Встреча Путина и Трампа сейчас "ненужна", - Песков

В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа сейчас "ненужна"

В Кремле заявили, что в настоящее время нет необходимости во встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Там считают, что вместо саммита нужна "кропотливая работа над деталями урегулирования".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.

По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США на высшем уровне сейчас нет.

Песков о встрече Трампа и Путина

"Гипотетически рассуждая, она (встреча - ред.) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", - сказал он.

Читайте также: Встречу Трампа и Путина отменили после позиции Москвы, которая была слишком жесткой, - Financial Times

США готовы к встрече с РФ, а Москва не считает их приоритетом

Американские чиновники отмечали, что Лавров устал и не считает встречи с США приоритетом, а Путин, как отмечает FT, во время разговора хвалил успехи российских войск на Купянском направлении, что раздражило Трампа.

Несмотря на это, Трамп остается готовым к встречам с россиянами при условии возможности прогресса в переговорах и продолжает настаивать на приостановке огня на текущих линиях фронта.

После отмены саммита президент США усилил санкционное давление на РФ, в частности против двух ключевых нефтедобывающих компаний, и критиковал Путина за испытания ядерного оружия.

В то же время Украина отказывается от дополнительных уступок территорий, подчеркивая готовность к мирным переговорам, но без сдачи занятых рубежей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": России нужны гарантии, что встреча Трампа и Путина принесет конкретный результат, - Лавров. ВИДЕО

Песков Дмитрий путин владимир Трамп Дональд
