Новини Вучич про війну в Україні
Вучич - Путіну: Сербія з початку "української кризи" перебуває під сильним тиском

Вучич та Путін

Президент Сербії Александр Вучич на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що через розв’язану Росією війну проти України його країна "перебуває у складній ситуації", однак продовжить зберігати "військовий нейтралітет".

Як передає Цензор.НЕТ, заяву лідера Сербії наводять сербські та російські ЗМІ.

Вучич звернувся до глави Кремля російською, подякувавши за теплий прийом під час його візиту до Москви 9 травня.

"Для Сербії співпраця з Росією на найвищому рівні в усіх галузях дуже важлива, і я сподіваюся, що у нас буде можливість поліпшити деякі аспекти співпраці", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Після цього Вучич почав жалітись Путіну на "складну ситуацію", в якій опинилася Сербія з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Сербія перебуває у складній ситуації, намагаючись впоратися з сильним тиском, але нам все ж вдалося зберегти нашу принципову позицію щодо Російської Федерації, і ми продовжимо боротися за незалежність Сербії, а також постараємося боротися за те, щоб залишитися єдиною країною в Європі, яка не ввела санкції проти РФ. І ми, звичайно, в майбутньому будемо зберігати наш військовий нейтралітет", - додав сербський президент.

Читайте також: Путін: "РФ серйозно відповідає Україні на удари по енергоінфраструктурі. Нас до цього змусили"

путін володимир (24728) Сербія (388) Вучич Александр (103) війна в Україні (5975)
Киньте цього під@ра у вулик - лікарі радять від тиску.
02.09.2025 17:05 Відповісти
Рано чи пізно таким країнам як німеччина-англія-францція та іншим прийдеться вирішити-чи такі країни як сербія-угорщина-словачинна є їхніми союзниками чи союзниками росі проти них самих
02.09.2025 17:11 Відповісти
Вучич прагне потрапити в ЄС , але Сербія ніколи не стане
ії членом , допоки нею керуватиме цей прокремлівський
га@дон Вучич 😠
02.09.2025 17:12 Відповісти
На другий день, після того як подохнет кремлівський маніак, прийде час відповідати й всим цим вучічам, орбанам, фіцам..
02.09.2025 17:14 Відповісти
***** може подумати що в Сербії тиснуть на рузькомовних й потрібно їх йти визволяти, будьте обережніше в розмовах з ним, Олександре.
02.09.2025 17:17 Відповісти
Кинути у вулик, то занадто жорстоко. Свідомо чи ні, але він має таку позицію--позицію відбілювання масового вбивці. Я би йому просто тату на лобі викарбував у 3 кольори кацапського аквафрешу з надписом "************ тов. путіна". Вважаю, цього буде досить.
02.09.2025 17:17 Відповісти
 
 