УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9982 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 742 19

Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times

Трамп не зустрінеться з Путіним: Москва наполягала на поступках

Позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон. Тому США скасували зустріч президента Дональда Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Джерела видання стверджують, що рішення про скачування раніше запланованого двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Зокрема зазначається,  що Москва продовжила наполягати на територіальних поступках від України, різкому скороченні її збройних сил та гарантіях, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Російське МЗС,  після домовленності між Трампом і Путіним щодо зустрічі, надіслало у Вашингтон меморандум із традиційними вимогами Кремля.

Крім того, під час телефонної розмови між американським держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Останній не виявив готовності до переговорів  Рубіо повідомив Трампа про непохитну позицію Москви.

Тож США скасували саміт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія підтримує ідею "мирного саміту" зі США в Будапешті, - Сійярто

США готові до зустрічі з РФ, а Москва не вважає їх пріоритетом

Американські чиновники відзначали, що Лавров втомився і не вважає зустрічі з США пріоритетом, а Путін, як зазначає FT, під час розмови хвалив успіхи російських військ на Куп’янському напрямку, що роздратувало Трампа.

Попри це, Трамп залишається готовим до зустрічей з росіянами за умови можливості прогресу у переговорах, і продовжує наполягати на призупиненні вогню на поточних лініях фронту.

Після скасування саміту президент США посилив санкційний тиск на РФ, зокрема проти двох ключових нафтовидобувних компаній, та критикував Путіна за випробування ядерної зброї.

Водночас Україна відмовляється від додаткових поступок територій, наголошуючи на готовності до мирних переговорів, але без здачі зайнятих рубежів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Кремлі "принципово готові" до зустрічі Путіна з Трампом, але досі не знають, коли вона буде

Автор: 

Лавров Сергій (1671) путін володимир (25048) Трамп Дональд (7562) Рубіо Марко (310)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Його позиція не зміниться - потрібно давити силою
показати весь коментар
31.10.2025 10:40 Відповісти
+4
>> Попри це, ртамп залишається готовим до зустрічей з сосіянами...

Ідіот.

Обучаємость - 0%.
показати весь коментар
31.10.2025 10:47 Відповісти
+3
Угу..з десяток ракет на мацквабад пришвидшить перемовини..

Й ще по ракеті на кожну пуйловську резиденцію.
показати весь коментар
31.10.2025 10:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Москалі ******......
показати весь коментар
31.10.2025 10:38 Відповісти
Його позиція не зміниться - потрібно давити силою
показати весь коментар
31.10.2025 10:40 Відповісти
Угу..з десяток ракет на мацквабад пришвидшить перемовини..

Й ще по ракеті на кожну пуйловську резиденцію.
показати весь коментар
31.10.2025 10:59 Відповісти
У Трампа, уже мабуть, і губи болять, від ********* зустрічей??
показати весь коментар
31.10.2025 11:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Eh6HnDUspUw

Тут саме про те , коли хоч якийсь слабко виражений рейганіст Трамп оголосив себе кульгавою качкою ще ДО перевиборів до Палати... Ікла точать MAGA з Венсом щоб зайняти трон ще до виборів 2028 або на виборах точно.. А змі США та Британії пишуть про двох найстрашніших ворогів України - хйла та Єрмака ( останній доречі комфортненько сплять разом з конституційним типу лідером України в їхньомуу бункері.)
показати весь коментар
31.10.2025 11:07 Відповісти
...про зниклі мільярди, вкладені Єрмаком типу в забезпечення зброєю України на початку втрогнення в мізерну компашку у США, котра штучно торгує озброєнням в середині країни...
показати весь коментар
31.10.2025 11:10 Відповісти
>> Попри це, ртамп залишається готовим до зустрічей з сосіянами...

Ідіот.

Обучаємость - 0%.
показати весь коментар
31.10.2025 10:47 Відповісти
кацапи можуть собі це дозволити, поки в кріслі президента США таке гендлярське ніщо...
показати весь коментар
31.10.2025 10:48 Відповісти
Тихіше, тихіше, будь ласка, а то американські дописувачі образяться!..
показати весь коментар
31.10.2025 11:02 Відповісти
Буде Венс - тоді вже точно США поза проблемами України... Трамп оголосив себе не претендетном на наступні вибори - тобто кульгавою качкою. А значить єдине що йому лишилося - виграти для республіканців ПАЛАТУ у 2026 й собі премію миру , бо зараз його носять на руках як лідера миру , чого точно не ставлять собі за мету МАГАцисти наступаючі Венсом на підхід до трону. Тому наразі вже краще Трамп ніж Венс.
показати весь коментар
31.10.2025 12:33 Відповісти
Ферштейн, Степане?
показати весь коментар
31.10.2025 12:34 Відповісти
Какие переговоры если они идут вечно вперед ? Какой толк им от этого ?
показати весь коментар
31.10.2025 11:01 Відповісти
Госдура уже постановила круглогодичную мобилизацию. Быдлу по е-мейл приходят повестки. Да. Вперёд. Только вперёд. Кацапы ж бессмертные
показати весь коментар
31.10.2025 11:05 Відповісти
Понятно что они мясо будут набирать чтоб продвигаться, это у нас цвет нации отдыхает
показати весь коментар
31.10.2025 11:08 Відповісти
Суть уже не столько в мясе, сколько в деньгах. Впрочем,как обычно.
показати весь коментар
31.10.2025 11:10 Відповісти
Вивести з себе трампонівську адміністрацію-це треба гарно постаратися. Хоча для ************* це як два пальці обісцяти. Такої необгрунтовано високої думки про себе, як у цих болотяних покидьків та мерзотників, немає ні в одної країни світу.
показати весь коментар
31.10.2025 11:02 Відповісти
Наступна "зустріч" закінчиться тим же. Вже всім очевидно, що кремлівське одоробло буде воювати до-останнього. Закінчення, чи замороження війни, це його політична смерть. Зелю й Ко теж влаштовує безкінечна війна, адже за нього, дєрьмака й інших покидьків з їхньої шайки, візьмуться відразу після закінчення бойових дій й проведення виборів.
показати весь коментар
31.10.2025 11:09 Відповісти
)(уйло корчив із себе світового гравця,геополітика ,гєостратєха, на рівні китайського ,та американського
показати весь коментар
31.10.2025 11:20 Відповісти
@ (мова оригіналу):
Очередная "победа" российского ВПК, или Как "Буревестник" стал символом позора

21 октября в 06:56 московского времени с полигона Маточкин Шар запустили ракету, которую кремлевские пропагандоны гордо называют "Буревестник" (он же SSC-X-9 Skyfall для НАТО).
Результат? Пролетела 4570 км за 5 часов 11 минут и шлёпнулась на полигоне Кура. Средняя скорость - около 880 км/ч. Вау! Это же почти как... коммерческий самолёт Boeing 737!
Для контекста: американцы еще в 60-х имели Project Pluto - прямоточный ядерный двигатель, который реально работал. Да, он фонил как черт, поэтому программу закрыли - потому что в США тогда еще понимали слово "безопасность". А "вєлікіє русскіє інжинєры"? Они до сих пор на стадии ПРОТОТИПА. В 2025 году. С технологией 1960-х!!!! Технически это интересно: похоже, они наконец перешли от прямоточника к ядерному турбореактиву (теплообменники вместо прямого контакта с реактором). Это объясняет отсутствие выброса. Но есть нюанс: эта штука все равно фонит по всему маршруту. Просто не ТАК катастрофично, как раньше. Прогресс, не так ли?
Вспомним "достижения":
• 2019 - взрыв на полигоне Ненокса, погибло 5 специалистов Росатома
• Десятки неудачных тестов
• Куча денег в трубу (или в реактор?)
• Результат: ракета со скоростью пассажирского лайнера, которая до сих пор на стадии испытаний
А теперь главный вопрос: ЗАЧЕМ?
Крылатые ракеты Х-101 летят 4500+ км. "Калибры" - тоже далеко. Зачем ядерная силовая установка, если:
- Она тяжёлая;
- Сложная в обслуживании;
- Опасная для расчета;
- ДО СИХ ПОР не работает нормально.
Ответ: чтобы путин мог на параде сказать "смотрите, у нас ядерная ракета с неограниченной дальностью!"
Пропаганда > здравый смысл. Всегда.
Итог:
60+ лет разработки
Миллиарды рублей украдено
Десятки аварий
Погибшие ученые
Загрязненная территория
Реальной боеспособности - НОЛЬ
Практической ценности - НОЛЬ
Шансов довести до серии - под вопросом.
Россия в 2025: не может изготовить нормальные микрочипы, но тратит ресурсы на летающий ядерный реактор, который за 60 лет так и не научились делать.
Это не ВПК. Это диагноз.
P.S. Та скорость 880 км/ч... Украинские дроны-камикадзе с ДВС от мотоцикла летят почти так же, стоят $20к вместо миллиардов, и работают СЕЙЧАС. Вот вам и вся "величие" российской "непобедимой" техники.
показати весь коментар
31.10.2025 11:29 Відповісти
 
 