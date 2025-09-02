РУС
Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган

Эрдоган сделал заявление о встрече Зеленского и Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также он заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонных разговоров.

Однако, по словам Эрдогана, стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.

Турецкий лидер считает, что переговоры между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

Также читайте: На Аляске не было никаких договоренностей по встрече Путина с Зеленским или по трехсторонним переговорам, - Ушаков

Зеленский Владимир (21793) путин владимир (32119) Эрдоган Реджеп Тайип (948)
А на рівні підарів? Саме воно.
02.09.2025 14:55 Ответить
зустріч про що? Настав час виконувати оманські угоди? І Патрушева там "не було" і візіт був неофіціальним. Про мету "гастролів" Зеля мовчить як "риба" об льод
02.09.2025 15:02 Ответить
Так ***** ж піде тільки на капітуляцію України. То про які переговори може йти мова?
02.09.2025 15:05 Ответить
Та розкрийте вже, нарешті, дослівно всі угоди, які були узгоджені у Стамбулі на самому початку війни. Всі про них говорять, включно з іноземними діячами, а в Україні тільки загальні фрази. Що, як, коли, і ким було чи могло бути віддано українською стороною і які зобов'язання брала на себе Україна у разі виконання цим домовленостей. І чому їх виконання відтермінували або відмінили зовсім.
02.09.2025 15:09 Ответить
нікому крім людей в Україні закінчення війни не потрібне, тому війна буде продовжуватися. Ті ж турки непогано заробляють на війні і даній ситуації загалом.
02.09.2025 15:23 Ответить
 
 