Президент Сербії Александар Вучич заявив, що склади країни "переповнені боєприпасами", і Белград готовий продавати їх європейським партнерам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лідер Сербії в інтерв’ю німецькому виданню Cicero зазначив, що покупці зможуть розпоряджатися цими боєприпасами на власний розсуд - навіть якщо вони зрештою опиняться в Україні.

Сербія пропонує ЄС запаси боєприпасів

За словами Вучича, країна не становить загрози для Європи, попри зв’язки з Росією, і готова розвивати співпрацю в оборонній сфері.

Він підкреслив, що Сербія є великим виробником боєприпасів, особливо мінометних снарядів, і навіть перевищує за обсягами виробництва Францію.

"Наші склади повні боєприпасів, і ми виробляємо багато, особливо мінометних снарядів", - заявив Вучич.

Президент також запропонував європейським партнерам укласти контракти купівлі-продажу на наявні запаси, назвавши це "феноменальним внеском у безпеку Європи".

Реакція на звинувачення Росії

Навесні 2025 року російська розвідка звинуватила Сербію у постачанні боєприпасів Україні через схеми з фальшивими сертифікатами кінцевого користувача. Белград категорично заперечив ці твердження, наголошуючи на військовому нейтралітеті.

Вучич заявив, що деякі звинувачення "не відповідають дійсності".

У 2023 році після витоку документів Пентагону з’явилися повідомлення про можливі поставки сербських боєприпасів Україні на €800 млн.

Тодішній прем’єр Мілош Вучевич заявив, що Белград має право продавати зброю західним покупцям.

Сербський уряд наголошує, що країна є військово нейтральною, але готова до оборонного партнерства з Європою.

До слова, Президент Сербії Александр Вучич на зустрічі з диктатором Володимиром Путіним поскаржився, що через розв’язану Росією війну проти України його країна "перебуває у складній ситуації", однак продовжить зберігати "військовий нейтралітет".

Також Сербія планує підписати новий контракт на імпорт газу з Росією попри політику ЄС. Вучич навіть заявив, що розчарований рішенням Москви запропонувати лише короткострокову угоду до кінця року замість очікуваного трирічного контракту.

