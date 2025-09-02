РУС
Вучич - Путину: Сербия с начала "украинского кризиса" находится под сильным давлением

Вучич и Путин

Президент Сербии Александр Вучич на встрече с диктатором Владимиром Путиным пожаловался, что из-за развязанной Россией войны против Украины его страна "находится в сложной ситуации", однако продолжит сохранять "военный нейтралитет".

Как передает Цензор.НЕТ, заявление лидера Сербии приводят сербские и российские СМИ.

Вучич обратился к главе Кремля на русском, поблагодарив за теплый прием во время его визита в Москву 9 мая.

"Для Сербии сотрудничество с Россией на самом высоком уровне во всех областях очень важно, и я надеюсь, что у нас будет возможность улучшить некоторые аспекты сотрудничества", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сербия не будет вводить санкций против РФ, - Вучич

После этого Вучич начал жаловаться Путину на "сложную ситуацию", в которой оказалась Сербия с началом полномасштабного российского вторжения в Украину.

"Сербия находится в сложной ситуации, пытаясь справиться с сильным давлением, но нам все же удалось сохранить нашу принципиальную позицию в отношении Российской Федерации, и мы продолжим бороться за независимость Сербии, а также постараемся бороться за то, чтобы остаться единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ. И мы, конечно, в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет", - добавил сербский президент.

Читайте также: Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"

Автор: 

Киньте цього під@ра у вулик - лікарі радять від тиску.
02.09.2025 17:05 Ответить
Рано чи пізно таким країнам як німеччина-англія-францція та іншим прийдеться вирішити-чи такі країни як сербія-угорщина-словачинна є їхніми союзниками чи союзниками росі проти них самих
02.09.2025 17:11 Ответить
Вучич прагне потрапити в ЄС , але Сербія ніколи не стане
ії членом , допоки нею керуватиме цей прокремлівський
га@дон Вучич 😠
02.09.2025 17:12 Ответить
На другий день, після того як подохнет кремлівський маніак, прийде час відповідати й всим цим вучічам, орбанам, фіцам..
02.09.2025 17:14 Ответить
***** може подумати що в Сербії тиснуть на рузькомовних й потрібно їх йти визволяти, будьте обережніше в розмовах з ним, Олександре.
02.09.2025 17:17 Ответить
Кинути у вулик, то занадто жорстоко. Свідомо чи ні, але він має таку позицію--позицію відбілювання масового вбивці. Я би йому просто тату на лобі викарбував у 3 кольори кацапського аквафрешу з надписом "************ тов. путіна". Вважаю, цього буде досить.
02.09.2025 17:17 Ответить
Чого тільки не скажеш уйлу-лиш би грошики давав))).
А мене влаштовує що Сербія Україні давала, дає і давати буде як зброю так і **********.
02.09.2025 18:52 Ответить
 
 