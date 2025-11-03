Трамп заявил, что не планирует передавать "Томагавки" Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривает возможность передачи крылатых ракет "Томагавк" Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Белого Дома сообщил во время общения с журналистами.
"Сейчас мы не рассматриваем передачу "Томагавков" Украине", – отметил Трамп.
Также президент Америки заявил, что не участвует в дискуссиях о замороженных активах России - на вопрос журналиста, планирует ли он использовать их как инструмент для переговоров и что Европа говорит о замороженных российских активах, президент США ответил:
"Я этим не занимаюсь. Насколько я понимаю, Европа и Россия ведут переговоры. Я в этих переговорах не участвую".
У США есть другое оружие, а "Томагавки" есть не только у США
Президент Владимир Зеленский считает, что эффективным способом заставить Путина серьезно вести переговоры будет предоставление Украине возможностей наносить удары по военным и энергетическим целям глубоко на территории России.
Об этом он рассказал во время интервью Axios.
"Мы говорим не только о "Томагавках". В США есть много похожих вещей, которые не требуют много времени для обучения. Я думаю, что способ работать с Путиным – это только через давление", – подчеркнул Зеленский.
Зеленский также отметил, что Украина обсуждает с европейскими партнерами возможность получения дальнобойного оружия.
"Я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, потому что это действительно имеет значение для России. И это дальнобойное оружие есть не только в США, некоторые европейские страны также его имеют, в частности "Томагавки". Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", – подчеркнул украинский глава.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
якщо знаєш - розкажи, що пішло не по їх планам. поки що все йде по плану. ні байден не відступав від планів, ні трамп.
Іспанські та південнокорейські військові також експлуатують Taurus.
Зе з голою жопою замість домовленостей воює своїми солдатами, просрав четверть країни і мільйони українців - і він крутий, класний президент. Г - логіка.
Від Трампа потрібна стала позиція, щодо цієї війни, а то він говорить одно, думає друге, а робить зовсім інше. Утрішній Трамп не дорівнює вечірньому. І все усе тільки заохочує ***** вести найагресивнішу війну, бо він баче що обіцяні "страшні санкції", николи не будуть запроваджені.
Крім сталої позиції Україні потрібна далекобійна зброя, щоб зруйнувати росії її військовий і економічний потенціал.
АМЕРИКАНСЬКИХ СОЛДАТІВ ніхто і не просив.
у сша дуже стала і послідовна позиція. далекобійну зброю не давав ні байден, ні трамп, ні наступний президент не дасть.
Для "гаранта" нашої безпеки, згідно "будапештського меморандуму" ті гарантії хрень, за яку ніхто не згадує.
Так руйнуєть мироустрій, де залишилося лише право сильного. Хочеш когось вбити, йди вбивай, маєш на це право.
Яка забирала дітей з родин, щоб їх зробити "правильними", яка мобілізувала до свого війська населення з окупованих теріторій, яка забороняє мати власну національну мову.
Ізраїль:Анексував Східний Єрусалим (1980) та Голанські висоти (1981), захоплені під час війни 1967 року.
Індія:У 1961 році військовим шляхом анексувала португальські колонії Гоа, Даман і Діу.У 1975 році анексувала гімалайське королівство Сіккім.
Індонезія:У 1975 році вторглася до Східного Тимору та анексувала його.
Марокко:У 1975 році окупувало більшу частину Західної Сахари.
Ірак:У 1990 році анексував Кувейт, оголосивши його своєю провінцією.
Ефіопія:У 1962 році анексувала Еритрею.
Йорданія:З 1950 по 1967 рік анексувала Західний берег річки Йордан.
ну й рашка звичайно, з 2014 року захопила наші території, тоді в сша був обама, а ти не всирався так в коментах. скільки тобі платять за те що ти трампа обсираєш?
Миротворець ****.
Вся ця українська метушня навколо Трампа - аби не напаскудив.
ніж нам продасть
покидьок
Нижче - дані про загиблих воїнів-добровольців з різних країн, які віддали свої життя за Україну у боротьбі з російсько-фашистськими загарбниками:
тобто чім більше українців і росіян буде знищено - тем краще
Президент України не Трамп, а зеленський, той самий який порубав ракетні програми, нічим не гірші за томагавки, той самий, який порозміновував усі переїзди та акваторії перед нападом, той самий, який познімав усіх притомних генералів та комбригів.
зеленський далі президент, він вже криптовалютний міліардер, і напевно його більше турбує можлива смерть від фсб-шного новачка в Дубаях, ніж українці, Трамп та томагавки. Тому виконує все, що потрібно кацапам.
Так пластичгий хирург може знадобитися.
Ось так воно, а не інакше. Кожен в своїй сім`ї, в своїй родині, в своїй державі - думай, в першу чергу, за себе! Ні чудес, ні подарунків не буває!
То треба нарешті таки усвідомити, а не тупцяти ніжками на Трампа!
От тому, 73% придурки, треба було то думати, коли в квітні 19-го творили то все, що сьогодні в нас діється, Треба мозок вмикати, а не ту зелену мерзоту до влади допускати. Коли повірили ідіотській брехні, бо, знову ж, нічого з таких обіцянок доброго не буває. А стається ось це! За вікно вигляньте!
А тому з тими всіма претензіями не до Трампа, а, в першу чергу, придурки, до себе і до тих, кому ви свою долю, долю своїх дітей і внуків і всіх нас решта довірили!
Ось що треба робити, а не помиї на якогось Трампа лити!
Де Нептуни, де ті срані Фламінго, де наша зброя?! Ось що сьогодні найважлиіше, дебіли!
Їх нема? А що є? Далі відосіки, далі пустопорожня брехня тої зарослої і немитої зеленої істоти?
О тож, придурки!
Треба в гріхах каятись та просити про захист
Про деокупацію Півдня і ЗМІ і влада глухо мовчить, це треба розуміти, що Південь вже здали орді однозначно.Москалі спокійно заселяють Південь своїми чурками, обживаються там і це нікого не цікавить. А тим часом хлопці гинуть на Донбасі, мета цих бойових дій, як сказав Путя - демілітаризація(знищення ЗСУ) і українців.
Влада ні одного серйозного питання вирішити не здатна(чи не хоче), от же навибирали!
Так що панове молоді українці, самі вирішуйте, що робити, бо цю, як сказав Путя "територію", буде заселено чурками з Сибіру, а хто ще залишится українцем, буде освоювати тундру і тайгу.
Цей текст моментально видалять, а мене можливо заблокують. Іншого не чекаю. Так вирішив "мудрий нАрід"