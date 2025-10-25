Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова виступити місцем переговорів між Україною та Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сербія також серед країн, які пропонують свої добрі послуги, враховуючи наше минуле, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо потрібно, або якщо є інтерес, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і стількох руйнувань", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Сербії.

Він заявив, що війна в Україні має негайно припинитися.

Підтримка територіальної цілісності України

Джурич додав, що "Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність та суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визнаних ООН", включаючи Україну.

