Вучич разочарован, что РФ предложила Сербии газовое соглашение только до конца года

Вучич разочарован газовым соглашением РФ

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он "очень разочарован" решением России предложить только газовое соглашение, которое будет действовать до конца года, после месяцев переговоров относительно долгосрочного соглашения.

Отмечается, что Вучич после двух встреч с российским диктатором Владимиром Путиным в этом году пытался заключить трехлетний контракт с "Газпромом".

В интервью Informer он предположил, что это связано с санкциями США против нефтеперерабатывающей компании Naftna Industrija Srbije (NIS), которые вступили в силу в начале этого месяца после окончания срока действия нескольких временных исключений.

"Мы месяцами умоляли американцев, и нам удалось получить восемь месяцев", - сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия имеет достаточно резервов газа на ближайшие три месяца и отверг предположение, что Белград может национализировать NIS, чтобы обойти санкции.

"Американцы сказали мне: "Господин президент, подпишите, никаких санкций не будет, просто скажите, что вам нужно время для национализации вашей нефтяной промышленности", - отметил президент Сербии.

"Я ответил им: "Для меня это неприемлемо. Наша страна не коммунистическая или фашистская, и мы не любим захватывать чужой капитал и чужую собственность", - сказал Вучич.

"Я надеюсь, что россияне решат этот вопрос с американцами", - добавил он.

Газ (10288) россия (97613) Сербия (410) Вучич Александр (89)
Идиот.
11.10.2025 22:06 Ответить
І лЄнточку одягав, і ***** вихваляв і кацапи всерівно кинули...
11.10.2025 22:12 Ответить
и тебя кинут
11.10.2025 22:14 Ответить
Сербський нацист посібник рашистів розачорований руським неофаштстом-рашистом.
11.10.2025 22:18 Ответить
Сосямба вийшла.
11.10.2025 22:19 Ответить
Не заплатили за те, що ноги розсував - значить, просто хвойда лоховська.
11.10.2025 22:20 Ответить
Сидеть на всех стульях непросто. Получите).
11.10.2025 22:23 Ответить
Дурень Вучич бо зв'язався з уркаганом з пітерської підворітні.
11.10.2025 22:31 Ответить
 
 