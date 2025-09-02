"Росія не збирається ні на кого нападати. Єдина мета в Україні - захист власних інтересів", - Путін
Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.
Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", - запевнив Путін.
Окрім того, диктатор заявив, що Москва нібито "була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією".
"Єдина мета Росії в Україні - захист власних інтересів", - заявив Путін.
Також він звинуватив Україну в атаках на енергетичну інфраструктуру.
"Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати", - стверджує Путін.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ракова пухлина НІКОЛИ не зупиняється сама! І чим далі ігнорувати, тим важче та болючіше її зупиняти, тим поганіше прогноз на одужання...
Значить таки дуже херові у них справи пішли.
Не треба вестися, є болюча точка треба бити по свинособакам.
А Зеля на сцені ще стояв перед *****м на колінах і просив забрати його до себе, хоча б за борги за газ.
Україна? Напад? Та ви що, ніколи такого не було! Це ж просто випадковість, збіг обставин, чи, як кажуть у нас, "жест доброї волі".
А що це за танки в Донецьку?
О, це ж просто українські фермери, які настільки захопились урожаєм, що вирішили на танку його збирати. А російські прапори? То вони просто забули свої, тож позичили в найближчому магазині. Ні, це не російські війська. Це ж "шахтарі", "трактористи" та "іхтамнєти", які просто заблукали і випадково опинилися в центрі чужої країни зі зброєю. Це ж буває з кожним!
А Крим? Крим чий?
Крим? А Крим завжди був російським! Просто українці тимчасово взяли його "в оренду", а потім, зрозумівши свою помилку, швиденько, "на референдумі", повернули законному власнику. Це ж просто був "референдум". Без жодних "зелених чоловічків", без автоматів та блокування військових частин. Чиста демократія. Таке було, повірте.
А повномасштабне вторгнення у 2022 році?
Ну, це взагалі не "вторгнення". Це, як люб'язно пояснювали нам з екранів телевізорів, "спеціальна військова операція". Операція зі звільнення. Від чого? Від українців, звісно. І від їхньої держави.
А "евакуація" українських дітей? Це ж не викрадення, ні в якому разі! Це просто гуманна допомога. Їм там було погано, а у "великій і могутній" набагато краще.
Так що не ведіться на ці "бандерівські" розповіді. Росія ніколи не нападала на Україну, а лише "звільняла", "захищала" і "допомагала". Настільки сильно, що деякі українські міста і селища просто зникли з лиця землі. Бо так буває, коли тебе сильно "звільняють".
Та навіть втрьох: орбвн і фіцо