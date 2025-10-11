Вучич розчарований, що РФ запропонувала Сербії газову угоду лише до кінця року

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що він "дуже розчарований" рішенням Росії запропонувати лише газову угоду, яка діятиме до кінця року, після місяців переговорів щодо довгострокової угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Вучич після двох зустрічей із російським диктатором Володимиром Путіним цього року намагався укласти трирічний контракт з "Газпромом".

В інтерв'ю Informer він припустив, що це пов'язано із санкціями США проти нафтопереробної компанії Naftna Industrija Srbije (NIS), які набули чинності на початку цього місяця після закінчення терміну дії кількох тимчасових винятків.

"Ми місяцями благали американців, і нам вдалося отримати вісім місяців", - сказав Вучич.

Він додав, що Сербія має вдосталь резервів газу на найближчі три місяці і відкинув припущення, що Белград може націоналізувати NIS, щоб обійти санкції.

"Американці сказали мені: "Пане президенте, підпишіть, жодних санкцій не буде, просто скажіть, що вам потрібен час для націоналізації вашої нафтової промисловості", - зазначив президент Сербії.

"Я відповів їм: "Для мене це неприйнятно. Наша країна не комуністична чи фашистська, і ми не любимо захоплювати чужий капітал і чужу власність", - сказав Вучич.

"Я сподіваюся, що росіяни вирішать це питання з американцями", - додав він.