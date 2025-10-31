Встречу Трампа и Путина отменили после позиции Москвы, которая была слишком жесткой, - Financial Times
Позиция Москвы была слишком жесткой, и это не устроило Вашингтон. Поэтому США отменили встречу президента Дональда Трампа в Будапеште с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
Источники издания утверждают, что решение о смене ранее запланированного двустороннего саммита было принято после "напряженного" телефонного разговора на высшем дипломатическом уровне. В частности, отмечается, что Москва продолжала настаивать на территориальных уступках от Украины, резком сокращении ее вооруженных сил и гарантиях, что страна никогда не вступит в НАТО.
Российский МИД, после договоренности между Трампом и Путиным о встрече, направил в Вашингтон меморандум с традиционными требованиями Кремля.
Кроме того, во время телефонного разговора между американским госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последний не проявил готовности к переговорам Рубио сообщил Трампу о непоколебимой позиции Москвы.
Поэтому США отменили саммит.
США готовы к встрече с РФ, а Москва не считает их приоритетом
Американские чиновники отмечали, что Лавров устал и не считает встречи с США приоритетом, а Путин, как отмечает FT, во время разговора хвалил успехи российских войск на Купянском направлении, что раздражило Трампа.
Несмотря на это, Трамп остается готовым к встречам с россиянами при условии возможности прогресса в переговорах и продолжает настаивать на приостановке огня на текущих линиях фронта.
После отмены саммита президент США усилил санкционное давление на РФ, в частности против двух ключевых нефтедобывающих компаний, и критиковал Путина за испытания ядерного оружия.
В то же время Украина отказывается от дополнительных уступок территорий, подчеркивая готовность к мирным переговорам, но без сдачи занятых рубежей.
Й ще по ракеті на кожну пуйловську резиденцію.
Тут саме про те , коли хоч якийсь слабко виражений рейганіст Трамп оголосив себе кульгавою качкою ще ДО перевиборів до Палати... Ікла точать MAGA з Венсом щоб зайняти трон ще до виборів 2028 або на виборах точно.. А змі США та Британії пишуть про двох найстрашніших ворогів України - хйла та Єрмака ( останній доречі комфортненько сплять разом з конституційним типу лідером України в їхньомуу бункері.)
Ідіот.
Обучаємость - 0%.
Очередная "победа" российского ВПК, или Как "Буревестник" стал символом позора
21 октября в 06:56 московского времени с полигона Маточкин Шар запустили ракету, которую кремлевские пропагандоны гордо называют "Буревестник" (он же SSC-X-9 Skyfall для НАТО).
Результат? Пролетела 4570 км за 5 часов 11 минут и шлёпнулась на полигоне Кура. Средняя скорость - около 880 км/ч. Вау! Это же почти как... коммерческий самолёт Boeing 737!
Для контекста: американцы еще в 60-х имели Project Pluto - прямоточный ядерный двигатель, который реально работал. Да, он фонил как черт, поэтому программу закрыли - потому что в США тогда еще понимали слово "безопасность". А "вєлікіє русскіє інжинєры"? Они до сих пор на стадии ПРОТОТИПА. В 2025 году. С технологией 1960-х!!!! Технически это интересно: похоже, они наконец перешли от прямоточника к ядерному турбореактиву (теплообменники вместо прямого контакта с реактором). Это объясняет отсутствие выброса. Но есть нюанс: эта штука все равно фонит по всему маршруту. Просто не ТАК катастрофично, как раньше. Прогресс, не так ли?
Вспомним "достижения":
• 2019 - взрыв на полигоне Ненокса, погибло 5 специалистов Росатома
• Десятки неудачных тестов
• Куча денег в трубу (или в реактор?)
• Результат: ракета со скоростью пассажирского лайнера, которая до сих пор на стадии испытаний
А теперь главный вопрос: ЗАЧЕМ?
Крылатые ракеты Х-101 летят 4500+ км. "Калибры" - тоже далеко. Зачем ядерная силовая установка, если:
- Она тяжёлая;
- Сложная в обслуживании;
- Опасная для расчета;
- ДО СИХ ПОР не работает нормально.
Ответ: чтобы путин мог на параде сказать "смотрите, у нас ядерная ракета с неограниченной дальностью!"
Пропаганда > здравый смысл. Всегда.
Итог:
60+ лет разработки
Миллиарды рублей украдено
Десятки аварий
Погибшие ученые
Загрязненная территория
Реальной боеспособности - НОЛЬ
Практической ценности - НОЛЬ
Шансов довести до серии - под вопросом.
Россия в 2025: не может изготовить нормальные микрочипы, но тратит ресурсы на летающий ядерный реактор, который за 60 лет так и не научились делать.
Это не ВПК. Это диагноз.
P.S. Та скорость 880 км/ч... Украинские дроны-камикадзе с ДВС от мотоцикла летят почти так же, стоят $20к вместо миллиардов, и работают СЕЙЧАС. Вот вам и вся "величие" российской "непобедимой" техники.