Вучич - Путіну: Сербія з початку "української кризи" перебуває під сильним тиском

Президент Сербії Александр Вучич на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що через розв’язану Росією війну проти України його країна "перебуває у складній ситуації", однак продовжить зберігати "військовий нейтралітет".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву лідера Сербії наводять сербські та російські ЗМІ.

Вучич звернувся до глави Кремля російською, подякувавши за теплий прийом під час його візиту до Москви 9 травня.

"Для Сербії співпраця з Росією на найвищому рівні в усіх галузях дуже важлива, і я сподіваюся, що у нас буде можливість поліпшити деякі аспекти співпраці", - сказав він.

Після цього Вучич почав жалітись Путіну на "складну ситуацію", в якій опинилася Сербія з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Сербія перебуває у складній ситуації, намагаючись впоратися з сильним тиском, але нам все ж вдалося зберегти нашу принципову позицію щодо Російської Федерації, і ми продовжимо боротися за незалежність Сербії, а також постараємося боротися за те, щоб залишитися єдиною країною в Європі, яка не ввела санкції проти РФ. І ми, звичайно, в майбутньому будемо зберігати наш військовий нейтралітет", - додав сербський президент.

