Зеленський та Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював припинення війни із диктатором Путіним під час переговорів у Китаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Також він заявив, що обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським під час телефонних розмов.

Проте, за словами Ердогана, сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Турецький лідер вважає, що переговори між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що Трамп висловив сумнів у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

