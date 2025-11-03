РУС
Путин хочет зарабатывать на торговле с США, война в Украине – не моя, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Соединенные Штаты не смогли применить к Путину те же методы, которые имели успех в решении других конфликтов, поскольку РФ не является крупным бизнес-партнером США.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью CBS News.

Путин и Си Цзиньпин – "сильные лидеры"

На вопрос, с кем иметь дело – с Путиным или лидером Китая Си Цзиньпином, Трамп заявил, что "оба очень сильные лидеры".

"С этими людьми нельзя шутить. Это люди, к которым нужно относиться очень серьезно...

Это серьезные люди. Это люди, которые являются жесткими, умными лидерами", - подчеркнул Трамп.

На замечание ведущей, что он в августе "растянул красную дорожку для Путина на Аляске, но перемирие не состоялось" и не означает ли это, что Путин его игнорирует, Трамп ответил, что растягивает "красный ковер для всех", а Путин думает, что побеждает в войне.

Тарифы и войны

Затем Трамп достал из кармана пиджака список войн, которые он, по его же словам, "решил", и зачитал его.

"Вы знаете, как я их решил? Я сказал, что во многих случаях, в 60% я сказал: "Если вы не прекратите воевать, я введу пошлины на обе ваши страны, и вы не сможете вести бизнес с Соединенными Штатами", - сказал Трамп.

Американский лидер объяснил, почему тарифы не могут помочь в случае войны Путина в Украине.

"Это работает с Путиным. Я думаю, что я поступил с ним иначе, потому что, во-первых, мы не ведем большого бизнеса с Россией. И я думаю, что он хотел бы... что он хочет войти и торговать с нами, и хочет заработать много денег для России, и я думаю, это прекрасно", - добавил Трамп.

путин владимир Трамп Дональд война в Украине
+25
Боже! Який кончений!!!
03.11.2025 07:41 Ответить
+14
Хто цьому старому мудаку пояснить, що ніякі гроші пуйло не цікавлять? Що з диктаторами домовлятися безглуздо, бо вони не тримають слово - їх цікавлять фікс-ідеї і бажання довести всьому світу, які вони круті.
03.11.2025 07:44 Ответить
+10
Санітарів!
03.11.2025 07:41 Ответить
Боже! Який кончений!!!
03.11.2025 07:41 Ответить
а що він не так сказав?

українці купують у китайців товарів на мільярди доларів, а китай по факту для нас - ворожа країна.

а кацапи для сша не вороги а максимум заноза в жопі. але трамп не хоче воювати, а хоче зробити так, щоб кацапи стали більше друзями для сша чим для китаю.
трамп мабуть читав Сунь Цзи "Мистецтво війни"
03.11.2025 07:50 Ответить
США з ссср взагалі нічим не торгував, але тодішні республіканці вели себе більш морально

трамп не розуміє самого ефективного методу торгівлі : "купі кірпіч !"
03.11.2025 07:57 Ответить
Заснована в 1924 році Amtorg Trading Corporation, що базувалася в Нью-Йорку, була головною організацією, що регулювала торгівлю між СРСР і США. До 1946 року» Амторг " організував торгівлю на мільйони доларів.

https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union%E2%80%93United_States_relations#Early_trade https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union-United_States_relations#Early_trade
03.11.2025 08:10 Ответить
У 1929 році Генрі Форд уклав з росіянами угоду про надання технічної допомоги протягом дев'яти років для будівництва першого радянського автомобільного заводу ГАЗ в Горькому (Сталін перейменував Нижній Новгород на честь свого улюбленого письменника).

І так далі і т...
03.11.2025 08:12 Ответить
і що це доказує ?!

що в 1929 році, навіть торгуючи з ссср, США якось вплинули на міролюбівий характєр русского народу, і зупинили якусь війну розпочату русскімі комуністами ?
03.11.2025 08:52 Ответить
Як шестиразовий банкрот в США, щось читав, у перервах до приставань та домагань до жінок??? Куди ноги, туди й хер!!
показать весь комментарий
значить у нього радники розумні.
показать весь комментарий
Основні положення Сунь-цзи щодо союзів:

Порушення союзів ворога - пріоритет: Сунь-цзи наголошує на ієрархії військових дій. Найкраще - зруйнувати задуми (стратегію) ворога; наступне за ефективністю - розірвати його союзи (дипломатичними засобами). І лише потім йде напад на армію в полі, і найгірше - облога укріплених міст.Дипломатичне маневрування: Замість того, щоб покладатися виключно на власну силу, мудрий полководець використовує дипломатію для ізоляції супротивника. Мета полягає в тому, щоб зробити ворога вразливим, позбавивши його зовнішньої підтримки та допомоги інших держав.Створення власної коаліції: Побудова тісніших відносин із потенційними союзниками та залучення інших на свій бік допомагає збільшити власну силу та мінімізувати конфлікт.Перевага без бою: Кінцева мета використання союзів - досягти перемоги, зламавши опір ворога ще до початку масштабних бойових дій, що дозволяє уникнути великих людських та матеріальних втрат.
03.11.2025 07:52 Ответить
Якщо Трамп хоч якось цього дотримується, то Україна для нього ворог
показать весь комментарий
Більш схоже що заразився від пуйла, такий же іпанутий.
показать весь комментарий
Санітарів!
показать весь комментарий
рф не є великим біззнес-партнером, а має стати... тому санкції і не застосовують...
показать весь комментарий
Нема в Трампа методів проти Кості Саприкіна /путлєра/ - і я не я і хата не моя /війна/
показать весь комментарий
На жаль, Трамп зовсім не Жеглов-Висоцький, який знаходив методи на будь-кого, особливо не переймаючись...
показать весь комментарий
Хто цьому старому мудаку пояснить, що ніякі гроші пуйло не цікавлять? Що з диктаторами домовлятися безглуздо, бо вони не тримають слово - їх цікавлять фікс-ідеї і бажання довести всьому світу, які вони круті.
показать весь комментарий
хватит, довольно...
показать весь комментарий
https://x.com/Bot_Les



https://x.com/Bot_Les

Лесь Подерев'янський Бот



Піздєц: А шо буде? Нічого не буде - Піздєц буде!!!
03.11.2025 07:46 Ответить
У Трампа погані карти?
показать весь комментарий
Не те, щоб погані - просто з іншої колоди, з іншою рубашкою і не з тої гри.
показать весь комментарий
Що? Вже стихли аплодисменти Трампону??? 3-й пакет санкцій не підписаний був, і це було ясно як божий день, що діду допомагає хкуйлу як тільки може...а той під..р Дмітрієв, то для замилювання очей православним, які вже почали думати як увіковічити Трампоне.. Бачили і бачимо цирк Трмпа першого
показать весь комментарий
Аплодісменти
показать весь комментарий
Обісрався рудий куколд і розмазує.
показать весь комментарий
Що в ляльки не награлись ще?
показать весь комментарий
Я вам Зюзіка зараз сюди добавлю
показать весь комментарий
З Путлером не треба жартувати, його без жодних жартів треба просто вбити (до речі лише кілька місяців тому для цього був непоганий шанс в Анкориджі). І ще, може рашка і не найбільший торгівельний партнер Штатів, але в США достатньо союзників, сателітів та країн, що до них прислухаються, а це вже глобальна система, щоб поставити на місце одного парія; а ще в США є загальносвітова доларова система і ФРС поки що (з такими президентами, можливо, вже не на довго) контролює більшість торгівельних операцій та руху капіталів в світі.
показать весь комментарий
чому ж ти не скористався шансом?
показать весь комментарий
Трамп, -миротворець планетарного масштабу", Трамп дістав із кишені піджака список воєн, які він, за його ж словами "вирішив" - пристав на підступну, у чисто китайському стилі, пропозицію т. Сі - не вмішуватися... "Потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою".

Трамп хоч і видає себе за "миротворця планетарного масштабу", але Трамп "оригінальний миротворець, який не бере до уваги хто агресор, а хто жертва агресії, міжнародне право,..

Трамп просто боїться Путін Сі Цзіньпіном, Трамп для Трампа "обидва дуже сильні лідери".

"З цими людьми не можна жартувати. Це люди, до яких потрібно ставитися дуже серйозно…"

Це серйозні люди. Це люди, які є жорсткими, розумними лідерами"...

Раніше, у серпні Трамп "розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці, але перемир'я не сталося"...

І тоді Трамп поїхав на поклон до іншого сильного і жорстокого лідера т. Сі і отримав пораду не вмішуватися - Трампом (хлестаковим, нарцисом, фанфароном...) банально маніпулюють: і т. Пу і т. Сі.
показать весь комментарий
«Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, вскоре после того, как мы вместе победим на выборах, мы урегулируем эту ужасную войну между Россией и Украиной. Она будет урегулирована. Война будет завершена. Я привезу их обоих - я знаю Зеленского, знаю Путина, все будет решено через 24 часа, увидите. Все говорят: "Это хвачтовство". Это будет сделано очень быстро» - увидели, *****!
показать весь комментарий
Знову його качнуло. Завтра він скаже повністю протилежне.
показать весь комментарий
Повний місяць, причому близько до Землі, вот і качнуло.
показать весь комментарий
руде їбанько введе мита на агресора і на жертву ! щоб ти здохло падло зі своїм кодлом .
показать весь комментарий
Яка несподіванка(
показать весь комментарий
про "розумного" лідера мені особливо сподобалось. Економіка расії летить впізду, але рон вара про це трампу ще не розповів - треба дочекатись чергових сновидінь трампа.
показать весь комментарий
цікаво, чи поб'є рейтінг трампа рекорд клінтона?
показать весь комментарий
Аморальний підор.
показать весь комментарий
Скотина.
показать весь комментарий
Що з картами, Дональде?
показать весь комментарий
