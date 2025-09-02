Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае.

Также он заявил, что обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время телефонных разговоров.

Однако, по словам Эрдогана, стороны "еще не готовы" к встрече лидеров.

Турецкий лидер считает, что переговоры между российскими и украинскими чиновниками в Стамбуле показали, что путь к миру остается открытым.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил сомнение в перспективах встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путиным. Однако он считает, что трехсторонние переговоры с участием США таки состоятся.

