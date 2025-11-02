УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 190 10

Зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна", - Пєсков

У Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Трампа зараз "непотрібна"

У Кремлі заявили, що наразі немає потреби у зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом. Там вважають, що замість саміту потрібна "копітка робота над деталями врегулювання".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков російським ЗМІ.

За словами представника Кремля, необхідності в саміті Росії і США на найвищому рівні зараз немає.

Пєсков про зустріч Трампа і Путіна

"Гіпотетично міркуючи, вона (зустріч, - ред.) можлива, та на цей момент у ній нема потреби. На цей момент є необхідність дуже копіткої роботи над деталями проблеми врегулювання", - сказав він.

Також читайте: Зустріч Трампа та Путіна скасували після позиції Москви, яка була занадто жорсткою, - Financial Times

США готові до зустрічі з РФ, а Москва не вважає їх пріоритетом

Американські чиновники відзначали, що Лавров втомився і не вважає зустрічі з США пріоритетом, а Путін, як зазначає FT, під час розмови хвалив успіхи російських військ на Куп’янському напрямку, що роздратувало Трампа.

Попри це, Трамп залишається готовим до зустрічей з росіянами за умови можливості прогресу у переговорах, і продовжує наполягати на призупиненні вогню на поточних лініях фронту.

Після скасування саміту президент США посилив санкційний тиск на РФ, зокрема проти двох ключових нафтовидобувних компаній, та критикував Путіна за випробування ядерної зброї.

Водночас Україна відмовляється від додаткових поступок територій, наголошуючи на готовності до мирних переговорів, але без здачі зайнятих рубежів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росії потрібні гарантії, що зустріч Трампа та Путіна принесе конкретний результат, - Лавров. ВIДЕО

Пєсков Дмитро (1778) путін володимир (25052) Трамп Дональд (7574)
Топ коментарі
+4
В перекладі на людську мову -
- Дмітрієв цілий тиждень бігав по Америці , а коли його вже остаточно ВСІ послали подалі - зустріч , раптово , стала "непотрібною" ...))
показати весь коментар
02.11.2025 13:49 Відповісти
+2
може це на краще - змінять режим у венесуелі, американці почнуть там масово видобувати нафту і продавати по всьому світу - замість руснявої нафти
показати весь коментар
02.11.2025 14:09 Відповісти
+1
Війна буде врегульована, коли Україна створить спочатку хімічну, а потім ядерну зброю.
показати весь коментар
02.11.2025 13:40 Відповісти
І кожен день кацапські "керманичі" про це ******* - і так були балачки і зустріч ні прошо - а тепер її й нах не потрібно - піськов
показати весь коментар
02.11.2025 13:45 Відповісти
Нащо це лайно взагалі тут? - їхній бред хай розбирають психіатри
показати весь коментар
02.11.2025 13:54 Відповісти
Він має на увазі копітку роботу ху?ловських дронарів, гармашів, снайперів, ословодів, розвідників та штурмів - над деталями конфігурації лінії зіткнення. Кажуть, в них завдання захопити Покровськ до середини листопада. Але ж ЗСУ так само коптіко працюють над деталями зі свого боку. Відсуваючи цю зустріч на невизначений термін. Краще б пан Трамп надав томагавки та корабель з матросами.
показати весь коментар
02.11.2025 13:54 Відповісти
Трампа знову послали на три букви. При такому розкладі йому прийдеться швидко у Венесуелу сунутись, щоб показати силу.
показати весь коментар
02.11.2025 14:03 Відповісти
Для венесуельців так, і падіння ще одного із сателітів путлера, якщо звісно мадуро йому ще потрібен.
показати весь коментар
02.11.2025 14:18 Відповісти
У Трампа, уже губи попухли від ********* зустрічей!!У ****** для цього, є тютіна!!!
показати весь коментар
02.11.2025 15:05 Відповісти
Орбану придеться самому розігрівати канапешки та круасанчики і їсти.
показати весь коментар
02.11.2025 15:20 Відповісти
 
 