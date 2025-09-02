УКР
Зеленський та Путін ще не готові до зустрічі на рівні лідерів, - Ердоган

Ердоган зробив заяву про зустріч Зеленського та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорював припинення війни із диктатором Путіним під час переговорів у Китаї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Також він заявив, що обговорював це питання із президентом України Володимиром Зеленським під час телефонних розмов.

Проте, за словами Ердогана, сторони "ще не готові" до зустрічі лідерів.

Турецький лідер вважає, що переговори між російськими та українськими чиновниками у Стамбулі показали, що шлях до миру залишається відкритим.

Раніше повідомлялося, що Трамп висловив сумнів у перспективах зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіним. Однак він вважає, що тристоронні переговори за участі США таки відбудуться.

Також читайте: На Алясці не було жодних домовленостей щодо зустрічі Путіна із Зеленським або щодо тристоронніх переговорів, - Ушаков

Зеленський Володимир путін володимир Ердоган Реджеп Таїп
А на рівні підарів? Саме воно.
02.09.2025 14:55 Відповісти
зустріч про що? Настав час виконувати оманські угоди? І Патрушева там "не було" і візіт був неофіціальним. Про мету "гастролів" Зеля мовчить як "риба" об льод
02.09.2025 15:02 Відповісти
Так ***** ж піде тільки на капітуляцію України. То про які переговори може йти мова?
02.09.2025 15:05 Відповісти
Та розкрийте вже, нарешті, дослівно всі угоди, які були узгоджені у Стамбулі на самому початку війни. Всі про них говорять, включно з іноземними діячами, а в Україні тільки загальні фрази. Що, як, коли, і ким було чи могло бути віддано українською стороною і які зобов'язання брала на себе Україна у разі виконання цим домовленостей. І чому їх виконання відтермінували або відмінили зовсім.
02.09.2025 15:09 Відповісти
нікому крім людей в Україні закінчення війни не потрібне, тому війна буде продовжуватися. Ті ж турки непогано заробляють на війні і даній ситуації загалом.
02.09.2025 15:23 Відповісти
 
 