Путін: "РФ серйозно відповідає Україні на удари по енергоінфраструктурі. Нас до цього змусили"

Путін пригрозив Україні новими ударами по енергетиці

Російський диктатор Володимир Путін цинічно пригрозив Україні новими ударами по об'єктах енергетичної інфраструктури. 

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Кремля заявив, що Росія "довго терпіла" українські атаки на енергетичну інфраструктуру, але потім "почала серйозно відповідати".

Путін також закликав східноєвропейські країни припинити постачання газу і нафти в Україну, щоб зупинити удари по об'єктах енергетики.

"Українська сторона намагається завдати шкоди нам, але завдає шкоди й нашим партнерам. Що можна сказати? Адже Україна одержує значний обсяг енергоресурсів через своїх сусідів у Східній Європі. Закрийте їм постачання газу, яке йде реверсом, закрийте їм постачання електроенергії", - сказав Путін.

Російський диктатор також зазначив, що США за Дональда Трампа "почали чути Росію" і що саміт на Алясці, за його словами, це продемонстрував.

Путін висловив сподівання, що конструктивний діалог Москви й Вашингтону триватиме.

путін володимир (24728) росія (67469) енергетика (2670) війна в Україні (5975)
+13
Їх, кацапів, до цього змусили, курва. А нас до цього хто змусив, чому не кажеш, **** московська?
02.09.2025 15:11 Відповісти
+11
Як земля тримає цю паскуду ? ти варвар, вбивця, терорист ,здохни мерзота.
02.09.2025 15:15 Відповісти
+9
Ну як завжди у ботоксної чокнутої бл@ді причини і наслідки з ніг на голову. Нічого нового.
02.09.2025 15:11 Відповісти
надулі, кінулі
02.09.2025 15:10 Відповісти
саме так гвалтівникам потрібно відповідати на суді - згвалтована мене змусила.
02.09.2025 15:11 Відповісти
02.09.2025 15:30 Відповісти
100%
02.09.2025 15:52 Відповісти
Ну як завжди у ботоксної чокнутої бл@ді причини і наслідки з ніг на голову. Нічого нового.
02.09.2025 15:11 Відповісти
Їх, кацапів, до цього змусили, курва. А нас до цього хто змусив, чому не кажеш, **** московська?
02.09.2025 15:11 Відповісти
світ зійшов з розуму ! чорне це біле- зло це добро! Оруел відпочиває!
02.09.2025 15:12 Відповісти
І шо характерно - вірять.
02.09.2025 15:13 Відповісти
Без слів, ***** є *****
02.09.2025 15:14 Відповісти
Як земля тримає цю паскуду ? ти варвар, вбивця, терорист ,здохни мерзота.
02.09.2025 15:15 Відповісти
А він не думає, що Україна поки не б'є по трансформатоних підстанціях, доти доки росія не б'є? Бо вже є чим...
02.09.2025 15:15 Відповісти
У 22 році ще змусили.Коли я був у відпустці у листопаді 22, електрика була по 6-8 годин на добу.
02.09.2025 15:16 Відповісти
Коняка ху.... ла так і сказала про нього....дебіл ***...
Воно зовсім глузд втратило.
02.09.2025 15:17 Відповісти
Європа і США не можуть обламати цього педофіла,цього підарастичного козла,ботоксного *****,бункерного мудака,який заявляє що він відповідає на дії України.Скотина яка думала що Україна за три дні капітулює.Хай запам'ятає ця **** що він приведе па-рашу до розвалу.І скоріше б.
02.09.2025 15:17 Відповісти
Скоріше б збулись слова Нємцова
02.09.2025 15:19 Відповісти
Це мабуть орки сиділи без світла взимку з 2022 року? Кому він цю ***...ю ліпить?
02.09.2025 15:18 Відповісти
Цензор, уважніше підбирайте фото цього ******. Хіба воно так виглядає ?
02.09.2025 15:20 Відповісти
І шо ти йому - хоч кілок на голові теши - буде йти до кінця
02.09.2025 15:21 Відповісти
бідосі. Суто самозахист. Панять і прастіть.
02.09.2025 15:22 Відповісти
…і расстрєлять.
02.09.2025 15:40 Відповісти
Значить наші удари по їх НПЗ нарешті ПРИПЕКЛИ!
Сиплется виробництво та логістика.
Потрібно ПОСИЛЮВАТИ!!!
02.09.2025 15:23 Відповісти
..*****, гумового (але багаторазового) чмошніка знову "надулі"...
02.09.2025 15:24 Відповісти
Раша більш холодна країна. Там півкраїни через місяц можно буде заморозити разом балтійським флотом , а на північному океані можно вже морозити зараз
ТАК ЩО ЛУПИТЬ по усім енергетичним вузлам , щоб ***** здохло.
02.09.2025 15:24 Відповісти
Колись , українцям втюхивали про сніг, мороз,норкові шапки - це була все раша пропаганда , щоб українці платили за газ і нафту . Я першу натуральну шубу купила у кінці 90 - І ВОНА УСЮ ЗИМУ ПРОВЕЛА У ГАРДЕРОБІ , бо зима у Києві була тепла 😂😀😀😀
А ось баба Юля підписала якісь кабальні контракти на постачання і досі не покарана за хаханькі з ****** . А якщо розібратись- то більшисть тогО газу вони продавали НА Захід і відмивали гроші ( українська влада разом з ******)
02.09.2025 15:30 Відповісти
Ага, конечно
НКВД в 1940 году расстреляла больше 20000 польских офицеров и польских граждан в Катыни
Обвинила в этом - Германию
И лишь спустя 50 лет!!!!!!!!
Россия признала ,что это она убила поляков
Вот и все,что нужно знать про Россию......
Мерзота брехливая....
02.09.2025 15:26 Відповісти
та їх послухай їх до всього змусили у цьому світі. ЗА останні 800 років вони лише захищаються і так назахищались що мають 17 млн кв км
02.09.2025 15:30 Відповісти
нууу дуже серйозно. Як було так і є. Лиш добавили теоризм в сторону мирних жителів. Хоча він і з першого дня був. Тому то просто болтовня, "шоп америка боялася"
02.09.2025 15:38 Відповісти
Ну все так, причина - по підаросії в 25му бʼють по енергетичній інфраструктурі, тому як наслідок в лютому 22го - ***** обʼявило дефекацію і щось там ще, і восени 22го почали бити по електростанціям України. Не переплутайте.
02.09.2025 15:39 Відповісти
АА куйло з ненависті б"є по мирняку,бо баблішко то тютю бензинчик в дефіциті.ціни повзуть вверх на все, інфляція розганяється,нафту немає як продавати в повному обсязі...От і маньяк біситься...
02.09.2025 16:02 Відповісти
- довго терпіла .!! А навіщо ? Щоб що ?
Тобто ***** дивився як бомбардують його нафтозаводи , терпів і нічого не робив щоб цьому протидіяти ? Так це називається - злочинна халатність , яка завдала величезних матеріальних збитків державі ! Карається законом .
А може терпів бо не було іншого виходу , крім як терпіти ,, може терпів тому що нема чим збивати дрони !? Признавайся ******* !!
02.09.2025 16:09 Відповісти
Сказочный долбо#б.
02.09.2025 16:12 Відповісти
Дуже хочу цю паскуду за шию трошечки потримати .
02.09.2025 16:12 Відповісти
 
 