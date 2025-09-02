Вучич - Путину: Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением
Президент Сербии Александр Вучич на встрече с диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что из-за развязанной Россией войны против Украины его страна "находится в сложной ситуации", однако продолжит сохранять "военный нейтралитет".
Как передает Цензор.НЕТ, заявление лидера Сербии приводят сербские и российские СМИ.
Вучич обратился к главе Кремля на русском, поблагодарив за теплый прием во время его визита в Москву 9 мая.
"Для Сербии сотрудничество с Россией на самом высоком уровне во всех областях очень важно, и я надеюсь, что у нас будет возможность улучшить некоторые аспекты сотрудничества", - сказал он.
После этого Вучич начал жаловаться Путину на "сложную ситуацию", в которой оказалась Сербия с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.
"Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с сильным давлением, но нам все же удалось сохранить нашу принципиальную позицию в отношении Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся бороться за то, чтобы остаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ. И мы, конечно, в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", - добавил сербский президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ії членом , допоки нею керуватиме цей прокремлівський
га@дон Вучич 😠
А мене влаштовує що Сербія Україні давала, дає і давати буде як зброю так і **********.