Ответить
А нам і не треба!В нас Фламінго є!!!
показать весь комментарий
03.11.2025 08:18 Ответить
якраз він не вдушиться а до нас полярна лисичка підкрадаеться. вже час зрозуміти що гіршого союзника ніж США в світі немае.краще з Пекіном справу мати
показать весь комментарий
03.11.2025 08:47 Ответить
вмив руки падло. Хай воюють, а ми подивимося... Хто б сумнівався
показать весь комментарий
03.11.2025 02:26 Ответить
а що він повинен зробити? що б ти зробив на його місці?
показать весь комментарий
03.11.2025 05:08 Ответить
Питання не до мене, але я відповім. Я б на місті Трампа знищив би і Росію, і самого Путлера, останнього - фізично. Це було б дуже дієвим попередженням всім іншим та відповідно в інтересах самих США (тим більше, що привід Москва сама подарувала). По-перше, я б запровадив абсолютну економічну та торгівельну блокаду Московії з повною забороною використання доларів в будь-яких операціях (заблокувавши всі доларові рахунки росіян в російських та іноземних банках). По-друге, я б передав Україні всю можливу зброю (благо для США, що в них є можливість воювати нашими руками). Вільсон виграв першу світову, Трумен і Ркзвельт розгромили Німеччину, Італію та Японію і створили існуючий світоустрій, Рейгана та Буш виграли холодну війну та знищили загрозу для цього світопорядку з боку СРСР та його сателітів. А з чим збирається ввійти в історію 'greate' президент 'Greate' Америки, з постійною пустопоржньою балаканиною?
показать весь комментарий
03.11.2025 07:08 Ответить
Є одна невиліковна проблема - трампло заробляє гроші. А тут ніякі моральні речі не діють.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:18 Ответить
В гробу карманів нема
показать весь комментарий
03.11.2025 07:28 Ответить
"ну, для початку піди на фронт повоюй сам, потім вже роздавай команди на знищення ядерних держав" - це тобі американці скажуть.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:33 Ответить
передай американським гарантам -хай ідуть на *** за меморандумом !
показать весь комментарий
03.11.2025 07:45 Ответить
передав, на що трамп сказав "*** тобі романе, а не томагавки"
показать весь комментарий
03.11.2025 07:56 Ответить
то ти передаст , а не максим . тож передай унітазному йоржику ,що *** дохлого бурята він отримає , а не рідкоземи !
показать весь комментарий
03.11.2025 08:09 Ответить
добре. так і буде.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:10 Ответить
А розкажіть мені куди подівся ядерний Радянський Союз, по суті з яким не боялися воювати ані Ейзенгауер в Кореї, ані Джонсон у В'єтнамі? Просто знищення політичного режиму в ядерній державі не має бути тотожним знищенню там в населення (як це, наприклад, робив Гітлер). Тоді навіть в 'ядерних' націй не буде причин вчиняти тотальний суіцид.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:46 Ответить
нікуди не подівся ссср. просто повідпадали деякі території. кацапія - це і є ядерний ссср.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:55 Ответить
Після зникнення в світі ядерної монополії, яку Штати мали в 1945-му, ядерна зброя перетворилася лише на лякалку, яка ніколи не буде застосована (хіба що у випадку повного геноциду 'ядерної нації', якій вже нічого буде втрачати). До того ж ядерні сили не такі вже не вразливі (для першого удару, для дій ДРГ на випередження; наприклад, ракета навряд чи вилетить з шахти, верхня частина якої буде пошкоджена вибухом, або елементарно заблокована, наприклад, вантажівкою; підводні човни навряд чи встоять при підводному ядерному вибуху, навіть достатньо віддаленому, адже вода добре переносить вибухову хвилю).
показать весь комментарий
03.11.2025 08:14 Ответить
Та не знищував Гітлер населення, це совковий міт. Срусскіє більше знищили.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:45 Ответить
та хоча би за слова свої відповідати про мир через силу. або не потрібно тоді було їх патякати, щоб зараз не ганьбити свою країну і інститут американського президента.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:39 Ответить
ти щось знаєш про плани США на найближчі 5 років?

якщо знаєш - розкажи, що пішло не по їх планам. поки що все йде по плану. ні байден не відступав від планів, ні трамп.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:41 Ответить
мова тут не про плани. мова тут про слова Чуба про мир через силу. після таких заяв потрібно відповідати за них. а не говоити зараз те, що він сказав. бо на пістабола тоді реально походить, а не на президента найвпливовішої країни. якщо казав про мир через силу, то тоді і дій у тому напрямку і не лепечи про потрібно дати їм повоювати. це лепетання означає, що Чуб не відповідає за свої слова і просто умиває руки. ганьбить США.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:48 Ответить
слова нічого не значать. він може казати все що завгодно, головне щоб його країна досягла поставлених цілей.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:53 Ответить
все що завгодно може казати баба на кухні. а коли ти президент країни, то ти маєш відповідати за сказані слова. інакше ти тоді ганьбиш свою країну і інститут президента.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:19 Ответить
Так это Руміро слова, бо Коля Тіщенко каже що тобі все подобається
показать весь комментарий
03.11.2025 07:58 Ответить
Схоже що Трамп вирішив увійти в історію як найгірший президент, боягуз та брехун.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:28 Ответить
За даними ЗМІ, німецькі військові мають на своєму арсеналі близько 600 ракет Taurus, з яких близько 150 готові до використання.

Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.
показать весь комментарий
03.11.2025 05:19 Ответить
трамп не хоче воювати своїми солдатами в чужій для нього війні - дуже поганий президент.
Зе з голою жопою замість домовленостей воює своїми солдатами, просрав четверть країни і мільйони українців - і він крутий, класний президент. Г - логіка.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:39 Ответить
Де ви бачили амеріканських військових, які воюють за Україну?
Від Трампа потрібна стала позиція, щодо цієї війни, а то він говорить одно, думає друге, а робить зовсім інше. Утрішній Трамп не дорівнює вечірньому. І все усе тільки заохочує ***** вести найагресивнішу війну, бо він баче що обіцяні "страшні санкції", николи не будуть запроваджені.
Крім сталої позиції Україні потрібна далекобійна зброя, щоб зруйнувати росії її військовий і економічний потенціал.
АМЕРИКАНСЬКИХ СОЛДАТІВ ніхто і не просив.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:00 Ответить
я не бачив амеріканських військових, які воюють за Україну. їх ніхто й не збирався посилати сюди.
у сша дуже стала і послідовна позиція. далекобійну зброю не давав ні байден, ні трамп, ні наступний президент не дасть.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:13 Ответить
Точно "послідовна".
Для "гаранта" нашої безпеки, згідно "будапештського меморандуму" ті гарантії хрень, за яку ніхто не згадує.
Так руйнуєть мироустрій, де залишилося лише право сильного. Хочеш когось вбити, йди вбивай, маєш на це право.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:19 Ответить
назви хоча б один рік коли не було б війни починаючи з того року, коли якийсь твій міфічний "мироустрій" почав діяти.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:21 Ответить
Назови хоч одну країну з 1949 року, яка окупувала іншу і оголосила її території власною.
Яка забирала дітей з родин, щоб їх зробити "правильними", яка мобілізувала до свого війська населення з окупованих теріторій, яка забороняє мати власну національну мову.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:25 Ответить
Китай:У 1950 році вторгся в Тибет, а згодом анексував його.
Ізраїль:Анексував Східний Єрусалим (1980) та Голанські висоти (1981), захоплені під час війни 1967 року.
Індія:У 1961 році військовим шляхом анексувала португальські колонії Гоа, Даман і Діу.У 1975 році анексувала гімалайське королівство Сіккім.
Індонезія:У 1975 році вторглася до Східного Тимору та анексувала його.
Марокко:У 1975 році окупувало більшу частину Західної Сахари.
Ірак:У 1990 році анексував Кувейт, оголосивши його своєю провінцією.
Ефіопія:У 1962 році анексувала Еритрею.
Йорданія:З 1950 по 1967 рік анексувала Західний берег річки Йордан.

ну й рашка звичайно, з 2014 року захопила наші території, тоді в сша був обама, а ти не всирався так в коментах. скільки тобі платять за те що ти трампа обсираєш?
показать весь комментарий
03.11.2025 08:31 Ответить
Тобто вже і Пентагон заявив що нема ніяких перешкод для передачі Томагавків Україні, а це опудало все одно "ні, нехай вони там один одного повбивають"
Миротворець ****.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:32 Ответить
Трамп натякає путлєру що у нього великі втрати життів росіян ? Та йому насрати, так само як і Трампу на Україну байдуже. У нього Господь Бог гроші. Мало за Томагавки запропонували -
показать весь комментарий
03.11.2025 02:42 Ответить
У Трампа недостатньо ще грошей, у майже 80 років? Він що надіється жити вічно, щоб встигнути витратити те, що вже є?
показать весь комментарий
03.11.2025 07:12 Ответить
Він веде себе як агент впливу
показать весь комментарий
03.11.2025 09:23 Ответить
На дворі, у Трампа, була сьома п`ятниця на тижні.
показать весь комментарий
03.11.2025 02:55 Ответить
Що ви так переймаєтесь тим що говорить Трамп. Це генератор випадкових висловлювань з непередбачуваними наслідками. Тому "нам своє робить". А Трамп ... ну вода мокра, вітер дує, сонце світить, а Трамп в маразмі.
показать весь комментарий
03.11.2025 03:04 Ответить
Блін відстаньте від Краснова. Добре що нас не бомбить і щось там продає. Він винен РФ сотні міліардів - там компромат на всіх республіканців на 100 років
показать весь комментарий
03.11.2025 03:43 Ответить
Найкраща протидія компромату, це діяти всупереч йому. Кажуть, що я я під каблуком у Путлера, а я взяв і вбив його, перебив його оточення... І далі в тому ж дусі...
показать весь комментарий
03.11.2025 07:16 Ответить
Трамп, як і Зеленський, цілком природній у своїй байдужості до життів українців. Просто дещо щиріший.
показать весь комментарий
03.11.2025 04:00 Ответить
А чому ти про ху#ла промовчав,чи ти простий путлобот? Всіх звинуватив,окрім плішиво-ботоксного.
показать весь комментарий
03.11.2025 04:12 Ответить
До чого в цій ситуації пуйло,чи тобі аби спермоприймачем своїм трусити,а як і про що то не головне?
показать весь комментарий
03.11.2025 09:20 Ответить
Справа не в любові чи байдужості до України і українців, а в глобальних інтересах США та всього західного світу (подальше існування ТАКОЇ Росії зовсім не в цих інтересах).
показать весь комментарий
03.11.2025 07:19 Ответить
Повертайся, які проблеми?
показать весь комментарий
03.11.2025 07:21 Ответить
Попри ваш сарказм, я підтримую мобілізацію всіх (і не лише з цього сайту) та створення армії мільйонів так на десять. Питання лише в тому чим ці 10 млн. озброїти. І тут слово за Заходом. А далі тотальна війна на повне знищення рашки, без правил та лінії фронту. Вони просочуються малими групами в Покровськ і Куп'янськ, а чому б нам не робити те саме по всій лінії кордону, відстрілючи все, що рухається?
показать весь комментарий
03.11.2025 07:28 Ответить
Ну, тут нужно сказать, что если Томагавки не дадут, то и мы своими ракетными наработками делиться не будем
показать весь комментарий
03.11.2025 04:25 Ответить
Наработки в десяти томах "Як просрати все"?
показать весь комментарий
03.11.2025 04:32 Ответить
Єто уже больше на правду похоже, даже не очікував від вас що ви щось розумієте, мабуть маєте досвід служби
показать весь комментарий
03.11.2025 08:15 Ответить
Фільтруйте його базар. За 24 години до бомбардування Ірану Трамп казав що не збирається бомбардувати Іран.
показать весь комментарий
03.11.2025 04:34 Ответить
ключове слово " наразі"
показать весь комментарий
03.11.2025 06:02 Ответить
Заведу собi сцобаку i назову ii Трамп.
показать весь комментарий
03.11.2025 04:43 Ответить
Не принижуйте свою собаку - вона вам друг.
показать весь комментарий
03.11.2025 05:04 Ответить
Трамп нічого хорошого для України не робив і не збирається робити.

Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
показать весь комментарий
03.11.2025 05:52 Ответить
Якщо б в нього було трохи більше мізків, то він розумів би, що робити це треба не для України, а для самої Америки (щоб принаймні на десятиліття позбутися проблеми, яка буде лише наростати).
показать весь комментарий
03.11.2025 07:32 Ответить
Іншого і не очікував від москаляцької консерви
показать весь комментарий
03.11.2025 06:06 Ответить
а якщо подумати ?
показать весь комментарий
03.11.2025 06:15 Ответить
Трамп: У США достатньо ядерної зброї, щоб 150 разів підірвати світ
показать весь комментарий
03.11.2025 06:16 Ответить
Сподіваюсь наші гармаші вже вчаться запускати ці самі Томагавки. Як тільки навчаться, тут і Трамп передумає.
показать весь комментарий
03.11.2025 06:19 Ответить
Ви даєте нереальні плани. Це як його? Волюнтаризм
показать весь комментарий
03.11.2025 06:27 Ответить
Загострення деменції. Чекаємо на завтрашні заяви рудого.
показать весь комментарий
03.11.2025 06:28 Ответить
Трамп своїх думок та дій не змінює. Прост робить вброси час від часу, що він там щось десь передумав, насправді все в нього стабільно. Навіть інкогли здаєть все, тіпа Індія перестала купувати російську нафту, насправді ні.
показать весь комментарий
03.11.2025 06:30 Ответить
Ах ти ж руде падло. Хоч не забув де гольф клуб?
показать весь комментарий
03.11.2025 06:38 Ответить
а що, хтось сподівався, що агент "краснов" перестане бути агентом...!?
показать весь комментарий
03.11.2025 06:53 Ответить
трампон скоріше хвуйлу подарує томагавки
ніж нам продасть
покидьок
показать весь комментарий
03.11.2025 07:11 Ответить
...і санкціі 21 листопада не введуть
показать весь комментарий
03.11.2025 07:12 Ответить
Сподіватись на обіцянки Тромба - це провальна політика. Слід виходити з того, що є незмінним і незрадливим - це підтримка країн і їх громадян, що мали історію протистояння нападам чи утискам раштстської імрерської та комуністичної пітьми.
Нижче - дані про загиблих воїнів-добровольців з різних країн, які віддали свої життя за Україну у боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками:

показать весь комментарий
03.11.2025 07:30 Ответить
Латвия -3, Эстония-5, Литва-2.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:46 Ответить
Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою", Джерело: https://censor.net/ua/n3582956
тобто чім більше українців і росіян буде знищено - тем краще
показать весь комментарий
03.11.2025 07:32 Ответить
То планує то не планує
показать весь комментарий
03.11.2025 07:42 Ответить
Скільки було слів за хаймерси, потім за абрамси, потім за літаки. То затихало і з'являлася нова тема, зараз це томагавки, от з ними зразу загонять орків за Можайск.
показать весь комментарий
03.11.2025 07:51 Ответить
Навіть Атакмс були б доречні,а цей мафіозі про Томагавки говорить.Де 3500 Ерам які вже були затвердженні?
показать весь комментарий
03.11.2025 07:59 Ответить
показать весь комментарий
03.11.2025 08:03 Ответить
Ви тут в топах купаєтеся
показать весь комментарий
03.11.2025 08:04 Ответить
Це його право, не ми його обирали і він нам нічого не винен, дякуємо нашим "дипломатам".
Президент України не Трамп, а зеленський, той самий який порубав ракетні програми, нічим не гірші за томагавки, той самий, який порозміновував усі переїзди та акваторії перед нападом, той самий, який познімав усіх притомних генералів та комбригів.
зеленський далі президент, він вже криптовалютний міліардер, і напевно його більше турбує можлива смерть від фсб-шного новачка в Дубаях, ніж українці, Трамп та томагавки. Тому виконує все, що потрібно кацапам.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:11 Ответить
Замріяні закатують губу вже вдруге. 😁

Так пластичгий хирург може знадобитися.
показать весь комментарий
03.11.2025 08:37 Ответить
Можна хоч як ображатись на Трампа і США. Можно то все обзивати хоч якими останніми словами, АЛЕ! Зрозумійте ж, нарешті, одну просту річ: в тому світі ніхто нікому нічого не винен! Нічим не зобов`язаний! Кожен сам за себе!
Ось так воно, а не інакше. Кожен в своїй сім`ї, в своїй родині, в своїй державі - думай, в першу чергу, за себе! Ні чудес, ні подарунків не буває!
То треба нарешті таки усвідомити, а не тупцяти ніжками на Трампа!
От тому, 73% придурки, треба було то думати, коли в квітні 19-го творили то все, що сьогодні в нас діється, Треба мозок вмикати, а не ту зелену мерзоту до влади допускати. Коли повірили ідіотській брехні, бо, знову ж, нічого з таких обіцянок доброго не буває. А стається ось це! За вікно вигляньте!
А тому з тими всіма претензіями не до Трампа, а, в першу чергу, придурки, до себе і до тих, кому ви свою долю, долю своїх дітей і внуків і всіх нас решта довірили!
Ось що треба робити, а не помиї на якогось Трампа лити!
Де Нептуни, де ті срані Фламінго, де наша зброя?! Ось що сьогодні найважлиіше, дебіли!
Їх нема? А що є? Далі відосіки, далі пустопорожня брехня тої зарослої і немитої зеленої істоти?
О тож, придурки!
показать весь комментарий
03.11.2025 08:44 Ответить
Скоро ніхто не захоче підтримувати країну мрій ze виродка бо підтримувати це безглуздо
показать весь комментарий
03.11.2025 09:03 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
Треба в гріхах каятись та просити про захист
показать весь комментарий
03.11.2025 09:18 Ответить
Передайте там шашличнікам, що удари вглиб росії то є марна справа і прихований спосіб затягування війни до безкінечності для капітуляції України!
Про деокупацію Півдня і ЗМІ і влада глухо мовчить, це треба розуміти, що Південь вже здали орді однозначно.Москалі спокійно заселяють Південь своїми чурками, обживаються там і це нікого не цікавить. А тим часом хлопці гинуть на Донбасі, мета цих бойових дій, як сказав Путя - демілітаризація(знищення ЗСУ) і українців.
Влада ні одного серйозного питання вирішити не здатна(чи не хоче), от же навибирали!

Так що панове молоді українці, самі вирішуйте, що робити, бо цю, як сказав Путя "територію", буде заселено чурками з Сибіру, а хто ще залишится українцем, буде освоювати тундру і тайгу.

Цей текст моментально видалять, а мене можливо заблокують. Іншого не чекаю. Так вирішив "мудрий нАрід"
показать весь комментарий
03.11.2025 09:23 Ответить
Цей покидьок дає путіну можливість вбити якмога більше українців,ьа захопити якмога більше територій.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:45 Ответить
Позбавитися Зелі ми можемо, а Трампа врядчі.
показать весь комментарий
03.11.2025 09:47 Ответить
 
 