Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Также он заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонных разговоров.
Однако, по словам Эрдогана, стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.
Турецкий лидер считает, что переговоры между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.
Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.
