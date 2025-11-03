Путин хочет зарабатывать на торговле с США, война в Украине – не моя, - Трамп

Соединенные Штаты не смогли применить к Путину те же методы, которые имели успех в решении других конфликтов, поскольку РФ не является крупным бизнес-партнером США.

об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News.

Путин и Си Цзиньпин – "сильные лидеры"

На вопрос, с кем иметь дело – с Путиным или лидером Китая Си Цзиньпином, Трамп заявил, что "оба очень сильные лидеры".

"С этими людьми нельзя шутить. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно...

Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими, умными лидерами", - подчеркнул Трамп.

На замечание ведущей, что он в августе "растянул красную дорожку для Путина на Аляске, но перемирие не состоялось" и не означает ли это, что Путин его игнорирует, Трамп ответил, что растягивает "красный ковер для всех", а Путин думает, что побеждает в войне.

Тарифы и войны

Затем Трамп достал из кармана пиджака список войн, которые он, по его же словам, "решил", и зачитал его.

"Вы знаете, как я их решил? Я сказал, что во многих случаях, в 60% я сказал: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Американский лидер объяснил, почему тарифы не могут помочь в случае войны Путина в Украине.

"Это работает с Путиным. Я думаю, что я поступил с ним иначе, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией. И я думаю, что он хотел бы... что он хочет войти и торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, это прекрасно", - добавил Трамп.

