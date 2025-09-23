Сербія підпише новий контракт на імпорт газу з Росії попри політику ЄС

Сербія у жовтні підпише з Росією нову трирічну угоду на постачання газу обсягом 2,5 млрд куб. м на рік.

Про це керівник сербської державної компанії Srbijagas Душан Баятович заявив в ефірі місцевого телеканалу RTS, повідомляє Reuters.

За словами Баятовича, Сербія вже отримує 2,5 млн куб. м газу на добу з Азербайджану та додатково 9,5 млн куб. м – з Росії. Єдине сербське підземне сховище вміщує 780 млн куб. м газу, за потреби країна може зберігати ще 200 млн куб. м в Угорщині.

Reuters зауважує, що Сербія залишається одним із небагатьох покупців російського газу в Європі, попри курс на вступ до ЄС. Уряд країни зазнає тиску західних країн з вимогою узгодити позицію із санкціями ЄС проти Росії, але поки відповідних кроків не було зроблено.

Водночас сербський нафтовий монополіст NIS, контрольований "Газпромом", домагається сьомої відстрочки американських санкцій, які ставлять під ризик постачання нафти.

Також зазначається, що пізніше у вівторок президент Александар Вучич має зустрітися з держсекретарем США Марко Рубіо для обговорення мит і санкцій щодо NIS та інших питань.

