"Росія не збирається ні на кого нападати. Єдина мета в Україні - захист власних інтересів", - Путін

Російський диктатор Володимир Путін запевнив, що у Росії начебто немає та ніколи не було бажання на когось нападати.

Про це він заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"Будь-яка розсудлива людина чудово усвідомлює, що Росія не збирається ні на кого нападати", - запевнив Путін.

Окрім того, диктатор заявив, що Москва нібито "була змушена захищати людей, які пов'язують свою долю з Росією".

"Єдина мета Росії в Україні - захист власних інтересів", - заявив Путін.

Також він звинуватив Україну в атаках на енергетичну інфраструктуру.

"Москва довго терпіла, коли українці завдавали ударів по російській енергоінфраструктурі, а потім почала серйозно відповідати", - стверджує Путін.