Встреча Путина и Трампа сейчас "ненужна", - Песков
В Кремле заявили, что в настоящее время нет необходимости во встрече российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Там считают, что вместо саммита нужна "кропотливая работа над деталями урегулирования".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков российским СМИ.
По словам представителя Кремля, необходимости в саммите России и США на высшем уровне сейчас нет.
Песков о встрече Трампа и Путина
"Гипотетически рассуждая, она (встреча - ред.) возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость очень кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования", - сказал он.
США готовы к встрече с РФ, а Москва не считает их приоритетом
Американские чиновники отмечали, что Лавров устал и не считает встречи с США приоритетом, а Путин, как отмечает FT, во время разговора хвалил успехи российских войск на Купянском направлении, что раздражило Трампа.
Несмотря на это, Трамп остается готовым к встречам с россиянами при условии возможности прогресса в переговорах и продолжает настаивать на приостановке огня на текущих линиях фронта.
После отмены саммита президент США усилил санкционное давление на РФ, в частности против двух ключевых нефтедобывающих компаний, и критиковал Путина за испытания ядерного оружия.
В то же время Украина отказывается от дополнительных уступок территорий, подчеркивая готовность к мирным переговорам, но без сдачи занятых рубежей.
- Дмітрієв цілий тиждень бігав по Америці , а коли його вже остаточно ВСІ послали подалі - зустріч , раптово , стала "непотрібною" ...))