Вучич - Путину: Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что из-за развязанной Россией войны против Украины его страна "находится в сложной ситуации", однако продолжит сохранять "военный нейтралитет".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление лидера Сербии приводят сербские и российские СМИ.

Вучич обратился к главе Кремля на русском, поблагодарив за теплый прием во время его визита в Москву 9 мая.

"Для Сербии сотрудничество с Россией на самом высоком уровне во всех областях очень важно, и я надеюсь, что у нас будет возможность улучшить некоторые аспекты сотрудничества", - сказал он.

После этого Вучич начал жаловаться Путину на "сложную ситуацию", в которой оказалась Сербия с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с сильным давлением, но нам все же удалось сохранить нашу принципиальную позицию в отношении Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся бороться за то, чтобы остаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ. И мы, конечно, в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", - добавил сербский президент.

