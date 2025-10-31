Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times

Позиція Москви була надто жорсткою, і це не влаштувало Вашингтон. Тому США скасували зустріч президента Дональда Трампа в Будапешті з російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерела видання стверджують, що рішення про скачування раніше запланованого двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Зокрема зазначається, що Москва продовжила наполягати на територіальних поступках від України, різкому скороченні її збройних сил та гарантіях, що країна ніколи не вступить до НАТО.

Російське МЗС, після домовленності між Трампом і Путіним щодо зустрічі, надіслало у Вашингтон меморандум із традиційними вимогами Кремля.

Крім того, під час телефонної розмови між американським держсекретарем Марко Рубіо та міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Останній не виявив готовності до переговорів Рубіо повідомив Трампа про непохитну позицію Москви.

Тож США скасували саміт.

США готові до зустрічі з РФ, а Москва не вважає їх пріоритетом

Американські чиновники відзначали, що Лавров втомився і не вважає зустрічі з США пріоритетом, а Путін, як зазначає FT, під час розмови хвалив успіхи російських військ на Куп’янському напрямку, що роздратувало Трампа.

Попри це, Трамп залишається готовим до зустрічей з росіянами за умови можливості прогресу у переговорах, і продовжує наполягати на призупиненні вогню на поточних лініях фронту.

Після скасування саміту президент США посилив санкційний тиск на РФ, зокрема проти двох ключових нафтовидобувних компаній, та критикував Путіна за випробування ядерної зброї.

Водночас Україна відмовляється від додаткових поступок територій, наголошуючи на готовності до мирних переговорів, але без здачі зайнятих рубежів.

