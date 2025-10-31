Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times
Позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон. Тому США скасували зустріч президента Дональда Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.
Джерела видання стверджують, що рішення про скачування раніше запланованого двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Зокрема зазначається, що Москва продовжила наполягати на територіальних поступках від України, різкому скороченні її збройних сил та гарантіях, що країна ніколи не вступить до НАТО.
Російське МЗС, після домовленності між Трампом і Путіним щодо зустрічі, надіслало у Вашингтон меморандум із традиційними вимогами Кремля.
Крім того, під час телефонної розмови між американським держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Останній не виявив готовності до переговорів Рубіо повідомив Трампа про непохитну позицію Москви.
Тож США скасували саміт.
США готові до зустрічі з РФ, а Москва не вважає їх пріоритетом
Американські чиновники відзначали, що Лавров втомився і не вважає зустрічі з США пріоритетом, а Путін, як зазначає FT, під час розмови хвалив успіхи російських військ на Куп’янському напрямку, що роздратувало Трампа.
Попри це, Трамп залишається готовим до зустрічей з росіянами за умови можливості прогресу у переговорах, і продовжує наполягати на призупиненні вогню на поточних лініях фронту.
Після скасування саміту президент США посилив санкційний тиск на РФ, зокрема проти двох ключових нафтовидобувних компаній, та критикував Путіна за випробування ядерної зброї.
Водночас Україна відмовляється від додаткових поступок територій, наголошуючи на готовності до мирних переговорів, але без здачі зайнятих рубежів.
Очередная "победа" российского ВПК, или Как "Буревестник" стал символом позора
21 октября в 06:56 московского времени с полигона Маточкин Шар запустили ракету, которую кремлевские пропагандоны гордо называют "Буревестник" (он же SSC-X-9 Skyfall для НАТО).
Результат? Пролетела 4570 км за 5 часов 11 минут и шлёпнулась на полигоне Кура. Средняя скорость - около 880 км/ч. Вау! Это же почти как... коммерческий самолёт Boeing 737!
Для контекста: американцы еще в 60-х имели Project Pluto - прямоточный ядерный двигатель, который реально работал. Да, он фонил как черт, поэтому программу закрыли - потому что в США тогда еще понимали слово "безопасность". А "вєлікіє русскіє інжинєры"? Они до сих пор на стадии ПРОТОТИПА. В 2025 году. С технологией 1960-х!!!! Технически это интересно: похоже, они наконец перешли от прямоточника к ядерному турбореактиву (теплообменники вместо прямого контакта с реактором). Это объясняет отсутствие выброса. Но есть нюанс: эта штука все равно фонит по всему маршруту. Просто не ТАК катастрофично, как раньше. Прогресс, не так ли?
Вспомним "достижения":
• 2019 - взрыв на полигоне Ненокса, погибло 5 специалистов Росатома
• Десятки неудачных тестов
• Куча денег в трубу (или в реактор?)
• Результат: ракета со скоростью пассажирского лайнера, которая до сих пор на стадии испытаний
А теперь главный вопрос: ЗАЧЕМ?
Крылатые ракеты Х-101 летят 4500+ км. "Калибры" - тоже далеко. Зачем ядерная силовая установка, если:
- Она тяжёлая;
- Сложная в обслуживании;
- Опасная для расчета;
- ДО СИХ ПОР не работает нормально.
Ответ: чтобы путин мог на параде сказать "смотрите, у нас ядерная ракета с неограниченной дальностью!"
Пропаганда > здравый смысл. Всегда.
Итог:
60+ лет разработки
Миллиарды рублей украдено
Десятки аварий
Погибшие ученые
Загрязненная территория
Реальной боеспособности - НОЛЬ
Практической ценности - НОЛЬ
Шансов довести до серии - под вопросом.
Россия в 2025: не может изготовить нормальные микрочипы, но тратит ресурсы на летающий ядерный реактор, который за 60 лет так и не научились делать.
Это не ВПК. Это диагноз.
P.S. Та скорость 880 км/ч... Украинские дроны-камикадзе с ДВС от мотоцикла летят почти так же, стоят $20к вместо миллиардов, и работают СЕЙЧАС. Вот вам и вся "величие" российской "непобедимой" техники.