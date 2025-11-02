Зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна", - Пєсков

У Кремлі заявили, що наразі немає потреби у зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Там вважають, що замість саміту потрібна "копітка робота над деталями врегулювання".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.

Пєсков про зустріч Трампа і Путіна

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч, - ред.) можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", - сказав він.

США готові до зустрічі з РФ, а Москва не вважає їх пріоритетом

Американські чиновники відзначали, що Лавров втомився і не вважає зустрічі з США пріоритетом, а Путін, як зазначає FT, під час розмови хвалив успіхи російських військ на Куп’янському напрямку, що роздратувало Трампа.

Попри це, Трамп залишається готовим до зустрічей з росіянами за умови можливості прогресу у переговорах, і продовжує наполягати на призупиненні вогню на поточних лініях фронту.

Після скасування саміту президент США посилив санкційний тиск на РФ, зокрема проти двох ключових нафтовидобувних компаній, та критикував Путіна за випробування ядерної зброї.

Водночас Україна відмовляється від додаткових поступок територій, наголошуючи на готовності до мирних переговорів, але без здачі зайнятих рубежів.

