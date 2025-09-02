Путін: "РФ серйозно відповідає Україні на удари по енергоінфраструктурі. Нас до цього змусили"
Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив Україні новими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Очільник Кремля заявив, що Росія "довго терпіла" українські атаки на енергетичну інфраструктуру, але потім "почала серйозно відповідати".
Путін також закликав східноєвропейські країни припинити постачання газу і нафти в Україну, щоб зупинити удари по об'єктах енергетики.
"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди й нашим партнерам. Що можна сказати? Адже Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу, яке йде реверсом, закрийте їм постачання електроенергії", - сказав Путін.
Російський диктатор також зазначив, що США за Дональда Трампа "почали чути Росію" і що саміт на Алясці, за його словами, це продемонстрував.
Путін висловив сподівання, що конструктивний діалог Москви й Вашингтону триватиме.
Воно зовсім глузд втратило.
Сиплется виробництво та логістика.
Потрібно ПОСИЛЮВАТИ!!!
ТАК ЩО ЛУПИТЬ по усім енергетичним вузлам , щоб ***** здохло.
А ось баба Юля підписала якісь кабальні контракти на постачання і досі не покарана за хаханькі з ****** . А якщо розібратись- то більшисть тогО газу вони продавали НА Захід і відмивали гроші ( українська влада разом з ******)
НКВД в 1940 году расстреляла больше 20000 польских офицеров и польских граждан в Катыни
Обвинила в этом - Германию
И лишь спустя 50 лет!!!!!!!!
Россия признала ,что это она убила поляков
Вот и все,что нужно знать про Россию......
Мерзота брехливая....
Тобто ***** дивився як бомбардують його нафтозаводи , терпів і нічого не робив щоб цьому протидіяти ? Так це називається - злочинна халатність , яка завдала величезних матеріальних збитків державі ! Карається законом .
А може терпів бо не було іншого виходу , крім як терпіти ,, може терпів тому що нема чим збивати дрони !? Признавайся ******* !!