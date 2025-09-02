РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике Заявления Путина об Украине
4 063 33

Путин: "РФ серьезно отвечает Украине на удары по энергоинфраструктуре. Нас к этому вынудили"

Путин пригрозил Украине новыми ударами по энергетике

Российский диктатор Владимир Путин цинично пригрозил Украине новыми ударами по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля заявил, что Россия "долго терпела" украинские атаки на энергетическую инфраструктуру, но потом "начала серьезно отвечать".

Путин также призвал восточноевропейские страны прекратить поставки газа и нефти в Украину, чтобы остановить удары по объектам энергетики.

"Украинская сторона пытается нанести вред нам, но наносит вред и нашим партнерам. Что можно сказать? Ведь Украина получает значительный объем энергоресурсов через своих соседей в Восточной Европе. Закройте им поставки газа, которое идет реверсом, закройте им поставки электроэнергии", - сказал Путин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Путин еще не готовы к встрече на уровне лидеров, - Эрдоган

Российский диктатор также отметил, что США при Дональде Трампе "начали слышать Россию" и что саммит на Аляске, по его словам, это продемонстрировал.

Путин выразил надежду, что конструктивный диалог Москвы и Вашингтона будет продолжаться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Россия не собирается ни на кого нападать. Единственная цель в Украине - защита собственных интересов", - Путин

Автор: 

путин владимир (32119) россия (97035) энергетика (2599) война в Украине (5930)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Їх, кацапів, до цього змусили, курва. А нас до цього хто змусив, чому не кажеш, **** московська?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:11 Ответить
+14
Ну як завжди у ботоксної чокнутої бл@ді причини і наслідки з ніг на голову. Нічого нового.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:11 Ответить
+11
світ зійшов з розуму ! чорне це біле- зло це добро! Оруел відпочиває!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
надулі, кінулі
показать весь комментарий
02.09.2025 15:10 Ответить
саме так гвалтівникам потрібно відповідати на суді - згвалтована мене змусила.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:11 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 15:30 Ответить
100%
показать весь комментарий
02.09.2025 15:52 Ответить
Ну як завжди у ботоксної чокнутої бл@ді причини і наслідки з ніг на голову. Нічого нового.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:11 Ответить
Їх, кацапів, до цього змусили, курва. А нас до цього хто змусив, чому не кажеш, **** московська?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:11 Ответить
світ зійшов з розуму ! чорне це біле- зло це добро! Оруел відпочиває!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:12 Ответить
І шо характерно - вірять.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:13 Ответить
Без слів, ***** є *****
показать весь комментарий
02.09.2025 15:14 Ответить
Як земля тримає цю паскуду ? ти варвар, вбивця, терорист ,здохни мерзота.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:15 Ответить
А він не думає, що Україна поки не б'є по трансформатоних підстанціях, доти доки росія не б'є? Бо вже є чим...
показать весь комментарий
02.09.2025 15:15 Ответить
У 22 році ще змусили.Коли я був у відпустці у листопаді 22, електрика була по 6-8 годин на добу.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:16 Ответить
Коняка ху.... ла так і сказала про нього....дебіл ***...
Воно зовсім глузд втратило.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:17 Ответить
Європа і США не можуть обламати цього педофіла,цього підарастичного козла,ботоксного *****,бункерного мудака,який заявляє що він відповідає на дії України.Скотина яка думала що Україна за три дні капітулює.Хай запам'ятає ця **** що він приведе па-рашу до розвалу.І скоріше б.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:17 Ответить
Скоріше б збулись слова Нємцова
показать весь комментарий
02.09.2025 15:19 Ответить
Це мабуть орки сиділи без світла взимку з 2022 року? Кому він цю ***...ю ліпить?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:18 Ответить
Цензор, уважніше підбирайте фото цього ******. Хіба воно так виглядає ?
показать весь комментарий
02.09.2025 15:20 Ответить
І шо ти йому - хоч кілок на голові теши - буде йти до кінця
показать весь комментарий
02.09.2025 15:21 Ответить
бідосі. Суто самозахист. Панять і прастіть.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:22 Ответить
…і расстрєлять.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:40 Ответить
Значить наші удари по їх НПЗ нарешті ПРИПЕКЛИ!
Сиплется виробництво та логістика.
Потрібно ПОСИЛЮВАТИ!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 15:23 Ответить
..*****, гумового (але багаторазового) чмошніка знову "надулі"...
показать весь комментарий
02.09.2025 15:24 Ответить
Раша більш холодна країна. Там півкраїни через місяц можно буде заморозити разом балтійським флотом , а на північному океані можно вже морозити зараз
ТАК ЩО ЛУПИТЬ по усім енергетичним вузлам , щоб ***** здохло.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:24 Ответить
Колись , українцям втюхивали про сніг, мороз,норкові шапки - це була все раша пропаганда , щоб українці платили за газ і нафту . Я першу натуральну шубу купила у кінці 90 - І ВОНА УСЮ ЗИМУ ПРОВЕЛА У ГАРДЕРОБІ , бо зима у Києві була тепла 😂😀😀😀
А ось баба Юля підписала якісь кабальні контракти на постачання і досі не покарана за хаханькі з ****** . А якщо розібратись- то більшисть тогО газу вони продавали НА Захід і відмивали гроші ( українська влада разом з ******)
показать весь комментарий
02.09.2025 15:30 Ответить
Ага, конечно
НКВД в 1940 году расстреляла больше 20000 польских офицеров и польских граждан в Катыни
Обвинила в этом - Германию
И лишь спустя 50 лет!!!!!!!!
Россия признала ,что это она убила поляков
Вот и все,что нужно знать про Россию......
Мерзота брехливая....
показать весь комментарий
02.09.2025 15:26 Ответить
та їх послухай їх до всього змусили у цьому світі. ЗА останні 800 років вони лише захищаються і так назахищались що мають 17 млн кв км
показать весь комментарий
02.09.2025 15:30 Ответить
нууу дуже серйозно. Як було так і є. Лиш добавили теоризм в сторону мирних жителів. Хоча він і з першого дня був. Тому то просто болтовня, "шоп америка боялася"
показать весь комментарий
02.09.2025 15:38 Ответить
Ну все так, причина - по підаросії в 25му бʼють по енергетичній інфраструктурі, тому як наслідок в лютому 22го - ***** обʼявило дефекацію і щось там ще, і восени 22го почали бити по електростанціям України. Не переплутайте.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:39 Ответить
АА куйло з ненависті б"є по мирняку,бо баблішко то тютю бензинчик в дефіциті.ціни повзуть вверх на все, інфляція розганяється,нафту немає як продавати в повному обсязі...От і маньяк біситься...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:02 Ответить
- довго терпіла .!! А навіщо ? Щоб що ?
Тобто ***** дивився як бомбардують його нафтозаводи , терпів і нічого не робив щоб цьому протидіяти ? Так це називається - злочинна халатність , яка завдала величезних матеріальних збитків державі ! Карається законом .
А може терпів бо не було іншого виходу , крім як терпіти ,, може терпів тому що нема чим збивати дрони !? Признавайся ******* !!
показать весь комментарий
02.09.2025 16:09 Ответить
Сказочный долбо#б.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:12 Ответить
Дуже хочу цю паскуду за шию трошечки потримати .
показать весь комментарий
02.09.2025 16:12 Ответить
Лайно смердюче по українській енергетиці з 22 року лупить,а тут заверещало падло ботоксне.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:37 Ответить
 
 