Белград готовий стати місцем для переговорів між Україною та РФ, - глава МЗС Сербії Джурич
Міністр закордонних справ Сербії Марко Джурич заявив, що його країна готова виступити місцем переговорів між Україною та Росією.
Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сербія також серед країн, які пропонують свої добрі послуги, враховуючи наше минуле, враховуючи той факт, що ми дружимо з усіма залученими сторонами, щоб спробувати і, якщо потрібно, або якщо є інтерес, провести будь-які переговори… про те, як покласти край цій жахливій трагедії, що призвела до стількох смертей і стількох руйнувань", - сказав очільник зовнішньополітичного відомства Сербії.
Він заявив, що війна в Україні має негайно припинитися.
Підтримка територіальної цілісності України
Джурич додав, що "Сербія, в принципі, підтримує територіальну цілісність та суверенітет усіх держав відповідно до їхніх кордонів, визнаних ООН", включаючи Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
От що санкії "жЬІвотворЯШИЄ" роблять.
А можна було їх дати і на весні 2014 року.
Скоро певне і в Гаазі запропонують мерзотники.
Время в пути по расписанию, без задержек - 3 часа 15 минут.
Рейс выполняет авиакомпания Air Serbia.
мадьярич - ***** трубу в Україні напополам - в яку зелені сруть!
відбиватися будеш від помічників!
Ну афігеть миротворці...