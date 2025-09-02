"Россия не собирается ни на кого нападать. Единственная цель в Украине - защита собственных интересов", - Путин.

Российский диктатор Владимир Путин заверил, что у России якобы нет и никогда не было желания на кого-то нападать.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Любой здравомыслящий человек прекрасно осознает, что Россия не собирается ни на кого нападать", - заверил Путин.

Кроме того, диктатор заявил, что Москва якобы "была вынуждена защищать людей, которые связывают свою судьбу с Россией".

"Единственная цель России в Украине - защита собственных интересов", - заявил Путин.

Также он обвинил Украину в атаках на энергетическую инфраструктуру.

"Москва долго терпела, когда украинцы наносили удары по российской энергоинфраструктуре, а потом начала серьезно отвечать", - утверждает Путин.