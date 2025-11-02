Сербия будет поставлять боеприпасы в Европу, даже если их используют в Украине
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны "переполнены боеприпасами", и Белград готов продавать их европейским партнерам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, лидер Сербии в интервью немецкому изданию Cicero отметил, что покупатели смогут распоряжаться этими боеприпасами по своему усмотрению - даже если они в конечном итоге окажутся в Украине.
Сербия предлагает ЕС запасы боеприпасов
По словам Вучича, страна не представляет угрозы для Европы, несмотря на связи с Россией, и готова развивать сотрудничество в оборонной сфере.
Он подчеркнул, что Сербия является крупным производителем боеприпасов, особенно минометных снарядов, и даже превосходит по объемам производства Францию.
"Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов", - заявил Вучич.
Президент также предложил европейским партнерам заключить контракты купли-продажи на имеющиеся запасы, назвав это "феноменальным вкладом в безопасность Европы".
Реакция на обвинения России
Весной 2025 года российская разведка обвинила Сербию в поставках боеприпасов Украине через схемы с фальшивыми сертификатами конечного пользователя. Белград категорически опроверг эти утверждения, подчеркнув военный нейтралитет.
-
Вучич заявил, что некоторые обвинения "не соответствуют действительности".
-
В 2023 году после утечки документов Пентагона появились сообщения о возможных поставках сербских боеприпасов Украине на €800 млн.
-
Тогдашний премьер Милош Вучевич заявил, что Белград имеет право продавать оружие западным покупателям.
-
Сербское правительство подчеркивает, что страна является военно-нейтральной, но готова к оборонному партнерству с Европой.
К слову, президент Сербии Александр Вучич на встрече с диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что из-за развязанной Россией войны против Украины его страна "находится в сложной ситуации", однако продолжит сохранять "военный нейтралитет".
Также Сербия планирует подписать новый контракт на импорт газа с Россией, несмотря на политику ЕС. Вучич даже заявил, что разочарован решением Москвы предложить только краткосрочное соглашение до конца года вместо ожидаемого трехлетнего контракта.
