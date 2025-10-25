УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7687 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
575 12

Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич

джурич

Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова виступити місцем переговорів між Україною та Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сербія також серед країн, які пропонують свої добрі послуги, враховуючи наше минуле, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо потрібно, або якщо є інтерес, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і стількох руйнувань", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Сербії.

Він заявив, що війна в Україні має негайно припинитися.

Читайте також: Сербія готова відновити одне-два українських міста або невеликий регіон, - Вучич

Підтримка територіальної цілісності України 

Джурич додав, що "Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність та суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визнаних ООН", включаючи Україну.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Автор: 

перемовини (3106) Сербія (396) війна в Україні (6707)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Це ж та сама Сербія, яка була причиною попередньої війни у Європі і керівництво якої судили за військові злочини у Гаазі?
Ну афігеть миротворці...
показати весь коментар
25.10.2025 22:20 Відповісти
+2
от шо перелупатая нефтя родобить!
мадьярич - ***** трубу в Україні напополам - в яку зелені сруть!
відбиватися будеш від помічників!
показати весь коментар
25.10.2025 22:16 Відповісти
+1
та заспокойтесь нікуди путін вже не полетить, пуста балаканина. Його вже добряче злякали, там повна параноя. До Аляски він вилетів тільки того, що там суміжні кордони і короткий шлях. Пристарілий виродок всього боїться.
показати весь коментар
25.10.2025 22:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ого, як кацапів припекло.
От що санкії "жЬІвотворЯШИЄ" роблять.
А можна було їх дати і на весні 2014 року.
Скоро певне і в Гаазі запропонують мерзотники.
показати весь коментар
25.10.2025 22:12 Відповісти
Самолёт вылетает из Москвы, аэропорт Шереметьево, терминал C и прибывает в Белград, аэропорт Белград.
Время в пути по расписанию, без задержек - 3 часа 15 минут.
Рейс выполняет авиакомпания Air Serbia.
показати весь коментар
25.10.2025 22:14 Відповісти
от шо перелупатая нефтя родобить!
мадьярич - ***** трубу в Україні напополам - в яку зелені сруть!
відбиватися будеш від помічників!
показати весь коментар
25.10.2025 22:16 Відповісти
ой ще не вечір ...
показати весь коментар
25.10.2025 22:18 Відповісти
Це ж та сама Сербія, яка була причиною попередньої війни у Європі і керівництво якої судили за військові злочини у Гаазі?
Ну афігеть миротворці...
показати весь коментар
25.10.2025 22:20 Відповісти
та заспокойтесь нікуди путін вже не полетить, пуста балаканина. Його вже добряче злякали, там повна параноя. До Аляски він вилетів тільки того, що там суміжні кордони і короткий шлях. Пристарілий виродок всього боїться.
показати весь коментар
25.10.2025 22:23 Відповісти
В принципі підтримує? - дитячий лепіт Марка
показати весь коментар
25.10.2025 22:25 Відповісти
Ще один... братушка.
показати весь коментар
25.10.2025 22:39 Відповісти
За кораблем, братки👉
показати весь коментар
25.10.2025 22:48 Відповісти
"В чергу, сучі діти, в.чергу!"
показати весь коментар
25.10.2025 23:03 Відповісти
Наступним Ин Пномпень запропонує.
показати весь коментар
25.10.2025 23:16 Відповісти
 
 