Новини Постачання боєприпасів Сербією
711 4

Сербія постачатиме боєприпаси Європі, навіть якщо їх використають в Україні

Сербія готова продавати зброю в ЄС і навіть якщо вона потрапить в Україну

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що склади країни "переповнені боєприпасами", і Белград готовий продавати їх європейським партнерам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лідер Сербії в інтерв’ю німецькому виданню Cicero зазначив, що покупці зможуть розпоряджатися цими боєприпасами на власний розсуд - навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сербія не запроваджуватиме санкцій проти РФ, - Вучич

Сербія пропонує ЄС запаси боєприпасів

За словами Вучича, країна не становить загрози для Європи, попри зв’язки з Росією, і готова розвивати співпрацю в оборонній сфері.

Він підкреслив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, особливо мінометних снарядів, і навіть перевищує за обсягами виробництва Францію.

"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів", - заявив Вучич.

Президент також запропонував європейським партнерам укласти контракти купівлі-продажу на наявні запаси, назвавши це "феноменальним внеском у безпеку Європи".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич

Реакція на звинувачення Росії

Навесні 2025 року російська розвідка звинуватила Сербію у постачанні боєприпасів Україні через схеми з фальшивими сертифікатами кінцевого користувача. Белград категорично заперечив ці твердження, наголошуючи на військовому нейтралітеті.

  • Вучич заявив, що деякі звинувачення "не відповідають дійсності".

  • У 2023 році після витоку документів Пентагону з’явилися повідомлення про можливі поставки сербських боєприпасів Україні на €800 млн.

  • Тодішній прем’єр Мілош Вучевич заявив, що Белград має право продавати зброю західним покупцям.

  • Сербський уряд наголошує, що країна є військово нейтральною, але готова до оборонного партнерства з Європою.

Також читайте: Адміністрація Трампа відмовилась відкласти санкції проти найбільшої нафтової компанії Сербії, яка належить "Газпрому"

До слова, Президент Сербії Александр Вучич на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що через розв’язану Росією війну проти України його країна "перебуває у складній ситуації", однак продовжить зберігати "військовий нейтралітет".

Також Сербія планує підписати новий контракт на імпорт газу з Росією попри політику ЄС. Вучич навіть заявив, що розчарований рішенням Москви запропонувати лише короткострокову угоду до кінця року замість очікуваного трирічного контракту.

Хороший хлопчик, розумний. Раісся - наш друг, але європейські гроші миліші. Орбан і Фіцо явно позбавлені політичної чуйки.
02.11.2025 23:47 Відповісти
Європейці притисли братушек...
02.11.2025 23:48 Відповісти
Ніхто, нікого не тис. Ти цифру тільки по снарядам за один рік бачив? 800 млн доларів.
Для Сербії, це колосальні гроші. Бюджет 2023- це 16 ярдів доларів.
02.11.2025 23:56 Відповісти
02.11.2025 23:49 Відповісти
 
 