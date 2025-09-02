Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине новыми ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля заявил, что Россия "долго терпела" украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, но потом "начала серьезно отвечать".

Путин также призвал восточноевропейские страны прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы остановить удары по объектам энергетики.

"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которое идет реверсом, закройте им поставки электроэнергии", - сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган

Российский диктатор также отметил, что США при Дональде Трампе "начали слышать Россию" и что саммит на Аляске, по его словам, это продемонстрировал.

Путин выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия не собирается ни на кого нападать. Единственная цель в Украине - защита собственных интересов", - Путин