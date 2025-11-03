Путин хочет зарабатывать на торговле с США, война в Украине – не моя, - Трамп
Соединенные Штаты не смогли применить к Путину те же методы, которые имели успех в решении других конфликтов, поскольку РФ не является крупным бизнес-партнером США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News.
Путин и Си Цзиньпин – "сильные лидеры"
На вопрос, с кем иметь дело – с Путиным или лидером Китая Си Цзиньпином, Трамп заявил, что "оба очень сильные лидеры".
"С этими людьми нельзя шутить. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно...
Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими, умными лидерами", - подчеркнул Трамп.
На замечание ведущей, что он в августе "растянул красную дорожку для Путина на Аляске, но перемирие не состоялось" и не означает ли это, что Путин его игнорирует, Трамп ответил, что растягивает "красный ковер для всех", а Путин думает, что побеждает в войне.
Тарифы и войны
Затем Трамп достал из кармана пиджака список войн, которые он, по его же словам, "решил", и зачитал его.
"Вы знаете, как я их решил? Я сказал, что во многих случаях, в 60% я сказал: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - сказал Трамп.
Американский лидер объяснил, почему тарифы не могут помочь в случае войны Путина в Украине.
"Это работает с Путиным. Я думаю, что я поступил с ним иначе, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией. И я думаю, что он хотел бы... что он хочет войти и торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, это прекрасно", - добавил Трамп.
українці купують у китайців товарів на мільярди доларів, а китай по факту для нас - ворожа країна.
а кацапи для сша не вороги а максимум заноза в жопі. але трамп не хоче воювати, а хоче зробити так, щоб кацапи стали більше друзями для сша чим для китаю.
трамп мабуть читав Сунь Цзи "Мистецтво війни"
трамп не розуміє самого ефективного методу торгівлі : "купі кірпіч !"
І так далі і т...
що в 1929 році, навіть торгуючи з ссср, США якось вплинули на міролюбівий характєр русского народу, і зупинили якусь війну розпочату русскімі комуністами ?
Порушення союзів ворога - пріоритет: Сунь-цзи наголошує на ієрархії військових дій. Найкраще - зруйнувати задуми (стратегію) ворога; наступне за ефективністю - розірвати його союзи (дипломатичними засобами). І лише потім йде напад на армію в полі, і найгірше - облога укріплених міст.Дипломатичне маневрування: Замість того, щоб покладатися виключно на власну силу, мудрий полководець використовує дипломатію для ізоляції супротивника. Мета полягає в тому, щоб зробити ворога вразливим, позбавивши його зовнішньої підтримки та допомоги інших держав.Створення власної коаліції: Побудова тісніших відносин із потенційними союзниками та залучення інших на свій бік допомагає збільшити власну силу та мінімізувати конфлікт.Перевага без бою: Кінцева мета використання союзів - досягти перемоги, зламавши опір ворога ще до початку масштабних бойових дій, що дозволяє уникнути великих людських та матеріальних втрат.
Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, міжнародне право,..
Трамп просто боїться Путін Сі Цзіньпіном, Трамп для Трампа "обидва дуже сильні лідери".
"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…"
Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...
Раніше, у серпні Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...
І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.