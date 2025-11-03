Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.

об этом глава Белого Дома сообщил во время общения с журналистами.

"Сейчас мы не рассматриваем передачу "Томагавков" Украине", – отметил Трамп.

Также президент Америки заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России - на вопрос журналиста, планирует ли он использовать их как инструмент для переговоров и что Европа говорит о замороженных российских активах, президент США ответил:

"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую".

У США есть другое оружие, а "Томагавки" есть не только у США

Президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.

Об этом он рассказал во время интервью Axios.

"Мы говорим не только о "Томагавках". В США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным – это только через давление", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность получения дальнобойного оружия.

"Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, потому что это действительно имеет значение для России. И это дальнобойное оружие есть не только в США, некоторые европейские страны также его имеют, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", – подчеркнул украинский глава.

