Поставка боеприпасов Сербией
Сербия будет поставлять боеприпасы в Европу, даже если их используют в Украине

Сербия готова продавать оружие в ЕС и даже если оно попадет в Украину

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер Сербии в интервью немецкому изданию Cicero отметил, что покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.

Сербия предлагает ЕС запасы боеприпасов

По словам Вучича, страна не представляет угрозы для Европы, несмотря на связи с Россией, и готова развивать сотрудничество в оборонной сфере.

Он подчеркнул, что Сербия является крупным производителем боеприпасов, особенно минометных снарядов, и даже превосходит по объемам производства Францию.

"Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов", - заявил Вучич.

Президент также предложил европейским партнерам заключить контракты купли-продажи на имеющиеся запасы, назвав это "феноменальным вкладом в безопасность Европы".

Реакция на обвинения России

Весной 2025 года российская разведка обвинила Сербию в поставках боеприпасов Украине через схемы с фальшивыми сертификатами конечного пользователя. Белград категорически опроверг эти утверждения, подчеркнув военный нейтралитет.

  • Вучич заявил, что некоторые обвинения "не соответствуют действительности".

  • В 2023 году после утечки документов Пентагона появились сообщения о возможных поставках сербских боеприпасов Украине на €800 млн.

  • Тогдашний премьер Милош Вучевич заявил, что Белград имеет право продавать оружие западным покупателям.

  • Сербское правительство подчеркивает, что страна является военно-нейтральной, но готова к оборонному партнерству с Европой.

К слову, президент Сербии Александр Вучич на встрече с диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что из-за развязанной Россией войны против Украины его страна "находится в сложной ситуации", однако продолжит сохранять "военный нейтралитет".

Также Сербия планирует подписать новый контракт на импорт газа с Россией, несмотря на политику ЕС. Вучич даже заявил, что разочарован решением Москвы предложить только краткосрочное соглашение до конца года вместо ожидаемого трехлетнего контракта.

Европа (2124) оружие (10520) Сербия (412) Украина (45186) Вучич Александр (90)
Хороший хлопчик, розумний. Раісся - наш друг, але європейські гроші миліші. Орбан і Фіцо явно позбавлені політичної чуйки.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:47 Ответить
Європейці притисли братушек...
показать весь комментарий
02.11.2025 23:48 Ответить
Ніхто, нікого не тис. Ти цифру тільки по снарядам за один рік бачив? 800 млн доларів.
Для Сербії, це колосальні гроші. Бюджет 2023- це 16 ярдів доларів.
показать весь комментарий
02.11.2025 23:56 Ответить
показать весь комментарий
