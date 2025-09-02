Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"
Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине новыми ударами по объектам энергетической инфраструктуры.
Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Глава Кремля заявил, что Россия "долго терпела" украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, но потом "начала серьезно отвечать".
Путин также призвал восточноевропейские страны прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы остановить удары по объектам энергетики.
"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которое идет реверсом, закройте им поставки электроэнергии", - сказал Путин.
Российский диктатор также отметил, что США при Дональде Трампе "начали слышать Россию" и что саммит на Аляске, по его словам, это продемонстрировал.
Путин выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться.
Воно зовсім глузд втратило.
Сиплется виробництво та логістика.
Потрібно ПОСИЛЮВАТИ!!!
ТАК ЩО ЛУПИТЬ по усім енергетичним вузлам , щоб ***** здохло.
А ось баба Юля підписала якісь кабальні контракти на постачання і досі не покарана за хаханькі з ****** . А якщо розібратись- то більшисть тогО газу вони продавали НА Захід і відмивали гроші ( українська влада разом з ******)
НКВД в 1940 году расстреляла больше 20000 польских офицеров и польских граждан в Катыни
Обвинила в этом - Германию
И лишь спустя 50 лет!!!!!!!!
Россия признала ,что это она убила поляков
Вот и все,что нужно знать про Россию......
Мерзота брехливая....
Тобто ***** дивився як бомбардують його нафтозаводи , терпів і нічого не робив щоб цьому протидіяти ? Так це називається - злочинна халатність , яка завдала величезних матеріальних збитків державі ! Карається законом .
А може терпів бо не було іншого виходу , крім як терпіти ,, може терпів тому що нема чим збивати дрони !? Признавайся ******* !!