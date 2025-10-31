Встречу Трампа и Путина отменили после позиции Москвы, которая была слишком жесткой, - Financial Times

Позиция Москвы была слишком жесткой, и это не устроило Вашингтон. Поэтому США отменили встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным.

Источники издания утверждают, что решение о смене ранее запланированного двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне. В частности, отмечается, что Москва продолжала настаивать на территориальных уступках от Украины, резком сокращении ее вооруженных сил и гарантиях, что страна никогда не вступит в НАТО.

Российский МИД, после договоренности между Трампом и Путиным о встрече, направил в Вашингтон меморандум с традиционными требованиями Кремля.

Кроме того, во время телефонного разговора между американским госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последний не проявил готовности к переговорам Рубио сообщил Трампу о непоколебимой позиции Москвы.

Поэтому США отменили саммит.

США готовы к встрече с РФ, а Москва не считает их приоритетом

Американские чиновники отмечали, что Лавров устал и не считает встречи с США приоритетом, а Путин, как отмечает FT, во время разговора хвалил успехи российских войск на Купянском направлении, что раздражило Трампа.

Несмотря на это, Трамп остается готовым к встречам с россиянами при условии возможности прогресса в переговорах и продолжает настаивать на приостановке огня на текущих линиях фронта.

После отмены саммита президент США усилил санкционное давление на РФ, в частности против двух ключевых нефтедобывающих компаний, и критиковал Путина за испытания ядерного оружия.

В то же время Украина отказывается от дополнительных уступок территорий, подчеркивая готовность к мирным переговорам, но без сдачи занятых рубежей.

