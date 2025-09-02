УКР
Новини Путін про результат війни
5 165 53

"Росія не збирається ні на кого нападати. Єдина мета в Україні - захист власних інтересів", - Путін

зустріч путіна та віткофа у кремлі

Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", - запевнив Путін.

Окрім того, диктатор заявив, що Москва нібито "була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією".

"Єдина мета Росії в Україні - захист власних інтересів", - заявив Путін.

Також читайте: Фіцо на зустрічі з Путіним: Із Зеленським у п’ятницю обговорю "неприпустимість атак на енергетику"

Також він звинуватив Україну в атаках на енергетичну інфраструктуру.

"Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати", - стверджує Путін.

Автор: 

путін володимир (24728) Фіцо Роберт (246) війна в Україні (5975)
Топ коментарі
+24
їпать в нього в голові насрано!
показати весь коментар
02.09.2025 12:52 Відповісти
+16
А інтереси у ***** по всьому світові.
показати весь коментар
02.09.2025 12:51 Відповісти
+16
Здохни, брехлива чмоль.
показати весь коментар
02.09.2025 12:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А інтереси у ***** по всьому світові.
показати весь коментар
02.09.2025 12:51 Відповісти
Навіщо путлєру нищити багатющу Європу, яка купує його газ, нафту, формуючи захмарні доходи бюджету, надає передові технології і вироби, надійно зберігає гроші кацапських можновладців, продає їм нерухомість, забезпечує навчання їхнім дітям і комфорт сім"ям тощо. Путлєр чхати хотів на НАТО, яке не становить загрози кацапстану і його режиму. Карлику потрібна Україна як міф руськості кацапської біомаси і більше нічого.
показати весь коментар
02.09.2025 12:56 Відповісти
Ну й ще з десяток родовищ, про які пересічні Українці нічого не знали за всі роки незалежності, і вважаю що мали отримувати дівіденти, тому що всі копалини належать народові України.
показати весь коментар
02.09.2025 13:00 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 13:07 Відповісти
А ще йому потрібні країни Балтії, Молдова та інші краіни минулого срсра, щоб відновити "яку країну просрали". А ще йому потрібні країни впливу - отой минулий "варшавський договор", то ж він колотить та купляє орбанів, фіцо й навроцьких по всій східній Європі А ще тягне руки й на Захід, бо, якщо так легко купуються всілякі ле пен та афд, то чому б ні?!
Ракова пухлина НІКОЛИ не зупиняється сама! І чим далі ігнорувати, тим важче та болючіше її зупиняти, тим поганіше прогноз на одужання...
показати весь коментар
02.09.2025 13:15 Відповісти
З падінням України Молдова вмить стане прокацапською на кшталт білорусі, тому її навіть не потрібно захоплювати. Нехай собі існує, як противага Румунії. Балтійські країни путлєру байдужі, оскільки їхня окупація - зайвий геморой без вигоди - фактично як населення трьох областей, яке люто ненавидить кацапів. Тим паче, що ці країни - члени НАТО. Варшавський договір - труп минулої епохи, у який уже нікого з членів НАТО не затягнути. Путлєру конче потрібна торгівля з ЄС, а не протистояння.
показати весь коментар
02.09.2025 13:26 Відповісти
Не шукайте в голові х..ла раціональних рішень! Якщо воно триндить, що не буде ні на кого нападати (в Європі), то точно про це думає і до цього готується!
показати весь коментар
02.09.2025 13:20 Відповісти
взагалі вже скломоем перепився, уйло....
показати весь коментар
02.09.2025 12:51 Відповісти
Божееее, яке воно кончене
показати весь коментар
02.09.2025 12:52 Відповісти
їпать в нього в голові насрано!
показати весь коментар
02.09.2025 12:52 Відповісти
99% кубинців пов'язують свою долю із США. Треба негайно напасти на Кубу для їх захисту.
показати весь коментар
02.09.2025 12:56 Відповісти
100 % насрано!!!
показати весь коментар
02.09.2025 13:08 Відповісти
В нього не насрано, він- хитра, цинічна, брехлива і ненависна тварь!
показати весь коментар
02.09.2025 13:11 Відповісти
Здохни, брехлива чмоль.
показати весь коментар
02.09.2025 12:53 Відповісти
Це вжеж було.....
показати весь коментар
02.09.2025 12:53 Відповісти
Він себе чує? - так любу агресію можна виправдати
показати весь коментар
02.09.2025 12:54 Відповісти
Маніяк Путя...
показати весь коментар
02.09.2025 12:54 Відповісти
А так це точно посилає фіцо щоб домовитись з Зеленським про НПЗ.
Значить таки дуже херові у них справи пішли.
Не треба вестися, є болюча точка треба бити по свинособакам.
показати весь коментар
02.09.2025 12:55 Відповісти
Кончене ху"ло
показати весь коментар
02.09.2025 12:59 Відповісти
Шоб ти нікого не "захищав" - люди які пов"язують себе з рашкою - могли виїхати нах
показати весь коментар
02.09.2025 13:00 Відповісти
Відповідь невірна. Воно утопить Вас в дискусії: "а чого це люди мають кудись їхати? ************ сама до них приїхала, от вони й возз'єдналися, майже як Ви й запропонували". Треба тиснути на інше: тут немає жодних "його людей", а є громадяни України, на території України. А він - президент ************, отже це взагалі не його юрисдикція. Не має права щось казати стосовно таких людей. Хай на своїй територіі дивиться за своїми громадянами.
показати весь коментар
02.09.2025 14:21 Відповісти
А чого люди переїзжають в США? - надіються шо їм там буде краще - коли вони не вірять в Україну - вольному воля
показати весь коментар
02.09.2025 14:34 Відповісти
..пішов на.уй, подихаюче *****.. разом зі своїми холопами-чмошниками, ніякими...
показати весь коментар
02.09.2025 13:00 Відповісти
Всі світові лідери хавають цю ********** *****,жоден не скаже,що ***** вже всіх заїбав своєю брехнею!Імпотенти!
показати весь коментар
02.09.2025 13:01 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 13:03 Відповісти
Віримо в кожне твоє слово! Ніяких сумнівів! Вже навчені.
показати весь коментар
02.09.2025 13:03 Відповісти
"Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює...", - яка росія мерзенна, підступна і гнила...
показати весь коментар
02.09.2025 13:03 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 13:05 Відповісти
Вся сущність московського князівства,московського царства,російської недоімперії,більшовицької рассєї,радянського совка та ******** па-раши це війни,вбивства.Тому що заявляє ***** ботексний вірити не в коєму разі вірити не можна.Всі його запевнення це суцільна брехня.
показати весь коментар
02.09.2025 13:06 Відповісти
значит СЛЕДУЮЩЕЕ нападение не за горами
показати весь коментар
02.09.2025 13:06 Відповісти
Путлєр каже щиру правду, він ні на кого не збирається нападати. Танків путлєра не буде ні у Берліні, ні у Варшаві, ні у Таллінні, Ризі чи Вільнюсі тощо. Єдиною метою кремлівських нацистів є Україна, знищення державності та самого українського народу з його мовою, культурою, історичним поглядом як єдиного нащадка Русі. У разі падіння Української Держави війни у Європі більше не буде як мінімум 100 років. Війна орді не потрібна, особливо з країнами, від яких залежить економічний, технологічний, фінансовий розвиток кацапстану, добробут кремляді та лаптєногої біомаси, тобто з ЄС і Великою Британією. Цей факт українцям слід чітко усвідомити. Наша смерть - єдина ціль карлика і кацапської військової машини. Щоб вижити, нам вкрай необхідно інкорпорувати нашу державу у тіло колективної оборони демократичного світу, стимулювати емпатію і сумління політикумів та суспільств созних країн щодо жахливої ситуації, у якій опинилася Україна з 19.02.2014 та особливо з 24.02.2022. Союзники підтримують Україну, поки вона сама здатна боротися, тобто поки патріотично-боротбііська шалька українських суспільних терезів переважає ухилянтсько-апатичну. Поки усе тримається на нашій внутрічній силі, яка поступово згасає, що підтверджує катастрофічний брак піхотинців у сухопутній компоненті ЗСУ. Ухилянство - ніж у спину Держави. Замість нас ніхто із союзників воювати не буде.
показати весь коментар
02.09.2025 13:06 Відповісти
Будуть танки. Апетит приходить не зразу.
показати весь коментар
02.09.2025 13:31 Відповісти
трупи маленьких дітей по всій Україні - це і є захист расіських інтересів?
показати весь коментар
02.09.2025 13:07 Відповісти
***** бреше, як дихає. Кожне його слово брехня.

А Зеля на сцені ще стояв перед *****м на колінах і просив забрати його до себе, хоча б за борги за газ.
показати весь коментар
02.09.2025 13:12 Відповісти
У Гітлера також були "власні інтереси і захист етнічних німців...."
показати весь коментар
02.09.2025 13:12 Відповісти
Плеший маломірний скот на лабутенах серущий у валізу якого у дитинстві звали "Недопалок" згодом "Моль" а зараз "*****", як завжди несе відверту куйню. яку вже дуже давно не витримала його зазуля та улетіла нафуй у темні леси на високи гори.
показати весь коментар
02.09.2025 13:16 Відповісти
Ну що, готові до чергової порції істини, від якої ваші очі стануть квадратними, а свідомість - кристально чистою? Тримайтеся міцніше, бо зараз ми розвінчаємо всі ці "фейки", що з 2014 року труять розум простих смертних.
Україна? Напад? Та ви що, ніколи такого не було! Це ж просто випадковість, збіг обставин, чи, як кажуть у нас, "жест доброї волі".
А що це за танки в Донецьку?
О, це ж просто українські фермери, які настільки захопились урожаєм, що вирішили на танку його збирати. А російські прапори? То вони просто забули свої, тож позичили в найближчому магазині. Ні, це не російські війська. Це ж "шахтарі", "трактористи" та "іхтамнєти", які просто заблукали і випадково опинилися в центрі чужої країни зі зброєю. Це ж буває з кожним!
А Крим? Крим чий?
Крим? А Крим завжди був російським! Просто українці тимчасово взяли його "в оренду", а потім, зрозумівши свою помилку, швиденько, "на референдумі", повернули законному власнику. Це ж просто був "референдум". Без жодних "зелених чоловічків", без автоматів та блокування військових частин. Чиста демократія. Таке було, повірте.
А повномасштабне вторгнення у 2022 році?
Ну, це взагалі не "вторгнення". Це, як люб'язно пояснювали нам з екранів телевізорів, "спеціальна військова операція". Операція зі звільнення. Від чого? Від українців, звісно. І від їхньої держави.
А "евакуація" українських дітей? Це ж не викрадення, ні в якому разі! Це просто гуманна допомога. Їм там було погано, а у "великій і могутній" набагато краще.
Так що не ведіться на ці "бандерівські" розповіді. Росія ніколи не нападала на Україну, а лише "звільняла", "захищала" і "допомагала". Настільки сильно, що деякі українські міста і селища просто зникли з лиця землі. Бо так буває, коли тебе сильно "звільняють".
показати весь коментар
02.09.2025 13:18 Відповісти
Не збирається? Треба бути сраним москалем або повним ідіотом, щоб у це повірити.
показати весь коментар
02.09.2025 13:22 Відповісти
я то чув ще 20-го лютого 22го року. Хоча вони і досі на нас не нападали. То так, навіть не війна. Орвел відпочиває
показати весь коментар
02.09.2025 13:32 Відповісти
"Єдина мета Росії в Україні - захист власних інтересів" - заявив Путін". Яка чутлива та лагідна "людина"...
показати весь коментар
02.09.2025 13:33 Відповісти
ось кандидат на премію миру а не Доні все що потрібно знати
показати весь коментар
02.09.2025 13:39 Відповісти
Кончений підАр з підєрской пАдаАротні
показати весь коментар
02.09.2025 13:40 Відповісти
Тобі вже лошадь казала..... Дебіл, ***...
показати весь коментар
02.09.2025 13:41 Відповісти
Пуйло заявив це Фіцо всеодно що сказав своєму слузі.
показати весь коментар
02.09.2025 13:43 Відповісти
Згадався старий радянський анекдот. Запитують "Армянське радіо", чи буде третя світова війна? Армянське радіо відповідає: "Ні, третьої світової війни не буде, але буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться..."
показати весь коментар
02.09.2025 13:45 Відповісти
Наступна Польща.
показати весь коментар
02.09.2025 13:45 Відповісти
...ми таке чули вже тисячу разів і від твоїх бандерлогів також але ж війну почали, ублюдки! Тому вірити вам ніхто не буде!!!
показати весь коментар
02.09.2025 13:46 Відповісти
Гений лицемерия!
показати весь коментар
02.09.2025 13:57 Відповісти
Обидва!
Та навіть втрьох: орбвн і фіцо
показати весь коментар
02.09.2025 14:14 Відповісти
відьїбись від України гівно не існуюче! Рашу ліквідувати к ібені матері!
показати весь коментар
02.09.2025 14:18 Відповісти
Тобто всі попередні удари по ТЕЦ, ГЕС, нафто-газовій інфраструктурі - то таке, а як Україна почала кошмарити їхню бензоколонку - то це вже підстава для нанесення ударів по всьому і причина ,по якій під@ри обгрунтовують своє есвео.
показати весь коментар
02.09.2025 14:23 Відповісти
Яка брехлива цинічна рашиська істота ,коли ти падло вже здохнеш ? ,мільйони чекають і хтось з цією рашиською паскудою хоче вести переговори ,про що ? це варвар убивця сотень тисяч українців.
показати весь коментар
02.09.2025 14:25 Відповісти
 
 